Slatko je gledati video iz 2004. u kojem Zuckerberg na TV-u pokušava objasniti što je Facebook

Prije 13 godina, mladi Mark Zuckerberg, koji je tada imao 19 godina, uključio se u CNBC-jevu emisiju Bullseye, kako bi objasnio svoj The Facebook. Tada je društvena mreža bila mnogo drugačija, manja, a u nazivu je imala “the” koji je uklonjen 2005. godine. Teško je itko mogao pretpostaviti u koliku će kompaniju izrasti Facebook, no sam voditelj, Dylan Ratigan, tada se zapitao je li to sljedeća velika stvar.

Vidno uzbuđen zbog kamera, Zuckerberg se pohvalio kako su tada, par mjeseci nakon lansiranja, očekivali da će imati 400 ili 500 članova. Facebook je međutim vrlo brzo prerastao broj Harvardovih studenata. U trenutku kad je Zuckerberg davao ovaj intervju, njegova mreža imala je više od 100.000 članova.

13 years ago today, someone named Mark Zuckerberg spoke with @CNBC about his small company. #GartnerSYM @jimcramer https://t.co/R0Eer8E6XX — Vala Afshar (@ValaAfshar) October 2, 2017

Skromni ciljevi

Zuckerberg se tada nadao da će za svoju društvenu mrežu uspjeti zainteresirati mnoge druge fakultete. Nekakav cilj bio im je dodati još 100 ili 200 fakulteta, nakon čega su planirali lansirati i druge aplikacije za stranicu koje bi trebale dodatno zainteresirati ljude i natjerati ih da se vrate. Facebook je uspješno nastavio rasti pa danas ima preko 2 milijarde korisnika.

Šef Facebooka svoju je stranicu u početku opisao kao “online direktorij koji spaja ljude kroz sveučilišta i fakultete”.