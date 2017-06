Uber, dakle, kreće s brodovima; izvukli smo 7 stvari koje zasad znamo (i jednu važnu koju ne znamo)

Krajem lipnja Hrvatska će postati prva zemlja u svijetu u kojoj će se moći putovati Uberovim brodovima. Konkurencija na koju ciljaju ponovno su klasični taksiji, no u ovom slučaju taksi brodovi. Lokalnim prijevoznicima će, pritom, također biti omogućeno da se u Uber jave s vlastitim plovilima.

Iako je Uber do sada već imao slične projekte, oni se nisu odnosili na stalne usluge prijevoza, već se radilo se o promocijama. Primjerice, Uber brodovi pojavili su se u Cannesu, kako bi se putnici lakše prevozili od Nice za vrijeme filmskog festivala. Slično je bilo i u Istanbulu i Miamiju. Hrvatski UberBoat se, međutim, predstavlja kao trajna on-demand funkcija za prijevoz na moru. Izvukli smo par najvažnijih stvari koje su zasad poznate o UberBoatu.

1. Kada točno kreće?

Pregovori za lansiranje usluge krenuli su još u ožujku, no danas je potvrđeno da UberBoat u Hrvatskoj počinje s radom u ponedjeljak, 26. lipnja.

2. Gdje će biti dostupan?

Ova Uberova usluga zasad će biti dostupna u Splitu, Hvaru i Dubrovniku, gdje će u startu voziti Uberovi gliseri. Planira se i širenje usluge na druge lokacije u Hrvatskoj, poput Šibenika, Zadra i Korčule.

3. Kakve vrste prijevoza će nuditi?

Bit će dostupne dvije vrste prijevoza, klasični transfer i avantura, kao i dvije vrste brodova. Klasičan je transfer od točke A do točke B, dok se kod avanture brod zakupljuje na određeno vrijeme, primjerice cjelodnevni izlet. Brodovi se pak razlikuju po veličini; Boat može primiti osmero putnika, a BoatXL 12.

4. Kako naručiti UberBoat?

Kao i kod cestovnog prijevoza, dovoljno će biti upaliti Uberovu aplikaciju na mobitelu. Iz aplikacije je potrebno odabrati lokaciju i veličinu broda, Boat ili BoatXL. Nakon potvrde iz aplikacije, nazvat će vas kapetan koji će s vama dogovoriti sve detalje. Nakon što se sve finalno potvrdi, dobit ćete upute do vašeg ukrcajnog mjesta.

5. Koliko će koštati?

Prijevoz UberBoatom za 8 ljudi od Hvara do Splita (i obratno) koštat će oko 2600 kuna. UberBoatXLom, gliserom za 12 putnika, ista relacija će koštati oko 3300 kuna. Ako cijenu usporedimo s onima Jadrolinije, katamarani i dalje – posve logično – ostaju jeftiniji, sa oko 55-100 kuna po osobi. Nazvali smo i par prijevoznika klasičnih taksi brodova, da probamo usporediti cijene i s njima. Variraju ovisno o luksuznosti broda i kapacitetu. Cijena se kreće od 300 eura za brod za sedmero putnika do 450 eura za luksuzni 11 metarski brod za 10-14 ljudi. Dakle, radi se o iznosima od 2.200 do 3.300 kuna.

Kod avanture, prijevoz se naplaćuje načinom tipičnim za Uberov cestovni prijevoz, odvojeno za start, cijenu po (nautičkoj) milji i cijenu po minuti. Cijena starta manjeg broda je 330 kuna, svaka milja 53 kune, a svaka minuta 2.60 kuna. Veći brod ima duplo skuplji start, 660 kuna, 66 kuna po nautičkoj milji i 3.30 kuna po minuti. Otkazivanje naručenog broda stoji jednako kao i start, dakle, 300 kuna za manji, odnosno 660 kuna za veći brod.

6. Koja bi mogla biti prednost?

Mali je problem što iz Ubera ne žele reći s koliko brodova pokreću ovaj biznis. Tako da još ni otprilike nije poznato koliko će se unaprijed morati naručiti UberBoat. A vrijeme potrebno za naručivanje, pretpostavljamo, trebala bi im biti jedna od glavnih prednosti. U razgovoru s prijevoznicima klasičnih taksi brodova saznali smo, recimo, da se prijevoz mora najaviti i nekoliko dana unaprijed. Za jeftiniji brod dan ranije, ako nema gužve, dok se u špici sezone treba najaviti i tri dana ranije. Luksuzniji 11 metarski brod potrebno je rezervirati najmanje četiri dana unaprijed.

7. Koliko brodova će biti u ponudi?

Pokušali smo, dakle, doznati koliko će brodova biti u ponudi pri lansiranju usluge, no u ovom trenutku iz Ubera te informacije još uvijek ne žele javno iznositi. Slično je i s informacijama o markama brodova. Rekli su nam samo kako se radi o gliserima u dvije veličine, od kojih je manji dovoljan za osmero, a veći za dvanaest putnika.