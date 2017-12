Appleovo priznanje da usporava starije modele svojih telefona nije dobro leglo jednom gospodinu iz Kalifornije. Tužio je tehnološkog giganta u ime svih svojih prijatelja i poznanika koji su vlasnici starih iPhonea. Tužbu je pokrenuo Stefan Bogdanovich iz Los Angelesa, čovjek koji, kao i milijuni drugih, koristi iPhone, ali ne baš iPhone 8 ili X nego neki od starijih modela.

Gospodin Bogdanovich ističe kako Appleova taktika usporavanja starijih mobitela korisnicima izaziva poteškoće i, očito, troškove. Nadalje, smatra kako je neuvjerljivo obrazloženje da starije modele usporavaju zato da bi baterija trajala dulje; drži da kompanija time želi natjerati ljude da kupe najnovije modele. Pritom, obrazlaže kako korisnici nikada nisu ni zatražili ni odobrili da im proizvođač usporava telefone iz bilo kojeg razloga. Bogdanovich stoga zahtijeva da Apple prestane usporavati telefone i korisnicima plati odštetu za nanesenu štetu.

Usporavaju starije modele kako bi ih sačuvali od oštećenja

Apple je priznao da usporava starije modele svojih pametnih telefona bez da o tome obavijesti korisnike. Iz Applea tvrde da to ne rade zato da bi potaknuli ljude na kupnju novih telefona, nego se opravdavaju činjenicom da za iPhone uređaje koriste litij-ionsku bateriju koja tijekom vremena postaje slabija. Stoga, tvrde, moraju usporavati funkcije telefona kako ne bi porastao rizik oštećenja unutrašnjih komponenti.

Korisnici već dugo sumnjaju da im Apple to radi, ali sada je kompanija to prvi put priznala. Oglasili su se tek kada je osnivač Primate Labsa, John Poole, analizirao performanse iPhonea 6S i iPhonea 7. “Ovo može natjerati korisnike da zaključe ‘telefon mi je spor, trebam novi’, a ne da pomisle ‘moram zamijeniti bateriju’. A to pomaže isplaniranoj priči o zastarijevanju.”