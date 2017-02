Predsjednica predlaže slabljenje kune, a Vladi se to baš i ne sviđa. Izdvojili smo nekoliko bitnih stvari

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović ovoga je tjedna predstavila preporuke svoga Vijeća za gospodarska pitanja na kojima su, rekla je, radili godinu i pol. Najzanimljiviji dio među preporukama je onaj o deprecijaciji kune. Predsjedničino vijeće naime predlaže deprecijaciju za 10 posto što je već izazvalo određena negodovanja od strane HNB-a, ali i nekih članova Vlade. Ministrica gospodarstva Martina Dalić, primjerice, ne slaže se s takvom idejom. Izvukli smo najvažnije stvari o slučaju

1. Što predsjednica predlaže?

U preporukama predsjedničina Vijeća stoji ideja o deprecijaciji kune za deset posto. No, do toga ne bi došlo odjednom, nego sljedećih pet godina po dva posto godišnje. To bi značilo da bi kuna od 7,49 po sadašnjem stanju, za pet godina iznosila 8,03 u odnosu na euro.

2. Krediti u eurima mogli bi rasti

Deprecijacija je zapravo pad vrijednosti neke valute, u ovom slučaju kune. Da se to dogodi, oni građani koji imaju kredite u eurima tako bi morali plaćati veće rate kredita, obzirom da bi deprecijacija išla za dva posto na godišnjoj razini, tako bi se povećavale i njihove rate obzirom na onu prvotnu.

3. Kako svoj prijedlog obrazlaže Grabar Kitarović?

U preporukama predsjedničina Vijeća stoji kako je mjera u skladu s

procjenom Međunarodnog monetarnog fonda kako Republika Hrvatska de facto koristi tečajni režim blizak sustavu puzajućeg tečaja, koji podržava i podnosi taj iznos deprecijacije. Nadalje, zadnjih 5 godina bila je vidljiva prosječna deprecijacija na godišnjoj razini od 1 posto, što nije uzrokovalo

vidljive negativne učinke, kažu.

4. Ministar financija kaže da je odluka na HNB-u

Ministar financija Zdravko Marić, koji je sudjelovao u radu vijeća, rekao je kako je Hrvatska narodna banka (HNB) neovisna institucija koja će sama odlučiti o ovome. “HNB je neovisna institucija i kao takva sva su naša razmišljanja i promišljanja o monetarnoj politici uvijek s tom činjenicom vođena.” Dodao je i da se radi o temi koja izaziva podjele i o kojoj se raspravlja otkada je kuna uvedena.

5. Što kažu iz HNB-a?

HNB se protivi ovoj ideji. “Hrvatska narodna banka nastavit će voditi dosadašnju tečajnu politiku, koja je puno puta objašnjena. Riječ je o politici stabilnog tečaja kune, a ona ne podrazumijeva najavu promjene tečaja kune prema euru, jer bi to moglo izazvati negativne spekulativne akcije na tržištu”, napisali su u svom priopćenju.

Naveli su i da bi se deprecijacijom povećao javni dug. “Kada je riječ o konkretnim učincima predložene deprecijacije, valja istaknuti da bi nominalna deprecijacija kune prema euru i drugim svjetskim valutama od 10% povećala razinu ukupnog duga svih domaćih sektora, osim banaka i HNB-a, za oko 51,7 mlrd. kuna ili 15,1% BDP-a. Od porasta zaduženosti zbog deprecijacije, na središnju državu, nefinancijska poduzeća i stanovništvo redom se odnosi 22,0 mlrd. kuna (6,4% BDP-a), 19,6 mlrd. kuna (5,7% BDP-a) te 7,6 mlrd. kuna (2,2% BDP-a)”, pojasnio je HNB.

6. Martina Dalić je za stabilnost

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić danas je gostovala u emisiji ‘Intervju tjedna’ Prvog programa Hrvatskog radija. Komentirajući predsjedničinu ideju o deprecijaciji kune, Dalić je rekla kako je politike Vlade stabilnost tečaja.

“Tečaj je rezultat masivnosti kretanja deviznih sredstava koji se povećava rastom gospodarstva i turizma. Smanjivanjem deficita i smanjivanjem potrebe države za novim zaduživanjem, država puno manje pridonosi masivnosti deviznih tokova – odnosno pridonosi pritiscima na aprecijaciju tečaja”, smatra ministrica. “Politika Vlade jest stabilnost i predvidivost svih elemenata ekonomskog sustava, a u tom smislu stabilnost tečaja ima značajan doprinos”, naglasila je još Dalić, piše HRT.