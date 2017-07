KAKVI POPUSTI Želite Playstation, mobitel…? Evo po kakvim ih cijenama sada možete dobiti!

Amazon Prime Day je jedan dan u godini kada ta popularna web trgovina nudi masovna sniženja. Nešto kao crni petak isključivo na Amazonu. Zato smo odlučili prekopati kroz stotine ponuda na njemačkom Amazonu (onaj američki baš nema smisla kad većinu stvari ne dostavljaju u Hrvatsku, a i zbog carine ispadaju dosta skuplje) kako vi ne biste morali te smo izvukli dvadeset ponuda koje nam se čine najbolje.

Budući da smo unutar EU, nemamo više carinske obaveze, no na nekim ponudama ćete morati platiti razliku u porezu naspram njemačkog. U Njemačkoj je porez 19 posto, dok je u Hrvatskoj 25 posto, stoga se na nekim ponudama mora računati na 6 posto povećanja cijene. Srećom, Amazon već sam u košarici izračunava razliku u porezu ako se mora platiti, kao i iznos dostave. Dostava na par uređaja je besplatna, dok na većini iznosi oko 10 eura.

Kako biste došli do popusta, morate biti član Amazon primea, no dostupan vam je 30-dnevni besplatni probni rok, pa se možete učlaniti (nemojte zaboraviti otkazati nakon 30 dana ukoliko više ne želite biti član, jer će vam automatski produljiti, a onda i naplatiti). Ponude koje smo našli traju još uglavnom do danas navečer (neke cijene bi se mogle mijenjati kroz dan, ovisno o ponuđaču i broju preostalih proizvoda), a pored svakog od proizvoda nalazi se brojač koji vam pokazuje koliko još vremena imate za kupnju po jeftinijoj cijeni. Stoga smo i odabrali ponude koje traju još satima, makar ćete vjerojatno i sami naletjeti na još par fora stvari koje ističu jako brzo.

1. Amazon Echo Dot + Philips Hue set

Puna cijena: 132,97 eura

Cijena s popustom: 99,00 eura



114,99 eura (857,83 kuna)17,98 eura (134,13 kune)

Iako iz nekog razloga običan Amazon Echo ne dostavljaju u Hrvatsku, dostupan vam je ovaj set koji uključuje i pametne LED žarulje. Putem Amazon Echa tako možete narediti paljenje i gašenje svjetla te davanje raznih drugih komanda, poput traženja vremenske prognoze koju će vam Echo izrecitirati.

2. Sony DSC-RX100 Mark IV

Puna cijena: 1049 eura

Cijena s popustom: 649 eura

Konačna cijena s dostavom: 658,60 eura (4.913,16 kuna)

Ušteda: 390,40 eura (2.912,38 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Iako je nešto starija point-and-shoot kamera, i dalje je najdraža brojnim YouTube vloggerima. Ima dobru leću i radi kvalitetne snimke, čak do 4K rezolucije.

3. Logitech Artemis Spectrum Pro

Puna cijena: 169,00 eura

Cijena s popustom: 74,99 eura

Konačna cijena s dostavom: 84,69 eura (631,79 kuna)

Ušteda: 84,31 eura (628,95 kuna)

Možete ih kupiti na linku

Iako se radi o digitalnom surroundu, Logitech je uspio izvući jednu od boljih simulacija zvuka kojeg nas okružuje. Imaju i sasvim dobar mikrofon za pričanje unutar igre, kao i neizbježne LED diode za puni gaming efekt-

4. Sony A7 Full Frame kamera (samo tijelo)

Puna cijena: 1399 eura

Cijena s popustom: 777 eura

Konačna cijena s dostavom: 787,85 eura (5.877,36 kuna)

Ušteda: 611,15 eura (4.559,18 kuna)

Možete ga kupiti na linku

DSLR fotoaparat iz Sonyja je na sasvim pristojnom popustu. Njegov senzor je nešto veće veličine od drugih modela, otkuda i dolazi naziv Full frame. Ima 24.7 megapiskela te ekran od 3 inča, a može i snimati Full HD video.

5. Sigma 18-250 mm f/3.5-6.3 Makro leća

Puna cijena: 749 eura

Cijena s popustom: 229 eura

Konačna cijena s dostavom: 238,16 eura (2.134,75 kuna)

Ušteda: 510,84 eura (3.810,87 kuna)

Možete je kupiti na linku

Makro objektiv za Canon kamere je dostupan i za Nikone po istoj cijeni, dok je za Pentaxe, Sigme i Sony fotoaparate dostupan po nešto višoj cijeni. No i dalje se radi o dobrom popustu za sasvim solidan macro objektiv.

6. UE Boom 2

Puna cijena: 199 eura

Cijena s popustom: 89 eura

Konačna cijena s dostavom: 99,45 eura (741,90 kuna)

Ušteda: 99,55 eura (742,64 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Vodootporni bluetooth zvučnik nudi uz solidan zvuk za svoju veličinu i autonomiju koja bi trebala iznositi 15 sati. Certificiran je za IPX7, što znači da neće biti problem ako padne u Mrežnicu na kampiranju ili u sudoper dok kuhamo ručak.

7. Denon AVRX1300WBKE2 Receiver

Puna cijena: 559 eura

Cijena s popustom: 299 eura

Konačna cijena s dostavom: 333 eura (2.484,18 kuna)

Ušteda: 226 eura (1.685,96 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Dobro pojačalo je centralni dio svakog kućnog kina. Denoni inače rjeđe idu na popust, no ova ponuda na Amazonu je odlična. Radi se o novijem modelu, stoga je moguće na njega spojiti i Dolby Atmos sistem, kao i prenositi 4K video. Ima 7.2 kanala i maksimalnu snagu od 145W.

8. Sony 100ABN slušalice

Puna cijena: 299 eura

Cijena s popustom: 179 eura

Konačna cijena s dostavom: 189,40 eura (1.412,92 kuna)

Ušteda: 109,60 eura (817,62 kuna)

Možete ih kupiti na linku

Sonyjeve slušalice nude odličan omjer cijene i kvalitete zvuka, a uz to nude i aktivan Noise Canceling. Radi se o uklanjanju buke putem mikrofona na slušalicama. Slušalice se naravno spajaju preko Bluetootha, a za lakše spajanje, na njima se nalazi i NFC.

9. Sony MDR-ZX330BT slušalice

Puna cijena: 99,99 eura

Cijena s popustom: 39,00 eura

Konačna cijena s dostavom: 47,80 eura (356,59 kuna)

Ušteda: 51,20 eura (381,95 kuna)

Možete ih kupiti na linku

Nešto skromnije Sonyjeve bluetooth naglavne slušalice dolaze s diskretnijim dizajnom, ali bez uklanjanja buke. Srećom je ostao NFC. Kvaliteta zvuka im je i dalje sasvim pristojna, kao i autonomija od 10 sati.

10. Sony PS HX500 gramofon

Puna cijena: 499,00 eura

Cijena s popustom: 275,00 eura

Konačna cijena s dostavom: 296,37 eura (2.210,92 kuna)

Ušteda: 202,63 eura (1.511,62 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Uskrsnuće vinyla, tj. gramofonskih ploča je i donijelo sa sobom i predstavljanje novih gramofona. Uz reprodukciju ploča, ovim gramofonom se mogu i digitalizirati ploče, a možete ga spojiti i direktno na kompjuter. Sadržaj s ploče se može pohraniti i u Sonyjevom visoko-rezolucijskom formatu, Hi-Res Audio.

11. PS4 Slim konzola u sivoj boji

Puna cijena: 349,00 eura

Cijena s popustom: 269,00 eura

Konačna cijena s dostavom: 285,86 eura (2.132,52 kuna)

Ušteda: 63,14 eura (471,02 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Umanjena verzija konzole predstavljene krajem 2013. dobila je nedavno i nove boje, među kojima su i zlatna i siva. U paketu dolaze i dva kontrolera, za slučaj da odlučite imati turnire u sportskim igrama.

12. Logitech Proteus Spectrum G502

Puna cijena: 89,00 eura

Cijena s popustom: 39,99 eura

Konačna cijena s dostavom: 48,19 eura (359,50 kuna)

Ušteda: 40,81 eura (304,44 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Logitechova serija gaming periferije glasi za jednu od boljih, a G502 spada u vrh ponude. Nudi 11 programabilnih tipaka, kao i optički senzor koji se preferira za igre. Kako bi otklon pomaka ruke i registriranja pokreta na računalu bio što manji, miš se povezuje putem žice.

13. Logitech G29 Driving Force

Puna cijena: 399,00 eura

Cijena s popustom: 173,99 eura

Konačna cijena s dostavom: 199,09 eura (1.485,21 kuna)

Ušteda: 199,91 eura (1.491,33 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Nova iteracija Logitechovih kućnih volana nažalost dolazi bez posebnog ručnog mjenjača, no bar ima treću pedalu kvačila. Iako nije ni približno u razini simulacijske opreme, za pokoje vikend prvenstvo u Formuli 1 će biti i više nego dovoljan, obzirom da se može zakrenuti za 900 stupnjeva. Kompatibilan je sa PS3, PS4 i računalom, a vibracije se na volan prenose putem dva snažna motora.

14. Logitech mjenjač za G29

Puna cijena: 59,99 eura

Cijena s popustom: 39,99 eura

Konačna cijena s dostavom: 42,74 eura (318,84 kuna)

Ušteda: 17,25 eura (128,68 kuna)

Možete ga kupiti na linku



Nakon što smo ostali razočarani nedostatkom ručnog mjenjača, našli smo ga i na popustu. Za nešto bolju realnost definitivno ne bi bilo loše investirati i u njega. U klasičnoj je H konfiguraciji kao i pravi ručni mjenjač u autu, a podržava šest brzina za unaprijed, te jednu za unazad.

15. Sony HDR-AS50

Puna cijena: 219,00 eura

Cijena s popustom: 129,00 eura

Konačna cijena s dostavom: 137,60 eura (1.026,50 kuna)

Ušteda: 81,40 eura (607,24 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Akcijske kamere poput Go Proa već su dugo popularne, a jedan od ozbiljnijih konkurenata je i ova Sonyjeva kamera. Za relativno nisku cijenu nudi snimanje u Full HD rezoluciji pri 60 Hz, što je ključno za brze akcijske kamere. Uz to, kamera ima i Steady Shot stabilizaciju, kao i veoma kvalitetnu leću i senzor.

16. Logitech Harmony Elite

Puna cijena: 379,00 eura

Cijena s popustom: 149,00 eura

Konačna cijena s dostavom: 159,91 eura (1.192,93 kuna)

Ušteda: 219,09 eura (1.634,41 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Univerzalni daljinski upravljači su već dobro poznata stvar, no ovaj Logitechov model je otprilike najbolje što se može kupiti. U njega se može integrirati i automatizirano paljenje, pa je primjerice pritiskom na jednu tipku moguće istovremeno upaliti TV, pojačalo, Blu-Ray player i poslati komande da se sve automatski namjesti.

17. Logitech C920 HD Webcam

Puna cijena: 109,00 eura

Cijena s popustom: 48,99 eura

Konačna cijena s dostavom: 57,19 eura (426,64 kuna)

Ušteda: 51,81 eura (386,50 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Webcam u 2017. godini se čini malo kao nostalgičan proizvod, no ako vam treba, najbolja trenutno dostupna kamera je na popustu. Moguće je s njome streamati Full HD video, kao i jako kvalitetan zvuk. Bilo da joj je namjena za konferencijski stol ili za emitiranje igranja igara na Twitch, bolje od ovoga ne može.

18. Seagate Backup Plus 8 TB

Puna cijena: 269,99 eura

Cijena s popustom: 159,90 eura

Konačna cijena s dostavom: 171,35 eura (875,43 kuna)

Ušteda: 98,64 eura (735,85 kuna)

Možete ga kupiti na linku

Ako ne radite sigurnosne kopije svojih podataka, u velikoj ste opasnosti da će te u nekom trenutku ostati bez njih. Ovaj Seagateov eksterni hard disk ne samo da ima sasvim solidan kapacitete od 8 TB za svoju cijenu, nosi i 200 GB Cloud pohrane za vaše najbitnije podatke. U paket je uključen i Seagateov vlastiti softver za automatski backup vašeg računala.

Napomena: ponuda se kroz dan može mijenjati, ovisno o ponuđaču ili broju proizvoda koji su ostali. Neke cijene bi mogle biti veće, neke manje, a neke možda više neće vrijediti. Također, kod nekih ponuda je cijena važeća samo za jednu izvedbu boje kućišta, što se mijenja iz minute u minutu, ovisno o tome kakva je ponuda na skladištu.