U Zagreb je stigao Car.Go, konkurencija Uberu. Testirao sam ga i nije prošlo genijalno

U Zagreb je početkom tjedna stigao Car.Go, novi servis na hrvatskom tržištu koji se pokušava pozicionirati kao Uberov konkurent. Osnovan je 2015. u Beogradu, a u Zagreb ga je doveo bivši Uberov partner-vozač Stefan Šurlan. Servis funkcionira kao i svi slični; skinete Car.Go aplikaciju i koristite je, gotovo identično, kao Uberovu.

U razgovoru za Telegram, Stefan Šurlan kaže kako su krenuli s 50-ak auta u floti. Svi imaju klimu i stari su maksimalno 12 godina. Kroz razgovor s voditeljem hrvatske franšize, doznali smo da mnogi njihovi vozači istovremeno rade i za Uber. “Svi vozači Ubera s ocjenom višom od 4.6 imat će prednost pri registraciji i aktivaciji. Dovoljno je da nam pokažu svoj profil i ubrzano će proći našu proceduru”, detaljizira.

Telegram je odlučio provjeriti kako novi servis funkcionira u praksi pa mi je urednik dao zadatak. Iz redakcije na Trešnjevci otišao sam do Sesveta. Tamo sam se vozio Car.Go-om, a vratio sam se Uberom, da ih mogu što vjerodostojnije usporediti. Kako je prošlo? Ne baš genijalno za Car.Go.

Zbunjujuća dodatna naplata po minuti

U medijima su ovih dana najavljivali kako će biti, citiramo, “30 posto jeftiniji od Ubera”, no nismo posve sigurni kako su to izračunali. Cijene su im vrlo slične – kao i kod Ubera u standardnim uvjetima, start košta 6, a svaki kilometar 3 kune. Razlika bi trebala biti u naplati vremena vožnje – Uber dodatno plaćate 40 lipa po minuti, a u Car.Go-u ne komuniciraju tu dodatnu stavku.

No, naplatili su nam je. Na specifikaciji koja mi je stigla na mobitel nakon vožnje, piše da svaku minutu provedenu u autu naplaćuju 20 lipa po minuti i taj iznos pribrajaju ukupnom. Kao svoj veliki plus komuniciraju da ne naplaćuju vrijeme čekanja. Ako vas, dakle, voze do trgovine, vozač će vas bez naknade pričekati i odvesti dalje.

Vjerojatno bismo trebali naglasiti kako Car.Go ipak ima evidentnu prednost pred Uberom: kod njih nema povećanja cijene u razdobljima povećane potražnje. Car.Go uvijek košta isto – u vrijeme najveće gužve i po kiši, kada Uberove cijene redovito skaču. Druga je naravno stvar hoće li novi servis u tim uvjetima imati dovoljno vozila da vam bude dostupan.

Smrzavanje aplikacije

Naš test nije počeo idealno. Desetak minuta uporno sam pokušavao naručiti vožnju, no aplikacija mi je stalno izbacivala da nema slobodnog vozača. Nakon 11 minuta, vožnju mi je potvrdio Giorgio, pisalo je da vozi Mercedes.

U tom trenutku aplikacija je počela lagano trokirati. Giorgio je, dakle, u 10:48 potvrdio narudžbu, a minutu kasnije aplikacija mi se zahvalila na vožnji, iako nisam ni ušao u auto. Sustav se tada smrznuo. Pokušavao sam izlaziti i ulaziti, ali na ekranu je i dalje stajala zahvala za nepostojeću vožnju. Ponovno logiranje nije pomoglo.

Platili smo nepostojeću vožnju

No, odlučio sam ostati uporan. Resetirao sam aplikaciju i ponovno se registrirao s drugog maila. Kreirao sam novi račun, no zatim su s onog starog stigle loše vijesti. Na mail mi je došao račun za nepostojeću vožnju. Naplatili su mi 23,92 kune, a na računu koji sam dobio jasno se vidi da se Giorgio nije pomakao s mjesta.

Naravno, tražio sam povrat novca. Prvo sam im, u ponedjeljak 2. listopada, poslao poruku na Facebook. Drugi dan, u utorak, odgovorili su mi da im se javim mailom. To sam i učinio. Odgovorili su mi u četvrtak, mailom s isprikom i porukom da je iznos refundiran. Provjerio sam i, doista, novac su mi vratili.

Ipak, dali smo im još jednu šansu

Unatoč ovako lošem startu, dao sam Car.Go-u još jednu šansu. Naručio sam novu vožnju i ovaj put je prošlo OK. Nakon 20-ak minuta stigao je Patrik sa svojom Kiom Cee’d. Od Trešnjevke do Sesveta vozio me nešto više od 30 kilometara. Račun je bio 105,85 kuna. U specifikaciji piše da sam start platio 6 kuna, 30 kilometara ukupno 90 kuna, plus 9.40 kuna za vrijeme provedeno u vožnji.

Patrik je vozio vrlo dobro i bio je pristojan. Njegova Kia bila je čista i ispravna.

Odlučili smo Car.Go usporediti s Uberom

Kako smo Car.Go odlučili terenski usporediti s glavnim konkurentom, u redakciju na Trešnjevci iz Sesveta sam se vratio Uberom. Naručio sam Uber i njihov Antonio u Sesvetama me skupio za sedam minuta. Kada sam sjeo u auto, vidio sam da je vozaču ponuđeno više ruta, od kojih je jedna bila slična onoj kojom sam se vozio Car.Go-om. No, Antonio se ipak odlučio za rutu kroz grad koja se pokazala boljom, bar u terminu u kojem sam ja putovao. Ne znam kako je u vrijeme najveće gužve. Uber nam je uštedio 7 kilometara, 8 minuta vožnje i 15-ak kuna. Zbog kraće vožnje, ista ruta Uberom koštala me oko 14 kuna jeftinije od Car.Go-a – platio sam 91 kunu i 17 lipa.

Testirali smo ih i na superkratkoj vožnji

Odlučio sam Car.Go isprobati i na ekstremno kratkoj relaciji. Da se možete orijentirati kako će vas tretirati, ako ih naručite za vožnju kroz nekoliko ulica. Na primjer, u slučaju da pada kiša, a vi nosite gomilu vrećica.

Deset minuta nakon naručivanja, skupio me Saša sa svojom malo starijom, ali vrlo čistom Opel Vectrom. Vozio me od Pavletićeve do Kranjčevićeve ulice, što je udaljenost manja od kilometra. Rekao sam da kasnim na sastanak, a vozač nije reagirao kao da mu tako kratka relacija smeta. Dapače, bio je vrlo fin. Platio sam mu 7 kuna.

Konkurencija je uvijek super pa im želimo uspjeh

Kako bi privukli vozače, Car.Go će im ovog mjeseca davati svu zaradu od klijenata, a nakon listopada pripadat će im 80 posto od tog iznosa. Najavljuju i određene stimulacije za najbolje.

Moje iskustvo, doduše na vrlo malom uzorku, pokazalo je kako s vozačima nemaju problema. Nadam se da će nezgode s aplikacijom srediti do sljedećeg Telegramovog testiranja.