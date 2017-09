Dan prije predstavljanja nove generacije iPhonea, procurilo je dosta toga; izvukli smo najvažnije

Gotovo zadnji tren pred predstavljanje novih iPhone modela, procurilo je kako će – vrlo vjerojatno – mobiteli raditi, kako će izgledati te kakav će ih hardver pokretati. Apple će nove modele predstaviti u utorak, a ovog je vikenda došlo do leaka koji je dosta toga razjasnio. Prema tvrdnjama bloggera John Grubera informacije su došle iz izvora bliskog Appleu. I ovoga puta, najviše leakova otkrili su Guilherme Rambo i Steve T-S.

Kopajući po neobjavljenoj verziji softvera, dva developera pronašla su informacije o novim modelima. Do te verzije novog iOS 11 došli su direktno iz Applea, vjerojatno preko zaposlenika koji im je podijelio link na softver.

1. Nazivi sva tri modela

Apple će predstaviti tri modela iPhonea. Prva dva bit će direktni nasljednici 7 i 7 Plus modela, no neće nositi dodatak S. Apple ove godine preskače S izdanje pa će se novi modeli zvati 8 (manji) i 8 Plus (veći). Treći, specijalni model s proširenim ekranom, zvat će se iPhone X.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X pic.twitter.com/OVLfhLxTdT — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 9, 2017

2. Ekrani

Očekivano, iPhone 8 i 8 Plus bit će niže rangirani s klasičnim LCD ekranima, dok će iPhone X nositi ekran gotovo od ruba do ruba, baziran na OLED tehnologiji. iPhone X će imati dijagonalu od 5.8 inča, a obični 8 modeli klasičnih 4.7, odnosno 5.5 inčeva dijagonale. OLED model će imati i True Tone Display tehnologiju, za što bolji balans bijele boje na ekranu, slično kao i kod iPad Pro-a. Trebao bi imati i 1125×2436 rezoluciju ekrana.

3. Poznato je kako se softver nosi s usjekom ekrana

Poznato je, iz prijašnjih leakova, da će ekran iPhonea X imati manji usjek na vrhu, u kojem će se smjestiti prednja kamera, skener lica i zvučnik. Statusna traka će tako biti podijeljena u dvije polovice, a dodane će biti i nove animacije, primjerice za punjenje baterije. Na lijevoj strani usjeka nalazit će se sat, a na desnoj mjerač Wi-Fi signala, jačina signala mobilne mreže i indikator razine baterije. Uz sat, nalazit će se i ikonica lokacijskih usluga, odnosno GPS-a dok je upaljen.

Here’s what the ‘double height’ statusbar looks like — screen recording, or in-call. The ears are interactive pic.twitter.com/bdacrEYMCw — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 9, 2017

There's a nice little animation when you connect it to power pic.twitter.com/GFimRxbCAm — Guilherme Rambo (@_inside) September 9, 2017

4. RAM memorija od 2 ili 3 GB-a

Manji, običan iPhone 8, nosit će samo 2 GB RAM memorije, dok će iPhone 8 Plus i iPhone X, imati 3 GB RAM memorije. Dakle, stanje je isto kao i s prošlom generacijom, gdje je iPhone 7 imao 2 GB RAM, a iPhone 7 Plus 3 GB RAM memorije. Iako količina nije uvećana, pretpostavlja se da će sama brzina RAM memorije biti uvećana 10 do 15 posto.

RAM iPhone 8: 2GB

iPhone 8 Plus: 3GB

iPhone X: 3GB — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 11, 2017

5. Procesor sa 6 jezgri

Novi A11 Fusion procesor bi trebao imati šest jezgri. Četiri bi trebale biti snažnije, a dvije štedljivije, Monsson jezgre. Usporedbe radi, A10 Fusion procesor prošle generacije ima dvije jače te dvije štedljivije jezgre. Onaj iz iPad Proa ima par po tri jezgre.

A11 Fusion is a 4+2 core device https://t.co/mqtIKcjBmG — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 10, 2017

6. Kamera

Stražnja kamera bi trebala imati 12 megapiksela, a prednja sedam. Bit će dodana i Portrait lighting funkcija, za koji se vjeruje da će biti lansirana kasnije, kao što je to bilo s portrait modeom prošle godine. Vjerojatno se radi o raznim načinima osvjetljavanja kadra uz korištenje LED bljeskalice. Među njima su Contour Light, Natural Light, Stage Light, Stage Light Mono, i Studio Light mod.

Camera UI will have extra space to accommodate the notch and home indicator. (Sizes not correct because I'm running a 7+, not a D22) pic.twitter.com/8PKxE3R9fY — Guilherme Rambo (@_inside) September 9, 2017

7. Definitivno će biti dostupno skeniranje lica

Iako se u prošlim leakovima spominjalo da će funkcija skeniranja lica zvati Pearl ID, sada je gotovo pa sigurno da je to bio naziv samo za testiranje. Službeni naziv će biti Face ID, sasvim očekivano. Uz naziv, leakan je i proces registriranja lica. Kao i kod postavljanja Touch ID-a za otisak prsta, potrebno je postaviti i PIN za slučaj kada sustav prepoznavanja lica zakaže.

U prvom koraku, korisnik treba lagano okretati glavu u krug, pritom gledajući u ekran. Apple time želi uhvatiti više kuteva lica, kako bi se skeniranje lica vršilo što uspješnije. Guilherme Rambo, koji je i prije leakao mnogo stvari u vezi Applea, snimio je i video procesa. Ističe da video nije precizan po vremenu, budući da se ne vrti na iPhoneu X.

Face ID enrollment process (with layout issues on first page) pic.twitter.com/KczOHEy9ir — Guilherme Rambo (@_inside) September 9, 2017

8. Proširene funkcije tipke za zaključavanje

Poznato je da će iPhone X izgubiti fizičku home tipku, pa će neke od funkcija biti prebačene na tipku za paljenje. Ona će tako moći pokretati Siri, Apple Pay i specijalni SOS mod preko kojeg se može kontaktirati policija.

9. Još par sitnica

Iako se ne zna još točno koju će tehnologiju koristiti, unutar softvera su pronađene refence koje se odnose na bežično punjenje. Pretpostavlja se da bi Apple u svojoj poznatoj maniri mogao izbjeći standarde poput Qi i PMA punjenja, te predstaviti svoj zasebni standard. Jedino je sigurno da će Apple nastaviti s Lightning portom na dnu, te da i dalje neće ugrađivati 3.5 mm audio utor.

Procurili su i novi Wallpaperi. Očekivano, neki od njih su s dominantnom crnom bojom, vjerojatno kako bi se istaklnuo odličan kontrast OLED panela. Drugi wallpaperi su, karakteristično za Apple, živahni i prepuni boja.