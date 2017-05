Japanci su napravili novog kućnog asistenta, nešto kao Echo, samo je ovo hologram koji hini da živi s vama

Japanska kompanija Vinclu nedavno je predstavila svoj novi uređaj virtualnog asistenta, Gatebox, donekle po uzoru na Amazonov Echo, uz nekoliko dodataka koji nalikuju na znanstveno-fantastični film. Dok je Echo jednostavan uređaj baziran na umjetnoj inteligenciji, hands-free zvučnik kojeg kontrolirate glasom i preko kojeg možete slušati glazbu, pratiti vijesti, obavljati pozive i slati poruke, Gatebox nudi sve to, ali ima i hologram koji vas doslovno prati kroz svakodnevni život. Hologram se zove Azuma Hikari, ona živi unutar staklenog okvira Gateboxa, i njezina glavna svrha je da se druži s vama.

Gatebox je visok otprilike 30, a širok 20 centimetara, i njegovi dizajneri kažu da su htjeli napraviti gadget koji je dovoljno velik da ga možete staviti pokraj sebe gdje god da se nalazite u svojem domu, jer, želite imati Azumu blizu, da vam radi društvo. Međutim, kada niste doma, Azuma će vam slati poruke, pitati kako ste, davati vam savjete što da obučete, čak će vas pitati kad se vraćate. Gatebox košta 2,500 dolara i trenutno je dostupnan samo na japanskom i američkom tržištu. Japan već desetljećima prolazi kroz pad nataliteta, ljudi su fokusirani samo na posao, i nemaju vremena za ljubavne veze, obitelj i djecu. Ovakav proizvod, pišu neki tamošnji analitičari, mogao bi dodatno pogoršati situaciju.

Gatebox je kućni virtualni asistent, ali i mnogo više

Slično kao Amazonov Echo, Gatebox je baziran na umjetnoj inteligenciji, ima videokameru i mirkofon, i sluša vaše glasovne komande. Može automatizirati brojne radnje po vašem domu, paliti i gasiti svjetla, buditi vas ujutro i davati vam podsjetnike. Ali, njegovi tvorci reklamiraju Azumu kao glavnu zvijezdu Gateboxa, jer ciljaju na japansko tržište, gdje sve manje ljudi ulazi u veze upravo zato što su opsjednuti poslom, i nemaju vremena za ljudsku interakciju. Otuđeni su, ne žele vezu, ali potrebno im je druženje. Azuma je hologram koji omogućuje to druženje. Za sada, sluša samo upute na japanskom, ali za očekivati je i verziju na engleskom.

Azuma vam daje savjete

Iako je samo hologramski lik, Azuma će vas ujutro probuditi kao da zapravo živi s vama. Provjerit će kakvo je vrijeme, i prije nego krenete na posao dati savjet oko robe koju trebate obući. Ako prognoza vremena najavljuje kišu, reći će vam to, i savjetovati vas da ponesete kišobran. “Napravili smo Gatebox jer želimo živjeti sa svojim likovima, želimo se opuštati s njima, i oduvijek smo htjeli živjeti u svijetu gdje je to moguće, stoga smo se uhvatili ovog projekta”, objašnjavaju tvorci Gateboxa i Azume Hikari.

Ona se ponaša kao da joj je stalo do vas

Azuma nije samo virtualni lik, ona je, u neku ruku, vaša životna partnerica. Programirana je da vam se obraća u prijateljskom tonu, kao da vas poznaje, odnosno, kao da dijelite dom s njom. Kad izlazite iz stana, ona vas pozdravi mahanjem ruke. Dok ste na poslu, slat će vam poruke i pitati kad dolazite doma, čak će vam slati specifične poruke u kojima kaže kako želi da se ranije vratite doma. Kad se vratite, ona će poskakivati i pričati koliko ste joj nedostajali. Sve to nalikuje na film Her s Joaquinom Phoenix i Scarlett Johansson, u kojem se Theodore (Phoenix) zaljubi u svoju virtualnu asistenticu Samanthu (Johansson). Doduše, ovo nije film, već japanska stvarnost.

Pravit će vam društvo, tako da nećete biti osamljeni

Gatebox je dovoljno kompaktan da ga možete staviti blizu sebe, recimo, na stolić pokraj kauča ili kreveta. To znači da Azuma može sjediti pokraj vas, tako da imate dojam kao skupa gledate televiziju, na primjer. Ima svoju fotelju, čak i šalicu čaja koju ispija skupa s vama. “Netko me čeka doma, i to je odličan osjećaj”, kaže glavni protagonist Gateboxove reklame, mladi poslovni čovjek koji ima isti problem kao mnogi Japanci, a to je osamljenost. Osim Azume, Gatebox priprema i mnoge druge likove, za različite vrste klijenata, tako da klinci mogu imati anime lika za svojeg suputnika, i koristiti Gatebox kao igračku. Provjerite video koji predstavlja Azumu i dokazuje da bi hologramski likovi uskoro mogli postati naša svakodnevnica.