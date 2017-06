Prekopao sam tisuće gadgeta po hrvatskim dućanima; ovo je moja lista 25 najboljih do 100 kuna

U pokušaju da pronađemo najbolje pristupačne gadgete na hrvatskom tržištu, zasjeli smo i ručno profiltrirali ponude više desetaka domaćih trgovina. Neke od njih bile su webshopovi, dok su neke pravi dućani u koje već danas možete fizički zakoračiti.

Našli smo svašta, od običnih USB-ova pa do hardvera koji može i ozbiljnije poslužiti. Ovo 25 gadgeta do 100 kuna koji su nam se učinili najbolji.

*Iako se cijene na webshopovima mogu mijenjati na dnevnoj bazi, većina uređaja i dalje će se kretati oko 100 kuna. Možda ćete morati potrošiti koju kunu više, ako baš naletite na loš dan.

SP Jewel J30 USB 3.1 memorija od 32 GB

Ako kupite ovaj USB, za 100 kuna dobit ćete sasvim pristojnih 32 GB memorije. Prijenos podataka vrlo je brz; uostalom ovaj USB ima 3.1 standard koji to i garantira. Dizajn i činjenica da je gadget mali svakako su plus. Zato je ovaj USB zgodan i kao privjesak za ključeve.

Cijena: 100 kn

Dućan: M-kupi

White shark USB gamepad

Svaki gamer u svojem arsenalu periferije trebao bi imati i gamepad, a ovaj jeftini model čini se kao dobra opcija. Nudi 17 tipki te duljinu kabla od sasvim pristojnih metar i pol. Instalacija drivera nije potrebna, sve je samo plug&play.

Cijena: 99,90 kn

Dućan: Šmit-electronic

Orico kućište za hard diskove

Svi smo bili u situaciji da nam je na laptopu izgorjela matična ploča ili nam se desio neki sličan katastrofalan kvar nakon kojeg se popravak ne isplati. No, kako ne bismo bacili baš cijeli laptop, praktična su vanjska kućišta za HDD-ove, koja ih pretvaraju u eksterne diskove. Ovaj model mi se učinio posebno atraktivnim jer je proziran. Ima brzinu prijenosa USB 3.0, stoga neće dodatno usporiti disk pri spajanju s kompom.

Cijena: 85,00 kn

Dućan: Svijet medija

Mjerač potrošnje energije Whitenergy

Ako vam ikada dođe preveliki račun za struju, automatski vam se nameće pitanje što to ustvari troši previše električne energije. Tada bi vam mogao pomoći ovaj mali uređaj, koji se priključuje između strujne utičnice i uređaja čiju potrošnju želite mjeriti. Uz njega se lako može pronaći uređaj koji previše troši. Pritom, možete ga koristiti i kao konvencionalni timer, odnosno postaviti vrijeme gašenja i paljenja kojeg god uređaja želite. Odnosno, gotovo kojeg god želite: maksimalna dopuštena snaga mu je 3680W. Stoga može izmjeriti i potrošnju velikog potrošača poput unutarnje jedinice klimatizacije.

Cijena: 99,28 kn

Dućan: iPon

Speed Link Assero gaming miš

Gaming miš za 100 kn na prvu zvuči sumnjivo, no ovaj model ističe se zbog sasvim dobrog senzora od 3200 DPI. Miš je pogodan za ljevake i dešnjake, ima pet tipki i kabel duljine 1.4 m. Možda najbitnije, kao svaki primjer dobre gaming periferije, ima i LED osvjetljenje u četiri boje.

Cijena: 99,00 kn

Dućan: Svijet-medija

Modecom torba za laptop s mišem i slušalicama

Kad sam naletio na ovo, pomislio sam: zašto kupiti samo torbu za 15-inčni laptop za par kuna manje, kada u ovom paketu dobivamo i miš i slušalice? Iako slušalice nisu neki vrh ponude, miš je sasvim pristojan pa opravdava onih par kuna višu cijenu za torbu. Koja je, usput, okej kvalitete.

Cijena: 99,00 kn

Dućan: Centro.hr

Kingston microDuo 3C USB memorija od 16 GB

Drugi USB u izboru ima dvostruko manji kapacitet za istu cijenu, no ima vrlo zgodnu funkciju. S jedne strane nalazi se konvencionalni USB-A priključak, dok se sa druge nalazi USB C završetak. Ovaj USB je time pogodan za spajanje na Android mobitel s USB-C-om ali i na novije Macbookove, kojima je USB-C jedini port.

Cijena: 98,09 kn

Dućan: Mall.hr

Noaline powerbank sa LED svjetiljkom

Kapacitet joj nije jača strana, no od lipstick modela prijenosnih baterija ni ne očekujemo više. Zgodan dodatak uz mogućnost punjenja mobitela u pokretu je LED svjetiljka na vrhu.

Cijena: 69,00 kn

Dućan: H18 Megastore

Intenso S5000 prijenosna baterija

Ova prijenosna baterija kapaciteta 5000 mAh bit će dovoljna za punjenje snažnijih mobitela oko 1.5 puta. Skromniji modeli moći će se napuniti i dvaput. Baterija u sebi ima integriran i microUSB kabel, stoga nema potrebe za nošenjem kabela uz nju. Ako je potrebno puniti neki drugi model koji nema MicroUSB, baterija ima i klasični USB port.

Cijena: 86,75 kn

Dućan: Mall.hr

Sandberg 4 u 1 punjač

Zašto bi se s jedne utičnice trebao puniti samo jedan mobitel? Zašto bismo koristili produžni kako bismo napunili dva mobitelja s jedne zidne utičnice? Nema potrebe s ovim punjačem, koji ima 4 USB porta za punjenje, dva s većom 2.4 A snagom te dva s 1 A snagom za neke manje uređaje. Uz to, u paketu dolazi i adapter za UK utičnicu.

Cijena: 82,69 kn

Dućan: PC-Shop

Btwin držač mobitela za bicikl

Nakon par kilometara bicikliranja, ionako veliki smartphoneovi počinju žuljati u džepu. A što ako želimo upaliti navigaciju jer smo se izgubili u šumi? Ili tako nešto. Držanje mobitela jednom rukom, a vožnja bicikla drugom nije baš dobra ideja pa se ova vodonepropusna torbica za montiranje mobitela na guvernal čini kao jako dobra ideja.

Cijena: od 78,99 kn

Dućan: Decathlon

Sony dvostruki USB punjač za auto

Rijetko koji automobil ima dva utora za upaljač, a samo noviji modeli počinju imati i USB utore. Nakon horor priča o zapaljenim automobilima i pregorjelim osiguračima zbog Ebay punjača od jednog dolara, ipak radije biramo marku. Često se desi da trebamo puniti više uređaja odjednom, pa se punjač s dva utora pune snage 2.4 A čini primjerenim.

Cijena: 79,00 kn

Dućan: Svijet-medija

Bluetooth zvučnik Speelink Hilo

Što bi bio pregled jeftinog hardvera bez bluetooth zvučnika? Malena crna kutijica nudi sasvim solidnih 2W izlazne snage za svoju veličinu, a ponajviše i za svoju cijenu. Ne očekujemo da ćemo s time moći profurati organizaciju partyja u šumi, no sve je bolje od zvučnika na mobitelu.

Cijena: 71,10 kn

Dućan: Fenix.hr

VR naočale Terratec 3D

Kad tek krećete u eksperimentiranje s virtualnom stvarnošću, možda nije loše da to napravite što jeftinije moguće; ako ništa drugo, samo da se uvjerite da ne bolujete od VR mučnine. VR-1 podržava mobitele dijagonale do 5.9 inča, a uz njega se može zaroniti u razne rollercoastere ili pak gledati YouTube u virtualnom kinu.

Cijena: 99,00 kn

Dućan: Svijet-medija

JVC In-Ear slušalice

Za iznos ispod 100 kn nismo očekivali ovako upečatljiv dizajn, pogotovo za in-ear modele. JVC garantira nešto bolji bass spram drugih in-ear modela slične ili malo više cijene.

Cijena: 99,00 kn

Dućan: Abrakadabra

Sandberg bluetooth zvučnik za pod tuš

Iako je ovaj model prijenosan, namjena mu je ipak da ne izađe dalje od tuš kabine, osim na punjenje. Certifikat vodootpornosti IPx4 omogućuje mu da vlasniku pruža scene pjevanja ispod tuša. Snaga mu je također sasvim pristojnih 3W.

Cijena: 96,41 kn

Dućan: Centro.hr

Manta MP3 player

Godina je 2017. i mi preporučujemo MP3 player kao da smo u 2003. Naravno da su mobiteli preuzeli reproduciranje glazbe u pokretu kao svoju zadaću, no ovaj uređaj ima sasvim jasnu namjenu. Ideja iza preporuke je otprilike ovakva: ovaj uređaj koristite kada želite uz sebe imati samo glazbu, bez bilokakvih distrakcija. Prvo što pada na pamet je trčanje ili nekakva tjelovježba koja zahtijeva sve više koncentracije, kako vrijeme prolazi. MP3 player nema svoju memoriju pa se u njega treba umetnuti microSD kartica do 32 GB.

Cijena: 40,00 kn

Dućan: Ekupi

Libox MicroUSB i Lightning kabel

S ovim kablom pokrit ćete gotovo sve mobitele na tržištu, sve dok se ne prijeđe na USB-C, što će ipak potrajati neko vrijeme. Pogodan je za spajanje iPhonea i drugih MicroUSB uređaja, rijetko kad će usfaliti pravi kabel u pravo vrijeme.

Cijena: 47,18 kn

Dućan: iPon

Ednet produžni kabel s USB utorima

Kvalitetni produžnih kabel uvijek dobro dođe, no zašto ga prekrcati s punjačima mobitela? Osim klasičnih utičnica, ova “letva” ima dva USB porta koja daju 2A snage, što će biti dovoljno za punjenje mobitela i nekih tableta, sve da ne zauzmu previše utičnica.

Cijena: 92,24 kn

Dućan: iPon

Celly selfie štap

Nemamo puno što filozofirati, radi se o selfie štapu, koji može primiti i veće modele mobitela. Koristan može biti i 3.5 mm audio kabel, koji je povezan samo na tipku nalik onoj na slušalicama mobitela, a gumb pak služi za slikanje. Dakle, nema potrebe za pokretanjem timera od 10 sekundi, pa naštimavanja scene. Sve može ići spontano.

Cijena: 89,00 kn

Dućan: Santa-domenica

TP-Link USB Wi-Fi adapter

Maleni uređaj veličine USB-a, dovest će Wi-Fi signal do primjerice računala koje nema Wi-Fi karticu, a mrežni kabel je previše udaljen. Wi-Fi je na n standardu, te omogućuje brzine do 300 Mbps. Praktičan je i WPS gumb za lakše spajanje na WPS omogućeni Wi-Fi, a upravo to je razlog zašto smo odabrali ovaj model spram drugih slične veličine.

Cijena: 81,16 kn

Dućan: Fenix.hr

Ednet bluetooth prijemnik

Za slučaj da imate staru liniju negdje u kući ili vikendici, a već vam polako ide na živce prženje i umetanje CD-a, ovaj prijemnik je pravo rješenje. Putem bluetootha reproducira glazbu s mobitela, praktički pretvarajući staru liniju u veliki bluetooth zvučnik. Na liniju se spaja običnim 3.5 mm audio kablom, poput onog za slušalice. Uz to, nudi i 1A USB izlaz, putem kojeg se može puniti ili napajati neki drugi manji uređaj.

Cijena: 82,69 kn

Dućan: PC-Shop

Zalman hladnjak za laptope

Klasičan spasitelj laptopa koji se pregrijavaju. Pogodnost ovog modela je da ima samo jedan veliki ventilator, zbog kojeg ne treba pogađati na koje mjesto usmjeriti ventilator. Veći ventilator se treba i sporije okretati da bi pomaknuo veću količnu zraka, tako da je ovaj model nešto tiši.

Cijena: 91,20 kn

Dućan: Instar-Informatika

Gaming slušalice Defender Warhead G-190

Glavna primjena ovih slušalica je gaming, stoga se od njih ne očekuje da budu fantastične za slušanje glazbe. Bitni su jasni tonovi, kao i zatvorena uška, koja će umanjiti prodor okolišne buke, a i time manje odvraćati igrače od dominacije na bojišnici. Integrirani mikrofon se može regulirati po visini, a duljina kabla je 2,5 metra.

Cijena: 84,55 kn

Dućan: Chipoteka

Xiaomi Yeelight

Korak iznad LED sijalica s daljinskim upravljačima je ova Xiaomijeva. Paljenje svjetla se tako kontrolira putem Wi-Fija, tj. aplikacije na mobitelu. Snaga joj je 8W, sasvim dobro za jednu LED diodu, uz A energetski certifikat.

Cijena: 95,13 kn

Dućan: Mall.hr

