Bitcoin snažno raste, sjetili smo se priče o tipu koji je 2010. za 10.000 bitcoina kupio 2 pizze. Danas bi imao 25 milijuna dolara

Trenutna vrijednost Bitcoina iznosi 2666,20 američkih dolara. Od početka godine, vrijednost mu je skočila za preko 130%. Trgovci skok pripisuju većim dijelom Donaldu Trumpu. Posljedica je to straha da Trump tokom svojeg mandata neće uspjeti napraviti ništa konkretno na gospodarskom planu i da će se loše se nositi sa krizama. Uz bitcoin, skočila je i vrijednost zlata, a najveći skok je zabilježen nakon što je direktor FBI-a James Comey primio Trumpov zahtjev da obustavi istragu oko njegovih veza s Rusijom.

Glavni razlog skoka vrijednosti zlata i Bitcoina leži u tome što oni nisu pod direktnim utjecajem niti jedne vlade ili države. Vrijednost Bitcoina se prati putem javnog online zapisa, Blockchaina. Dodatna pogodnost je anonimnost Bitcoina kao investicije, unatoč javnim zapisima o trgovanju, koji pak ne otkrivaju identitet trgovca. Broj Bitcoina je ograničen, a za sticanje jednog bitcoina, treba računalno riješiti niz kompleksnih matematičkih operacija, koji se često naziva i rudarenjem.

The #Bitcoin pizza is worth $25,297,456 today. (+9% from yesterday)

— Bitcoin Pizza (@bitcoin_pizza) May 25, 2017