Sjećate se Pokea? Nitko živ ga ne koristi pa Facebook sad uvodi Hello. Čini se jednako beskoristan i naporan

Sjećate se funkcije Poke na Facebooku, pomoću koje gurkate, odnosno, bockate prijatelje? Iako ta funkcija i dalje postoji, dobre su šanse da je se ne sjećate jer je rijetko tko koristi. Nije imala nikakvu svrhu, osim možda kao podsjetnik prijateljima da mislite na njih. Sada Facebook uvodi jednu novu, sličnu funkciju, jednako beskorisnu. Zove se Hello, i riječ je o virtualnom mahanju.

Hello još nemaju svi korisnici Facebooka, uvodi se postepeno. Matt Navarra, novinar online časopisa The Next Web bio je među prvima koji su na svojem profilu primijetio novu Hello funkciju, testirao ju je i zaključio kako nema neku osobitu svrhu. Kako prenosi Mashable, izgleda da se nova funkcija trenutno testira uglavnom među korisnicima iz Velike Britanije.

Mašete prijateljima, oni mašu natrag, i to je to

Uz ikonu koja prikazuje dlan koji maše, kada koristite funkciju Hello, virtualno mašete prijateljima uz pozdrav, a oni, kad primijete notifikaciju, mogu vam uzvratiti mahanje i pozdrav, ili vas ignorirati. Predstavnici Facebooka objasnili su da novu Hello funkciju testiraju kako bi stvorili najbolji, kontinuirani način komunikacije među korisnicima, a mahanje rukom uz pozdrav može interakciju učiniti još lakšom.