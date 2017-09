BMW, VW i Mercedes predstavili su nove modele električnih automobila, evo detalja

U zadnjih par godina sve više europskih država počinje špekulirati s uvođenjem zabrana za vozila pokretana fosilnim gorivima. Među najvećima je Francuska, koja svoj plan kani realizirati do 2040. godine. Norveška je nešto ambicioznija s 2025. godinom, što nije tako velika stvar jer je riječ o relativno malom tržištu automobilima. London takve mjere namjerava uvesti do 2050. godine, a čak je i Njemačka kancelarka Angela Merkel počela koketirati sa sličnim zabranama.

Zbog takvih najava, ali i sve veće konkurencije isključivo električnih proizvođača automobila poput Tesle, proizvođači klasičnih automobila također su krenuli u ofenzivu. Iako su japanski proizvođači još 90-ih godina krenuli s hibridima, ostatak konkurencije bio je nešto uspavaniji. Prvi je svoju najavu dao Volvo, s planom elektrifikacije do 2019. godine, a nedavno mu se pridružio Jaguar s 2020. godinom. Drugi su pak uglavnom nudili konceptna vozila.

BMW nastavlja elektrifikaciju

BMW se obvezao da će do 2025. godine imati 25 električnih automobila u ponudi. Elektrifikacija ponude dio je njihove strategije NUMBER ONE > NEXT, kojom se BMW priprema za budućnost. Od tih 25 modela, 12 će biti posve električna vozila, dok će ostatak biti hibridi. Trenutno BMW ima više električnih automobila na prometnicama nego “ijedan drugi etablirani konkurent”, kaže BMW-ov predsjednik uprave Harald Krüger.

U ponudi već sada imaju dva električna vozila, kompakt i3 te nešto sportskiji i8. Međutim, oba ta modela imaju i klasični benzinski motor, stoga ih se više može smatrati hibridima, unatoč mogućnosti da se vozi posve električno. Prije par dana predstavili su još jedan električni automobil, Mini Electric Concept, za koji se očekuje da će gotovo nepromijenjen u serijsku proizvodnju.

BMW i Vision Dynamics koncept

Predstavili su i futuristički konceptni automobil, elegantni coupe s četiri vrata. Kada i ako eventualno uđe u serijsku proizvodnju, negdje oko 2021. godine, trebao bi nositi naziv i5 te se smjestiti u ponudu između i3 i i8. Dakle, radit će se o posve električnoj verziji BMW-ove serije 5. Do stotke će i5 dolaziti za manje od četiri sekunde, a maksimalna brzina će mu biti 200 km/h, sasvim dovoljno za naše autoceste, no malo preslabo za autobahn.

Umjesto karakterističnog BMW-ovog bubrega na prednjoj strani, koncept ima masku koja je obrubljena LED diodama. Domet bi trebao biti vrlo konkurentan, s nešto više od 600 kilometara s jednim punjenjem baterija. Trenutno još nije poznat njihov točan kapacitet. Nepoznata je i cijena, no trebala bi biti oko 80.000 eura ako žele biti konkurentni Tesli Model S 75, automobilu koji za tu cijenu ima oko 150 km manji domet. Nasuprot jače Tesle S 100D, domet je oko 30 km manji.

Mercedes-Benz električan do 2022.

Mercedes-Benz je najavio da će 2022. godine krenuti u potpunu elektrifikaciju. Mercedes-Benz je i ranije nudio hibridna vozila, no nisu polučila neki veći tržišni uspjeh. Sada najavljuju da će imati više od 50 hibridnih ili posve električnih vozila u ponudi.

Stoga, svi Mercedesovi modeli tada će biti minimalno hibridna vozila, dakle vozila s klasičnim motorom koji je potpomognut električnim. Smart će biti posve električan do 2020. godine, što i nije tako velika vijest s obzirom na to da već nude posve električni Smart. Mercedes potiho razvija i svoj brend EQ, čiji će naziv postavljati na svoja ekološka vozila. Na taj potez odlučili su se zbog opadajućih prodajnih brojki, čemu će kontrirati s 4 milijarde eura investicija u elektrifikaciju.

Predstavili su dva nova Mercedesa

Novi konceptni model koji je Mercedes predstavio na frankfurtskom Auto Showu veličine je sadašnje A klase. Nosi naziv EQA te je gotovo spreman za proizvodnju, stoga ga se može očekivati relativno brzo, već oko 2020. godine. Domet mu je oko 400 kilometara putem 60 kWh baterija, s ubrzanjem ispod 5 sekundi do sto. Pogon je na sve kotače, preko dva motora snage 268 KS. Nudit će bežično punjenje, kao i brzo punjenje koje bi trebalo dati 100 kilometara dometa u samo 10 minuta.

Drugi predstavljeni automobil je nešto ekstremniji sportski model. Mercedes-AMG Project One ima 1000 KS, koji se postižu iz kombinacije 1.6-litrenog V6 motora nalik onome iz Formule 1, jer se vrti do 11.000 okretaja u minuti. Project One ima i četiri električna motora, od kojih je jedan zadužen za turbopunjač klasičnog motora. Ostala tri motora zadužena su za vožnju. Cijena je također ekstremna, 2,7 milijuna eura.

VW nadoknađuje propuste s dieselgateom

Volkswagen kreće u još veću ofenzivu s investicijom od 20 milijardi eura. Žele se očito iskupiti za svoje greške sa skandalom dieselgate, pa će do 2030. godine elektrificirati svoju ponudu. Prošli cilj od 30 električnih vozila do 2025. godine podigli su na 80 novih modela. Grupacija Volkswagen u svojoj ponudi ima više od 300 modela u nekoliko brendova, koje kani elektrificirati do 2030. godine.

Do 2025. godine planiraju potrošiti 10 milijardi, a ostalih 10 milijardi do 2030. godine. Pretpostavlja se da će ponuditi novi model I.D., koji bi trebao biti konkurencija najjeftinijem Teslinom predstavniku Model 3. Temelj svega bit će nova platforma MEB, na kojoj će nuditi više različitih modela. Stoga bi većina modela grupacije VW trebala imati jednake performanse, oko 600 km dometa. Prvi model trebao bi biti veličine Golfa te stići do 2020. godine.

Crossover VW-ove budućnosti

Kao i Mercedes, VW je na frankfurtskom Auto Showu predstavio koncept svog električnog vozila budućnosti, koje je gotovo pa spremno za proizvodnju. Novi koncept nosi naziv Volkswagen I.D. Crozz II, a pridružuje se konceptnom VW kombiju i nekadašnjem električnom konceptu baziranom na VW up!.

Imat će dva električna motora, jedan sa 101 KS zadužen za prednje kotače, a drugi sa 201 KS za pogon stražnjih. Maksimalna brzina će mu biti oko 190 km/h, s dometom većim od 500 kilometara. Baterija bi trebala imati monstruoznih 225 kW, a do 80 posto kapaciteta trebala bi se napuniti za samo 30 minuta na brzom punjaču. Na tržište bi trebao doći do 2020. godine.