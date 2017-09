Pokušali smo testirati iOS 11, ali nam je cijeli dan otišao na igranje s njegovom novom opcijom AR-a

Od srijede se napokon može skinuti nova verzija Appleovog operativnog sustava, a kao i sa svakim updateom, brdo je novosti (nažalost, ne podržavaju ga 32-bitni modeli, niti 32-bitne aplikacije, što znači da se iPhone 5, 5C te iPad 4 ne mogu nadograditi na novi sustav). Iako se na prvu čini samo kao još jedno lagano osvježenje, ipak su napravljene neke ozbiljnije i dublje izmjene.

Nama najzabavnije, u novi sustav integriran je ARKit, Appleov sustav za proširenu stvarnost, a korisnici iOS-a su konačno dobili i nešto napredniju aplikaciju za pregledavanje pohranjenih datoteka. Najveću korist od updatea će imati vlasnici iPada, čija se funkcionalnost kroz multitasking i novi dock ozbiljno približava onoj laptopa.

Testirali smo sve, ali zapeli smo na AR-u

Iako smo odvojili cijeli dan za testiranje novog sustava, zapravo smo zapeli na ARKit-u. Doslovno. Cijeli dan se samo s tim igramo i to je daleko najzabavnija stvar koja se u posljednje vrijeme pojavila na mobitelima.

Naime, Apple je za novi iOS 11 razvio ARKit API kojim developeri mogu razvijati bolje i kvalitetnije aplikacije za prikaz proširene stvarnosti. Pomoću njega, moguće je iskoristiti sve dostupne senzore na uređaju s iOS-om, čijom se sinergijom dobiva bolje AR iskustvo. Putem integracije s ARKitom, iOS uređaj može prepoznati površine poput stola i podova, pa na njih postaviti virtualne objekte koji izgledaju kao da se nalaze u realnom prostoru. Iako postoje i sustavi za proširenu stvarnost na drugim platformama, ARKit se čini najuglađenijim, s najboljim prikazom.

Već prvi dan lansiranja, na AppStoreu se nalazi relativno puno AR aplikacija. Jedan od boljih primjera su aplikacije za uređenje doma pomoću kojih se u prostor mogu ubaciti razni objekti, poput namještaja. Našoj redakciji je to posebno fora, budući da smo neki dan uselili u novi prostor, pa smo sad mogli isprobavati kako bi izgledali razni novi komadi u njemu, dok je još uvijek relativno prazan i dok biramo novi namještaj. Recimo, probali smo s ovom sofom, za koju je dosta teško na prvu skužiti da se zapravo ne radi o pravoj.

Postoje i nešto zabavnije aplikacije, poput Holoa u kojeg se mogu ubaciti razne životinje i plesači unutar kadra kamere. Tako smo u prostor ubacili tigra, koji je meni, recimo, dao high five. Prikaz je veoma gladak, bez zastajkivanja, zbog kojeg se životinja čini dosta realnom.

Ubacivali smo sve, svima u redakciji:

Okej, nakon cijelog dana igranja natjerali smo se testirati i ostalo, evo što je još fora:

Fleksibilniji Control Center

Pri predstavljanju iOS 10, Apple je odvojio Control Center u dva zasebna prozora. U iOS 11 ponovno je konsolidiran te su dodane nove ikonice u obliku balončića. Gornji dio je podijeljen u povezivost (airplane mode, Wi-Fi, Bluetooth i mobilnu mreže) te medijske kontrole. Ispod njega se nalaze i dvije klizne komande za ugađanje osvjetljenja ekrana i glasnoće zvuka, dok se većina ostalih kontrola prikazuje u manjim ikonicama.

Moguće je dodati i hrpu novih komandi, pošto control center nije ograničen na samo pola ekrana. Uz nove funkcije, moguće je i koristiti jači stisak putem 3D Toucha kako bi se došlo do proširenih opcija. Na iPadu je prikaz malo drugačiji, pa se povlačenjem odozdo otvara App Switcher za multitasking, odnosno promjenu aktivne aplikacije, dok se na desnoj strani nalazi Control Center.

Osvježen Lockscreen

Zaključani ekran i notifikacijski centar su spojeni u jedno. Kada se povuče s vrha ekrana lockscreen se pomiče prema dolje, umjesto u stranu kao na iOS 10. Prikazuju se nove notifikacije, a povlačenjem s otprilike sredine ekrana prema gore prikazuju se već prikazane prošle notifikacije. Drugo povlačenje prsta prema gore vraća nazad na Home screen. Today prikaz Notification Centera se opet može otvoriti povlačenjem prema lijevo, dok se Home screen otvara prema desno. Promijenjena je i medijska kartica koja prikazuje trenutno reproduciranu pjesmu, a sada zauzima mnogo manje prostora.

Pametnija Siri

Lagana unaprjeđenja Siri svakom novom generacijom OS-a se nastavljaju i sa iOS 11. Glasovni asistent je sada promijenjenoga glasa, koji i u muškoj i u ženskoj verziji zvuči prirodnije, nešto bliže pravom ljudskom glasu. Apple tvrdi i da su nove glasovne opcije pogonjene deep learningom, koji dozvoljava bolji naglasak te ekspresivniji glas. Siri ima i razinu umjetne inteligencije pa stoga donekle razumije pitanja i iz prijašnjih interakcija može bolje planirati buduće odgovore. Dakle, Siri bi trebala raditi brže, s točnijim odgovorima i boljim izgovorom. Odlična je stvar što se ti podaci sinkroniziraju između svih Appleovih uređaja, uključujući i računala Mac. Dodatni detalj je i nešto izmijenjena ikonica na dnu ekrana unutar sučelja za Siri.

Siri od sada može i prevoditi. Podržani su prijevodi s engleskog na kineski, francuski, njemački, talijanski i španjolski. Dovoljno je Siri zamoliti (ili narediti) da prevede neku frazu s engleskog na neki strani jezik, pa uz ispis prijevoda Siri može i izgovoriti prevedenu frazu. U planu je i proširenje na druge jezike tijekom sljedećih par mjeseci.

Dodana je i mogućnost “Type to Siri”, putem koje se sa Siri ne treba vršiti interakcija putem glasa, već je moguće i samo napisati što želimo. Veoma je i bitna nova mogućnost integriranja aplikacija unutar Siri putem SiriKit APIja. Dosadašnje mogućnosti pozivanja prijevoza, slanja poruka, pretraživanja fotografija proširene su s plaćanjem računa, dodavanjem zadataka i skeniram QR kodova.

Aplikacija Files

Aplikacija iCloud Drive zamijenjena je aplikacijom Files. Funkcije su dramatično proširene, pa se aplikacija Files doima kao manji brat aplikaciji Finder s Mac OS-a. Files sadrži sve datoteke koje su pohranjene lokalno na uređaju, kao i datoteke iz iClouda te s drugih Cloud servisa poput Dropboxa, OneDrivea, Google Drivea i drugih. Aplikacija je sama po sebi dobro osmišljena te nudi brzi pristup svom sadržaju koji je pohranjen na uređaju. Kao i Finder, sadržaj se može pretraživati, a podržava i tagiranje datoteka za brže sortiranje, foldere i favorite.

Developeri mogu dodati Files integraciju u svoje aplikacije, tako da se njihove aplikacije mogu pronaći u izborniku te aplikacije. Time će postati veoma lako micati ili kopirati datoteke poput dokumenata, fotografija, slika, videa i ostalog. Files su dostupni i na iPhoneima i na iPadima. Upravo je na iPadima ta funkcija najviše dobrodošla, jer se kroz vrijeme Appleov tablet sve više približava tome da postane alternativa laptopima. Integriranim upraviteljem datoteka, korištenje iPada u ozbiljnije neke svrhe postaje sve lakše.

Skeniranje dokumenata iz aplikacije Notes

Notes, odnosno aplikacija za bilješke, od sada ima integriran skener dokumenata. Putem kamere aplikacija sama prepoznaje papir, odnosno dokument, pa ga nakon slikanja izravnava i popravlja kontrast.

Kvaliteta tako uhvaćenog dokumenta je relativno blizu kvalitete skenera, no jednostavnost je mnogo veća. Moguće je dodati više stranica unutar jedne bilješke, a samu bilješku je moguće i dijeliti na druge aplikacije. Unutar notesa je moguće sada pisati prostoručno, čak i bez Apple Pencila. S njime je naravno nešto preciznije pisanje na iPadu, no iPhone sada ima i prepoznavanje rukopisa, no ne i za hrvatski jezik.

NFC povezivost i zabrana ometanja u vožnji

Apple je do sada svojim uređajima s NFC antenama (od iPhonea 6 nadalje) omogućavao korištenje NFC-a samo s Apple Payom, beskontaktnim plaćanjem koje još uvijek nije dostupno u Hrvatskoj. NFC je sada otključan i drugim aplikacijama, no nije dublje integriran u operativni sustav. Stoga se ne može samo tapkanjem mobitela na NFC tag pokrenuti uparivanje s Bluetooth uređajima, poput radija u automobilu. Na developerima (ili Appleu) je sada da pokušaju razviti aplikacije koje bi omogućile tu funkcionalnost. Sadašnje NFC aplikacije mogu samo pročitati NFC tagove, no ne znaju što napraviti s njima, tj. ne znaju pokrenuti akciju uparivanja ili slično. Na ekranu samo ispišu sirovi ispis sa NFC taga.

Za automobile je dodana još jedna mogućnost. Kada je mobitel spojen s Bluetoothom na automobil, odnosno na njegov radio uređaj, iPhone može prepoznati da se vozilo nalazi u pokretu putem GPS-a. Ako je prepoznata kretnja, pokreće se mod zabrane ometanja, koji ne dozvoljava pozive niti notifikacije, sve dok se mobitel ne odspoji od Bluetootha unutar automobila. Na nekim uređajima bi se ta opcija trebala uključiti automatski, dok će na drugima biti potrebno uključiti je ručno. Opcija se, naravno, i može isključiti. Pomalo bi bilo nepromišljeno da se opcija ne može isključiti ako se, primjerice, unutar javnog prijevoza sluša glazba preko bluetooth slušalica.