Jednom od utemeljitelja Androida nisu se baš sviđali današnji mobiteli pa si je napravio svoj; sad ga je i predstavio

Za kompaniju Essential Products vjerojatno niste nikada čuli, no vjerojatnije je da ste čuli za njezina vlasnika Andyja Rubina, jednog od utemeljitelja Androida osnovanog 2003. godine. Google je tu kompaniju, koja se kanila baviti izradom operativnih sustava za digitalne kamere, kupio još 2005., i s vremenom ju je pretvorio u najpopularniji mobilni OS današnjice.

Prema intervjuu na stranicama Essential Productsa, Rubin tvrdi da je na ideju za izradu vlastitog mobitela došao nakon druženja s prijateljem. Pričali su o tome kako mobiteli danas nude sve manje i manje izbora, a pritom dodaju sve više nepotrebnih funkcija. Zanimljivo je da i sebe dobrim dijelom smatra krivim za ovakvo stanje u industriji.

Specifikacije za 2017. godinu

Rubinov mobitel sadrži sve bitne stavke koje imaju ponajbolji današnji mobiteli. Snapdragon 835 čipset i 4 GB RAM memorije su gotovo pa obavezni, a pohrana ima samo jednu opciju. 128 GB će tako biti većini dovoljno, no bitnije od samog kapaciteta je UFS 2.1 brzina zapisivanja i čitanja, usporediva s SSD-ovima za laptope i računala. Time se ustvari diže još jedna barijera u brzini rada, koja je dosad mogla prouzročiti usporavanja.

Očekivali smo ipak nešto veći kapacitet od 3.040 mAh, stoga je vjerojatno ovaj mobitel i dalje ograničen na jednodnevno korištenje. Punjač ima 27W za ultra-brzo punjenje putem USB-C-a. Sa stražnje strane se, naravno, nalaze dvije kamere, obje od 13 megapiksela, no jedna je RGB, druga monokromatska. Druga, crno-bijela kamera, služi za bolje fotografiranje u uvjetima lošeg osvjetljenja.

Kamera malo bode u oči

Trend pokrenut s LG G6 i Samsung Galaxy S8, ekrani koji zauzimaju veću prednju površinu, dobiva novu dimenziju s Essential phoneom. Ekran se proteže do vrha gornje stranice, dok je ispod ekrana ostala samo malena neiskorištena površina. Ono što bode u oči je kamera na sredini gornje strane ekrana. Na prvu smo pomislili da se tamo nalazi zvučnik, no on je integriran u gornji rub mobitela.

Ako ništa, ovakav dizajnerski izbor će Essential phone napraviti unikatnim na tržištu. Iako nije unikatno, vrlo rijetko je korištenje titanija u izradi, od kojeg su izrađene bočne stranice. Modularnost također nije zapostavljena pa se na stražnjoj stranici nalazi magnetski konektor. Na njega se može spojiti ili 360 stupanjska kamera ili postolje za brzo punjenje. Mobitel pokreće Andorid 7.1.1 Nougat. Cijena mobitela je 699 dolara.