Apple je sredinom rujna predstavio, a nedavno pustio u prodaju, svoj iPhone X na kojem je jedna od najvećih novosti FaceID, biometrijska autentifikacija korisnika. Sustav koristi infracrvene kamere s 3D mapiranjem lica, za koji Apple tvrdi da je sigurniji od korištenja senzora otiska prsta koji se od iPhonea 5s do sada nalazio na iPhoneima. Financial Times jučer je objavio analizu tog sustava i Appleove sigurnosti općenito, a kao jednog od najzaslužnijih za veliki uspjeh navode Appleovog šefa za sigurnost, inače dečka iz Hrvatske, Ivana Krstića.

“Appleov sigurnosni tim, pod vodstvom Ivana Krstića, dobiva sve više pohvala od istraživača iz struke u posljednjih nekoliko godina. Uobičajeno je da kako brojnost i raznolikost proizvoda neke tvrtke na tržištu raste, razina njihove sigurnosti često opada. S Appleom, čak i nakon više od 1,2 milijarde primjeraka iPhonea koji su prodani u zadnjih 10 godina, sigurnost se poboljšava”, napisao je FT u svojoj analizi u kojoj su sudjelovali i brojni svjetski stručnjaci.

Pauzirao Harvard kako bi izradio sustav za Klaićevu

Krstić, koji danas ima 31 godinu, rođen je u Hrvatskoj, no s 13 godina preselio je u Michigan jer je dobio stipendiju za tamošnju srednju školu. Tijekom školovanja izradio je softver kako bi neuroznanstveniku na University of Michigan pomogao u analizi podataka. Tijekom ljetovanja u Hrvatskoj izradio je računalni sustav za rad s pacijentima zagrebačke dječje bolnice Klaićeva.

Nakon što je na Harvardu upisao studij računalnih znanosti i teoretske matematike 2004. godine, odlučio je zamrznuti studij na godinu dana. Vratio se u Zagreb kako bi radio na računalnom sustavu za bolnice, nakon što se mjesec dana bavio Facebookom za koji je radio na oblikovanju softverske arhitekture i socijalnih kontakata. Krstić se 2005. godine vratio na Harvard, no ponovno 2007. godine pauzirao, kako bi se pridružio One Laptop Per Child (OLPC) svjetskoj inicijativi.

Krstić je cijenjen u sigurnosnim krugovima

Za njih je razvijao Bitfrost sigurnosni sustav, te kompletnu pozadinsku infrastukturu i proces dizajniranja softvera. Inače, plan inicijative je zemljama u razvoju omogućiti kupnju jeftinih laptopa za učenje namijenjenih djeci. Zbog tog sustava, Krstić je od MIT-a (Massachusetts Institute of Technology), odnosno od Technology Reviewa, stručnog časopisa tog cijenjenog fakulteta, dobio nagradu TR 35 koja se svake godine dodjeljuje najboljim inovatorima na svijetu, mlađima od 35 godina.

Krstić se 2009. ipak razišao s OLPC-om, i u svibnju iste godine pridružio se Appleu, gdje će postati šef odjela sigurnosti inženjerstva i arhitekture sistema, odnosno Appleov šef za sigurnost. U Appleu je sada razvio, po mnogima, vrlo siguran i profinjen sustav prepoznavanja lica. FaceID se oslanja na Appleove nove TrueDepth kamere, koje mogu mapirati lice u 3D-u, koristeći i infracrvene zrake, točnije 30.000 točkica koje se projiciraju na lice korisnika. Apple tvrdi da je novi FaceID 20 puta sigurniji od autentifikacije otiskom prsta.

Stručnjaci ishvalili rad njegova tima

Krstićev rad za Financial Times pohvalili su i razni sigurnosni stručnjaci. “iPhonei i iPadi su najsigurniji mobiteli i tableti trenutno na tržištu”, rekao je za FT Rich Mogull, CEO Securosisa, neovisne tvrtke za istraživanje računalne sigurnosti. “Ne mogu točno reći kada se Appleov stav prema sigurnosti promijenio. Sigurnost i privatnost uzimaju vrlo ozbiljno, a sa svakim novim izdavanjem hardvera ili softvera, postaju sve bolji”, nastavio je Mogull.

Među bitnijim komponentama Appleove sigurnosti je i App Store, u kojem svaku aplikaciju pregledava član Krstićevog tima. Zbog toga gotovo da ne postoji šansa da će se na App Storeu pronaći neka štetna aplikacija. “Aplikacije na iPhoneima ne mogu početi tražiti dozvolu pristupu lokaciji, porukama ili kontaktima. Apple se time izolirao od mnogih napada na sigurnost koji su česti na Androidu, čak i danas”, dodao je Andrew Blaich, inženjer sigurnosne kompanije Lookout.