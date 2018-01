Edward Snowden, američki zviždač i bivši djelatnik američke Nacionalne sigurnosne agencije (NSA), prije par tjedana objavio je kako je razvio aplikaciju koja mobitel može pretvoriti u pravi mali sigurnosni sustav. Haven je osmišljen kao sustav za nadzor prostora i predmeta te se trenutno nalazi u beta verziji, odnosno javnom testiranju. Koncept mi se činio genijalnim pa sam ga odlučio i testirati, budući da ne znam više kuda bih sa starim mobitelima.

Stvar je sasvim jednostavna, stari mobitel s instaliranim Havenom može vam poslužiti kao nadzorni uređaj za laptop ili neki drugi predmet koji vam je važan. Mobitel s Havenom samo položite na taj predmet i ako netko pomakne mobitel ili taj predmet koji čuva, ili mu se samo približi, vi ćete o tome biti obaviješteni porukom na drugi mobitel. Tako biste, primjerice, mogli znati je li netko micao vaš laptop. Ako ga ulovi kamera mobitela, znat ćete i tko.

Aplikacija je trenutno dostupna samo za Android operativni sustav, a pritom koristi sve dostupne senzore unutar mobitela, uključujući obje kamere, mikrofon te akcelerometar (senzor kretnji), kako bi ustanovio je li netko dodirnuo mobitel ili mu prišao. Kada primijeti kretnje ili zvuk, aplikacija obavijesti može slati putem SMS poruka ili sigurne aplikacije za dopisivanje Signal. Ako se odabere Signal, unutar obavijesti se nalazi i slika s kamere.

Neuspjeli pokušaji zavaravanja

Haven smo pokušali zavarati na par načina. Prvo smo po preporuci samog Snowdena mobitel postavili na objekt koji želimo zaštiti, u našem slučaju knjigu. Uključili smo aplikaciju, koja je zatim počela odbrojavati 30 sekundi, nakon čega se pokrenulo motrenje. Kako bismo si olakšali zadatak, u prostoriji smo uključili i relativno glasan klimatizacijski uređaj te prigušili svjetla, kako bi nas kamera teže prepoznala.

Odmah na početku našeg testiranja, Haven je počeo javljati kako je zabilježio zvukove, odnosno naš razgovor. Nakon toga smo ušutjeli, a ja sam se krenuo šuljati s jednog dijela prostorije prema mobitelu. Zbog uključene klime, mobitel nije mogao čuti moje korake. Počeo sam se približavati i, taman kad mi se činilo da bih mogao uspjeti, na nekih desetak centimetara od knjige, mobitel je dojavio kretnju.

Pokušao sam još jednom, trudeći se biti što tiši, no opet, na nekakvih desetak centimetara udaljenosti, na drugi mobitel sam dobio obavijest o potencijalnoj krađi.

Dali smo si još jednu šansu

Okej, kamera u pomalo zamračenoj prostoriji i dalje prepoznaje kretnje. Odlučio sam zanemariti kameru, kako bismo simulirali situaciju potpuno zamračene prostorije. U toj situaciji, ponovo sam se zbog buke klime uspio privući mobitelu, no mnogo bliže. Uspio sam čak i dodirnuti knjigu. Međutim, kada sam je probao pomaknuti, odmah je stigla obavijest o kretnji.

Pokušao sam ispočetka, prišuljao se mobitelu s druge strane prostorije te ponovno došao do same knjige bez da me mobitel primijeti. Ovaj put sam pokušao pomaknuti samo mobitel, da bih onda, u teoriji, nekako izvukao knjigu. Međutim, čim sam ga dodirnuo, momentalno sam dobio obavijest s prikladnom polumračnom slikom samoga sebe.

Ni mrak nas nije spasio

Odlučio sam stvoriti novu situaciju. Mobitel smo za sljedeći test postavili na postolje, kako bi motrio naše knjige. Ponovno sam se sasvim tiho prišuljao. Čim sam ušao u vidokrug kamere, dobio sam notifikaciju kako je zamijećena kretnja. Razočaran, pokušao sam ponovno izvesti krađu, no sve je završilo jednakim efektom. Mobitel me prepoznao već na udaljenosti od oko pola metra. Pregledom obavijesti skužio sam da su slike, ako se mobitel postavi u horizontalni položaj, i dalje isključivo uspravne.

Kao krajnji ekstrem, odlučili smo zamračiti prostoriju i pokušali mobitel pokriti crnom platnenom vrećicom. Iako smo mobitel i prostoriju teško vidjeli, nekako smo našli put do njega. Lagano smo pokušali postaviti pokrov preko mobitela, no čim je tkanina dotaknula mobitel, dobili smo notifikaciju. Istina, nismo ništa mogli vidjeti, no ipak, dobili smo informaciju o pokretu. U mraku je gotovo nemoguće prepoznati mobitel, budući da je za vrijeme rada aplikacije ekran potpuno isključen, pa djeluje kao da mobitel miruje.

Glavna prednost je u činjenici da se radi o mobitelu

Kao jedno od potencijalnih rješenja zavaravanja Havena bilo bi gašenje Wi-Fi mreže, kako bi mobitel izgubio signal. Međutim, budući da se radi o mobitelu, a aplikacija zahtijeva konfiguraciju preko aktivnog mobilnog broja, notifikacije bi i dalje stizale putem mobilne mreže. Za rad mu, dakle, nije potreban internet. Ako mobitel ostavite na punjaču i netko ga pokuša isključiti kako bi mu iscurila baterija, bit ćete obaviješteni o prestanku punjenja.

Najbolja stvar od svega je možda to što se radi o mobitelu. Ako netko pokuša ukrasti podatke s vašeg laptopa ili sam laptop, i na njemu vidi mobitel, vrlo vjerojatno neće pomisliti kako se radi o nadzornom sustavu. Upravo je u toj činjenici glavna prednost Havena u odnosu na klasične nadzorne kamere.

Ogroman potencijal

Iako je aplikacija još u beta fazi razvoja, već se sada vidi ogroman potencijal. Stabilnost aplikacije je za vrijeme našeg testiranja bila savršena. Niti jednom se nije srušila ili funkcionirala na krivi način. Slične funkcionalnosti smo već mogli vidjeti u drugim aplikacijama, no niti jedna do sada nije nudila jednaku razinu zaštite. Upravo sigurnost dobiva najveće pohvale, posebno zbog zaštićene aplikacije Signal i mogućeg pristupa putem ToR-a, sustava putem kojeg internet možete koristiti potpuno anonimno.

Neki bugovi, poput nedostatka zakretanja kamere koja uvijek snima uspravne fotografije i zaštita lozinke u adresnom polju, još uvijek se trebaju riješiti. Međutim, javno testiranje aplikacije služi upravo za dojavljivanje mogućih grešaka i propusta developerima. Haven, kao i sve druge aplikacije potrebne za njeno potpuno korištenje su besplatne, što je također iznimno bitna stavka.