Google Maps ima novu, dosta fora opciju – pamti umjesto vas gdje ste parkirali auto. Isprobali smo je

Ako vam se redovito događa da nemate pojma gdje ste parkirali auto bit ćete prilično zadovoljni novim apdejtom Google Mapsa. Ok, aplikacija vam neće pomoći naći prazno parking mjesto, ali zapamtit će umjesto vas gdje ste točno ostavili svoje vozilo.

Beta testiranje nove usluge obavljeno je u ožujku, a sada je dostupna u najnovijoj verziji aplikacije. Nadogradnja vrijedi i za Android i za iOS uređaje, a mi smo je testirali na Androidu.

Kako koristiti aplikaciju

Proces je vrlo jednostavan, a da stvar radi kako treba morate imati upaljeni mobilni internet ili biti spojedni na Wi-Fi. Dakle, kad se parkirate na karti kliknite plavu točku koja predstavlja vašu lokaciju. Pojavit će vam se izbornik na kojem ćete vidjeti opciju ‘Save your parking’ (Sačuvaj svoj parking), kraj velikog slova P. Kliknete na to, i sačuvali ste lokaciju gdje ste parkirali auto. Na mapi će vam pisati ‘You parked here’ (Ovdje ste parkirali), nakon čega ćete se lako ponovno vratiti do svog auta prateći upute.

Naravno, ovo ne uklanja sve probleme parkinga, ali definitivno pomaže, posebno ako ste zaboravljivi ili vam orijentacija nije jača strana. Jedino što trebate zapamtiti jest sjetiti se otvoriti Google Maps i sačuvati lokaciju parkinga odmah nakon parkiranja.