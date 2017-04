Uber je pokušao prevariti Apple špijunirajući vlasnike iPhonea. Zamalo je izbačen iz AppStorea

Uber, jedna od najpopularnijih aplikacija danas, umalo je bila izbačena iz AppStorea prije dvije godine, i to zbog špijuniranja korisnika, a čitava afera ostala je tajna sve do prije nekoliko dana, kada je New York Times objavio ove informacije u sklopu velikog profila izvršnog direktora Ubera, Travisa Kalanicka. Naime, Uber je pratio geolokacije vlasnika iPhonea čak i nakon što su aplikaciju deinstalirali. Ovako nešto je, naravno, ilegalno i protivi se službenim pravilima Applea i App Storea, a Uber je dugo vremena uspijevao sakriti ove radnje.

Glavni čovjek Ubera, Kalanick, poznat je kao čovjek koji ne voli igrati po pravilima i često krši propisani protokol sve dok ga ne uhvate, a ova situacija nije izuzetak. Pomoću špijuniranja lokacija korisnika koji su ujedno i vlasnici iPhonea, Uber je špijunirao ne samo putnike, već i vozače. Da situacija bude još kompliciranija, geolokacijsko špijuniranje nastavilo bi se i nakon što je Uberova aplikacija uklonjena s iPhonea, a jedan od glavnih razloga za takvu praksu je praćenje vozača koji su prešli na neku konkurentsku aplikaciju, kao što je Lyft, na primjer.

Čuvali su informaciju do sastanka s Cookom

Uber nije jedina, ali je i dalje vodeća aplikacija za naručivanje vožnje, i njezini lideri nerijetko koriste ilegalne metode kako bi stekli tržišnu prednost. Kako bi sakrili ove aktivnosti od Applea, Uber je koristio metodu zvanu ‘geofencing’. Riječ je o dodatku na software koji koristi zemljopisnu lokaciju (GPS) ili identificiranje radijskom frekvencijom (RFID) kako bi se odredile teritorijalne granice koje definiraju ponašanje softwarea. Znači, kada uređaj pređe određenu granicu i uđe u njezino područje, aplikacija reagira u skladu s lokacijom. Ovo se najčešće koristi za ciljane, lokalne reklame.

Uber je koristio geofencing kako bi sakrio svoje aktivnosti od Applea: unutar područja glavnog sjedišta Applea u kalifornijskom gradu Cupertinu isključili bi geolokacijsko špijuniranje korisnika koji imaju Uber na iPhoneu. Ipak, Appleovi programeri uspjeli su uhvatiti Uber u spornoj akciji. Apple nije odmah objavio svoja saznanja, već su ih sačuvali do sastanka Kalanicka s izvršnim direktorom Applea, Timom Cookom. Kako prenosi New York Times, dvojac se sastao nedaleko od Appleovog štaba jednog ranog poslijepodneva početkom 2015. godine.

Kalanick od panike odmah pristao prestati

Neimenovani izvor tvrdi kako Cook nije štedio Kalanicka, već mu je otvoreno objasnio kako Apple zna za njihovo špijuniranje korisnika i identificiranje pojedinačnih uređaja, a znaju i za kamufliranje tih aktivnosti, što se protivi njihovim pravilima. Zaprijetio je da će, ako nastave, Apple ukloniti Uber iz App Storea. To bi za Uber značilo milijune i milijune izgubljene dobiti. Uspaničen, Kalanick je odmah pristao, jer nije imao drugog izbora.

Interesantno je to da Uber jako često koristi metode koji krše gospodarske propise država u kojima radi, bivši zaposlenici pri vrhu kompanije tvrde da Kalinick ne radi prema zakonu sve dok nije posve primoran na to, a Uber rapidno raste čak i uz nepoštovanje zakona. Nakon što je ova afera predstavljena javnosti, Uberov glasnogovornik je u izjavi za medije naveo kako oni ne prate vlasnike iPhonea nakon što izbrišu aplikaciju, a da su aktivne korisnike pratili i identificirali kako bi spriječili prevarante i kradljivce identiteta.