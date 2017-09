Je li iPhone X stvarno revolucija? Pokušali smo ga, ovako naslijepo, usporediti s konkurencijom

Apple je jučer, u Steve Jobs Theatreu unutar svog novog kampusa, predstavio tri nova telefona. Prva dva, iPhone 8 i 8 Plus, djeluju kao nekadašnji S, odnosno lagano unaprijeđeni modeli prethodne generacije. Predstavili su i iPhone X, revolucionarni telefon o kojem se dugo šuškalo.

iPhone X je jubilarni model, stiže 10 godina nakon predstavljanja prvog iPhonea, koji je, kako kažu iz Applea, napravio revoluciju. Što je točna teza, s obzirom na to da je, nakon prvog iPhonea, industrija pametnih telefona doživjela renesansu. Iz nišnog, poslovnog svijeta, izašli su u mainstream. iPhone X je, prema Appleovim tvrdnjama, telefon koji će industriji zadati dizajnerske smjernice za novo desetljeće.

Dan nakon lanisiranja usporedili smo njegove performase s konkurencijom, doduše samo one na papiru, budući da ga, nažalost, još nemamo fizički. Evo kako je prošao:

iPhone X vs. iPhone 8

U usporedbi s iPhoneom X, iPhone 8 djeluje kao lanjska vijest. Realno, to i jest slučaj. iPhone 8 uvelike slijedi dizajnerske smjernice koje je postavio iPhone 7, no aluminijsko kućište sa stražnje strane zamijenjeno je staklenim, koje je tu zbog bežičnog punjenja. Prema specifikacijama, gotovo su pa jednaki. Oba imaju A11 Bionic procesor sa šest jezgri, dok iPhone X ima gigabajt RAM memorije više, ukupno 3 GB.

Glavna razlika je u ekranu. Gotovo su jednake veličine, odnosno iPhone X je samo pet milimetara viši. Međutim, X ima 0.9 inča veći ekran, s izduženim odnosima stranica, koji gotovo prekriva prednju površinu, osim ulegnuća na vrhu gdje su smješteni senzori i prednja kamera. Različita je i tehnologija ekrana pa X nosi OLED panel s boljim kontrastom. iPhone X ima i dvije stražnje kamere, dok obična osmica, ima samo jednu s 12 megapiksela.

Međutim, razlika bi možda trebala biti i u bateriji, makar Apple još nema točnih navoda o kapacitetu. Prema prezentaciji, X bi trebao imati dva sata dulju autonomiju od sedmice, pa bi smo mogli zaključiti da će imati i dulju autonomiju od osmice, no ne točno i koliko. iPhone X nema senzor otiska prsta, no oba iPhonea 8 ga još uvijek nose ispod ekrana. Umjesto njega, X ima veoma napredni senzor lica, koji prema Appleovim navodima ima vrhunsku točnost, te 200 puta bolju sigurnost spram senzora otiska prsta.

iPhone X vs. iPhone 8 Plus

Iako je iPhone X fizički manji, ima veći ekran. iPhone 8 Plus ima 5.5 inča s klasičnim 16:9 omjerom stranica, no s mnogo neiskorištenog prostora ispod i iznad ekrana. Stoga je 8 Plus 15 milimetara viši, te 8 milimetara širi od iPhonea X. Rukovanje jednom rukom stoga će, s 8 Plus, biti nešto teže.

Također, razlika im je u ekranskoj tehnologiji. Obe osmice nose ekrane bazirane na LCD-u, dok X ima OLED ekran, za kojeg Apple tvrdi da je prvi “dovoljno dobar da se s ponosom može pronaći u nekom Apple proizvodu”.

Oba modela imaju 3 GB RAM memorije, kao i A11 Bionic procesor. Iste su im i kamere, s dvije različite leće ispred 12 megapikselnog senzora. Jedna je obična leća, dok je druga 2x optički zoom. Zbog naprednijih kamera, oba modela podržavaju Portrait mode i Portrait lighting, putem kojih se mogu napraviti bolji portreti. Moguće je tako lagano zamutiti pozadinu ili ugoditi osvjetljenje zasebno za pozadinu ili osobu koju se portretira.

iPhone X vs. Samsung Galaxy Note 8

Samsungov drugi flagship za ovu godinu jedna je od primarnih meta novog iPhonea. Iako je Samsung prvi na tržištu koji je probio psihološku barijeru od 1.000 eura za mobitel, Appleov iPhone X s 64 GB koštat će vrtoglavih 1.179 eura. Dok Apple, kako smo pisali, tvrdi da je njihov OLED ekran prvi dovoljno dobar da bi se pronašao u mobitelu, Samsung već godinama niže modele s odličnim AMOLED ekranima.

Samsung ima i fizički veći ekran sa 6.3 inča spram 5.8 inča iPhonea X, no s gotovo jednakim omjerom stranica. Time je Note 8 i gotovo 2 centimetra viši, no samo 4 milimetara širi. Iako iPhone ima True-tone funkciju za ugađanje bijele boje, oba podržavaju HDR10 standard za bolji kontrast pri pregledavanju multimedije. Noteova prednost je i u proširivoj memoriji microSD karticom do 256 GB. Oba modela imaju prepoznavanje lica, dok se Noteov bazira više na prepoznavanju rožnice oka.

Samsung se pak ističe sa S-pen olovčicom za pisanje po ekranu, koja bi mu mogla biti i najveća prednost. Puke specifikacije nema smisla uspoređivati budući da je Samsung na papiru daleko nadmoćniji, sa dvostruko više RAM memorije. Unatoč toga, brzina rada bi im trebala biti gotovo jednaka, a senzori lica usporedive kvalitete. Oba modela imaju i dvije kamere, s jednakom funkcijom na drugoj, dvostrukim optičkom zoomom.

iPhone X vs. Xiaomi Mi Mix 2

Naslijednik začetnika revolucije proširenih ekrana nameće se vjerojatno kao najbolja low-budget alternativa iPhoneu X. Mi Mix 2 dostupan je za oko 500 eura, što je i više nego dvostruko jeftinije od iPhonea. Za tu cijenu, dobiva se jednaka pohrana od 64 GB, no dvostruko više RAM memorije koja i nije neki argument kada se uspoređuje s iPhoneom i njegovom brzinom rada.

Xiaomi međutim straga ima keramiku umjesto stakla, dok je obrub kao i kod iPhonea izrađen od aluminija. Xiaomi pak ne podržava bežično punjenje kao iPhone. Xiaomijev ekran je 0.2 inča veći, s nešto drugačijim omjerom stranica. Radi se ustvari o proširenoj Full HD rezoluciji, zbog koje Mi Mix 2 ima 403 piksela po inču, dok X ima 458.

Vjerojatno najveća razlika je u kameri, s kojom iPhone briše pod s Xiaomijem. iPhone ima dvije 12 megapikselne kamere s mnogo većom blendom, dok Xiaomi nosi samo jednu 12 megapikselnu kameru relativno osrednje kvalitete. I u usporedbi s drugim modelima, Xiaomi po kameri ne može parirati. Međutim, pitanje je da li bolje kamere opravdavaju preko 500 eura veću cijenu.

iPhone X vs. Sony Xperia XZ1

Već na prvi pogled, Sony djeluje kao relikt prošlosti u usporedbi s iPhoneom. Sony provlači gotovo jednaku pravukotnu dizajnersku filozofiju od začetka Z linije, od (za tehnologiju) pradavne 2013. godine. S vremenom su zagladili bočne stranice, tako da su one na novijim modelima nešto oblije. Xperia XZ1 ne nudi prošireni ekran, već klasični ekran u 16:9 omjeru, koji uparen s klasičnim dizajnom ne djeluje najsvježije.

Sony je samo 5 milimetara viši te neznatno širi, no prednja površina je iskorištena samo 68 posto, spram iPhoneovih 83 posto. Međutim, Sony je ispod i iznad ekrana smjestio zvučnike, koji pružaju pravo stereo iskustvo. Druga prednost Sonyja bi mogla biti i u proširivoj pohrani putem microSD kartice.

Sony ima jednu kameru, nešto veće rezolucije od 19 megapiksela. Iako još ne znamo točni kapacitet iPhoneove baterije, u usporedbi i s drugim Android modelima, Sonyjevih 2.700 mAh čine se slabašnim. Sony također nimalo nije jeftin, košta gotovo 700 eura.

iPhone X vs. LG V30

Nedavno predstavljeni LG-jev flagship za drugu polovicu godine doima se kao radikalni odmak od V modelske linije. Umjesto robusnog dizajna prethodnika, V30 doima se kao veoma uglađen i elegantan model. Stražnja stranica je izrađena od stakla, slično kao i kod iPhonea, pa i LG V30 podržava bežično punjenje kao i iPhone. V30 pak ima nešto jači certifikat otpornosti, ne samo spram iPhonea nego i općenito, s MIL-STD-810G standardom američke vojske.

Fizički gledano, V30 je je oko 8 milimetara viši i 5 širi, no zbog toga nosi i 6 inčni ekran nešto veće rezolucije od iPhoneove. Stoga je prednja stranica pokrivena samo jedan posto manje nego na iPhoneu, no s 537 piksela po inču spram 458 na iPhoneu X. Oba modela podržavaju HDR10 standard, no LG ima samo jedan zvučnik, na dnu mobitela. iPhone X je tu u prednosti, budući da iskorištava i zvučnik za pozive pri pregledavanju multimedije.

Oba imaju dvije kamere, no LG ima jednu od 16 i drugu od 13 megapiksela. Umjesto zoom leće kao na iPhoneu, LG ima nešto korisniju širokokutnu leću ispred 13 megapikselnog senzora, stoga će se iz blizine moći uhvatiti mnogo veći kadar. V30 ima i ponajbolji 3.5 mm priključak za slušalice na tržištu, dok ga iPhone još od prošle generacije više nema. LG-jeva očekivana cijena je također nešto niža, oko 900 eura.

iPhone X vs. OnePlus 5

Alternativa svim alternativama, kako ga se često naziva, baš i nije neka opasna konkurencija iPhoneu X, osim po cijeni. Kao i kod Sonyja, kod OnePlus 5 se ne radi o modelu s proširenim ekranom. Zbog toga, OnePlus 5 djeluje također kao prošlogodišnji model. Ekran mu je također manji s 5.5 inča, a zbog 16:9 omjera strana, zauzima i manju površinu prednje strane, s velikim obrubima ispod i iznad ekrana.

Kao i iPhone X, OnePlus 5 ima dvije kamere. Prva, s običnom lećom ima 16 megapiksela, dok druga s 20 megapiksela nosi i optički zoom od 1.5x. Osjetno manje spram iPhoneovog 2x uvećanja, makar su u početku tvrdili da ima dvostruki zoom. Kao i kod iPhonea, pohrana se ne može proširiti, pa su dostupne opcije s 64 GB i 128 GB pohrane. iPhone X u jačem modelu nudi dvostruko veću pohranu, 256 GB.

Međutim, glavna prednost OnePlusa 5 je u njegovoj cijeni, koja je izrazito niska s oko 500 eura. Međutim, uzmemo li u obzir da se za gotovo istu cijenu može kupiti mnogo moderniji Xiaomi Mi Mix 2, OnePlus 5 se čini kao mlaka ponuda. Međutim, OnePlus 5 profitira od gotovo nepromijenjenog Android operativnog sustava spram standardnog, što mu omogućuje brze nadogradnje softvera i stabilnost rada.

iPhone X vs. Essential Phone

Projekt bunta jednog od tvoraca Androida, Andyja Rubina, čini se kao sasvim solidan konkurent iPhoneu. Essential Phone predstavljen je oko svibnja ove godine, te je prvi imao usjek na gornjoj strani ekrana. Međutim, njegov usjek je puno manji, veličine prosječne prednje kamere. Usjek i može biti manji, budući da Essential nema senzore za prepoznavanje lica kao iPhone, već senzor otiska prsta sa stražnje strane.

Essential Phone ima klasični IPS LCD ekran, zbog kojeg teško može parirati kontrastu OLED ekrana iPhonea. Međutim, Essentialov ekran pokriva veću površinu prednje stranice, s gotovo 85 posto spram 83 posto na iPhoneu. Rezolucija mu je također veća, stoga ima 504 ppi oštrinu naprema 458 ppi iPhonea. Zbog LCD tehnologije, Essential Phone ne podržava HDR 10.

Kućište Essential Phonea je izrađeno od keramike i titanija, koje je nešto otpornije na udarce, no ne propušta bežično punjenje. Essential je i jedan od rijetkih koji podržava modularnost, putem koje se na mobitel može primjerice spojiti kamera s lećama od 360 stupnjeva. Oba imaju dvije kamere, no Essential ima 13 megapiksela. Druga leća je crno-bijela, te služi za bolje pogađanje svjetlosnih uvjeta. Cijena je nešto niža, oko 800 eura.

iPhone X vs. Google Pixel 2

Iako o sljedećoj generaciji Googleovog službenog flagshipa još ništa ne znamo, pretpostavljamo da će se nametnuti kao jedan od najjačih konkurenata. Kao i kod iPhonea, ključna će mu prednost biti sinergija proizvodnje hardvera i izrade softvera. Upravo se zbog toga iPhone kroz povijest nametao kao iznimno brz model, unatoč nominalno slabijem hardveru.

Od onoga što se za sada zna iz curenja informacija, Pixel 2 će imati minimalno 64 GB pohrane kao iPhone, s 4 GB RAM memorije. No kao i iPhone, Pixel 2 neće imati proširivu memoriju. Možda najveća prednost iPhonea X će biti u proširenom ekranu, za kojeg se pretpostavlja da ga Pixel 2 neće imati. Međutim, ako Google želi biti konkurentan, morat će razmotriti takav ekran, pa su se tako pojavili i koncepti s proširenim ekranom.

Više ćemo definitivno znati kroz nekih mjesec dana, kada će biti i službeno predstavljanje ovog modela. Sigurno je jedino da će imati trenutno najjači dostupni Qualcommov čipset, Snapdragon 835 s osam jezgri. Ekran će i sigurno biti baziran na AMOLED tehnologiji, kao što je bio i prethodnik.