Zuckerberg se preko livestreama osvrnuo na farsu s ruskim oglasima tokom američke predsjedničke kampanje

Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg je putem livestreama podijelio neke novosti o ruskom kupovanju oglasa na Facebooku za vrijeme američke predsjedničke kampanje. “Najradije bih vam rekao da smo u mogućnosti zaustaviti svo miješanje, no to ne bi bilo realistično. Uvijek će u svijetu biti loših ljudi, a mi ne možemo zaustaviti sve države od svog tog ometanja i uplitanja”, rekao je Zuckerberg.

Facebook je u rujnu obavijestio istražitelje američkog Kongresa kako su nehotice prodavali oglase ruskim operativcima koji su na taj način vjerojatno utjecali na američke predsjedničke izbore 2016. godine. Facebookovi istražitelji su uspjeli ući u trag oglasima u vrijednosti oko 100.000 dolara koje je postavljala ruska “troll farma”.Neki od oglasa su se direktno odnosili na Donalda Trumpa i Hillary Clinton, dok su se drugi odnosili na neke kontroverzne teme poput LGBT prava, abortus i pravo nošenja oružja.

Prije nego što je razložio što će Facebook poduzeti, Zuckerberg se osvrnuo na prošlo, te potencijalno buduće miješanje u izbore. Istovremeno, Kongres SAD-a prolazi kroz više od 3000 oglasa koje su Rusi platili oko 10.000 dolara tokom američke predsjedničke kampanje. Širenje propagande na društvenim medijima putem pristranih ili izmišljenih poruka maskiranih u vijesti ne može biti dobro za budućnost izbora, niti je dobra vijest da ih Facebook baš i ne može kontrolirati. Zuckerberg, odnosno Facebook, predstavili su neke mjere s kojima pokušavaju ublažiti problem.

1. Surađuju s vladom

Aktivno surađuju s američkom vladom u istrazi vezanoj za rusko miješanje u izbore. Kažu da surađuju već mjesecima, no da u početku nisu pronašli nikakve dokaze o lažnim profilima i računima koje bi mogli povezati s Rusijom. Nedavno, kada su otkrili takve aktivnosti, dali su sve potrebne informacije i dokaze nadležnim tijelima. Izvijestili su i američki kongres, te im predali sumnjive oglase.

Zuckerberg međutim ističe da ne može s javnosti podijeliti sve detalje o istrazi. Podržavaju Kongres u odluci da oni odlučuju o tome što će podijeliti s javnosti, ali i očekuju da će vlada SAD-a objaviti sve što su pronašli na kraju istrage. Zuckerberg uvjerava da će nastaviti istragu oko toga što se ustvari desilo, te kada saznaju nešto novo, da će to podijeliti s vladom. Ne istražuju samo Rusiju, već i sve druge strane vlade, uključujući bivše države SSSR-a.

2. Biti će transparentniji

Facebook je odlučio da će od sada biti transparentniji oko oglasa vezanih za izbore, što i smatraju ključnom točkom. Prema američkom zakonu, kada netko želi kupiti oglase vezane za politiku na televiziji i ostalim medijima, obvezan je izvijestiti tko plaća te oglase. No, sada se ne zna da li svi ljudi vide iste oglase. Stoga su se odlučili povisiti razinu transparentnosti.

Ne samo da će se morati znati tko je platio oglas, već će biti moguće i pregledavati profil oglašivača, te vidjeti koje sve oglase trenutno plaćaju, neovisno o tome na koga su targetirani. Ova funkcija će biti dodana na Facebook u sljedećih par mjeseci. Surađivati će i sa ostalim društvenim medijima u tome kako postaviti nove standarde za online političke oglase.

3. Veća kontrola

Za političke oglase, Facebook će uvesti strože kontrole. Zuckerberg pak ističe da je od ranih dana Facebooka kršenje zakona putem njihovih alata protivno uvjetima korištenja. Već i sada imaju mnoge mehanizme za kontrolu kršenja zakona, no tvrde da mogu napraviti još više. Većina oglasa se automatizirano kontrolira, bez da itko priča ili komunicira s nekim zaposlenikom Facebooka. Tvrdi da se upravo to desilo tokom zadnjih američkih predsjedničkih izbora.

Zuckerberg ipak ne želi uvjeriti javnost da će uhvatiti svo loše ponašanje. Ne pregledavaju što ljudi kažu prije nego što to objave. Kada bi to radili, to bi za njih bio pogrešan korak. Smatraju da sloboda govora znači da se nikoga ne treba pitati za dopuštenje prije nego što se nešto kaže. Ako se prekrši zakon ili uvjeti korištenja Facebooka, slijediti će posljedice. Neće moći sve zaustaviti odmah, no mogu pokušati otežati miješanje u izborni proces.

4. Pojačan sigurnosni tim i bolja komunikacija s izbornim tijelima

Povećati će svoje ulaganje u sigurnost, te integritet tokom izbora. Dodati će više od 250 novih zaposlenika, duž svih svojih timova, kako bi se usredotočili na sigurnost Facebook zajednice. Time će efektivno udvostručiti broj ljudi koji rade na sigurnosti.

Proširiti će i partnerstva s tijelima za kontrolu izbora diljem svijeta. Nastojati će ljude poticati u izlaženju na izbore, ali ih i podučiti o problemima koji mogu nastati tokom izbornog procesa. Stvoriti će i direktne komunikacijske kanale s nadzornim tijelima, kako bi ih što prije informirali o povredama izbornog procesa na Facebooku.

5. Dijeliti će informacije s drugim kompanijama

Facebook će od sada dijeliti svoja saznanja o potencijalnom kršenju pravila sa drugim tech i kompanijama za online sigurnost. Trenutno, slične informacije dijele putem programa poput ThreatExchange, no sada istražuju kako unaprijediti dijeljenje informacija. Smatraju da je bitno da tech kompanije zajedno surađuju, budući da netko tko zlorabi Facebook, može zlorabiti i druge platforme.

Surađivati će i na jačanju demokratskog procesa. Uz uklanjanje problematičnih oglasa, stvoriti će nove servise kojima će zaštiti zajednicu od upuštanja u politički diskurz. Primjerice, sada rade na sustavu suzbijanja maloljetničkog nasilja, uz stvaranje sistema protiv političkog uznemiravanja. Trenutno rade i na osiguravanju integriteta tokom izbora u Njemačkog ovog vikenda.