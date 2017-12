Izvukli smo 10 najboljih filmova 2017. godine prema ocjenama s IMDB-a

I ove je godine izašla hrpa dobrih filmova. Teško je objektivno procijeniti koji su među njima ove godine bili najbolji, pa smo se posavjetovali s IMDB-om.

Vjerojatno najpopularnija internetska stranica koja se bavi svime vezanim uz filmove, Internet Movie Database (IMDB), napravila je popis filmova koji su ove godine zaradili najbolje ocjene od strane korisnika. Donosimo vam pregled deset najboljih filmova prema ocjenama s IMDB-a, a za našu listu smo uzeli u obzir one filmove za koje je glasalo barem 30 tisuća korisnika.

10. It

IMDB ocjena: 7.7

Originalna mini-serija iz 1990. bila je izuzetno popularna i urezala se u pamćenje mnogim klincima te generacije. Stoga ne čudi da su ti isti klinci, ali i ljubitelji opusa Stephena Kinga, jedva dočekali ovogodišnji remake.

Priča o monstruoznom klaunu Pennywiseu koji terorizira i ubija klince malog gradića Derryja svima je dobro poznata, no ni najokorjeliji fanovi se nisu mogli nadati da će remake biti toliko uspješan. Novi It je u manje od mjesec dana od početka prikazivanja zaradio nevjerojatnih 478 milijuna dolara, a ta cifra je dosad porasla na 698 milijuna, čime je It postao horor s najboljom zaradom ikad.

Velike zasluge tom uspjehu pripadaju redatelju Andyju Muschiettiju i Billu Skarsgårdu koji je ovog puta utjelovio Pennywisea. Obzirom na impresivnu zaradu, ne čudi da je već najavljen i nastavak, koji bi u kina trebao stići 6. rujna 2019.

9. Star Wars: The Last Jedi

IMDB ocjena: 7.7

Star Wars: The Last Jedi vjerojatno je najiščekivaniji film ove godine. Osmu epizodu Star Wars serijala režirao je Rian Johnson i očito je napravio odličan posao. Samo u prvom vikendu prikazivanja, The Last Jedi je zaradio više od 220 milijuna dolara, čime je ostvario drugu najveću zaradu u prvom vikendu u povijesti. Zamalo je oborio rekord koji još uvijek drži Star Wars: Force Awakens.

U drugom dijelu treće trilogije, Rey (Daisy Ridley) razvija svoje novootkrivene moći manipulacije Silom uz pomoć Lukea Skywalkera (Mark Hamill). Istovremeno se pokret otpora predvođen Poeom Dameronom (Oscar Isaac) i Finnom (John Boyega) priprema za obračun s First Orderom i njegovim vođom Kylo Renom (Adam Driver).

Film će zasigurno ostati zapamćen među fanovima, ako zbog ničega drugoga, onda zbog toga što je The Last Jedi posljednja uloga Carrie Fisher. Novo istraživanje je pokazalo da je upravo njezina princeza Leia najomiljeniji lik među fanovima Star Warsa.

8. Wind River

IMDB ocjena: 7.8

Wind River je napeti triler koji prati novopečenu FBI agenticu Natalie (Elizabeth Olsen) na jednom od njezinih prvih zadataka u zabačenom i nepristupačnom indijanskom rezervatu. Ondje se udružuje s lovočuvarom i tragačem Coryjem Lambertom (Jeremy Renner) koji je vrlo povezan s lokalnim indijanskim stanovništvom, ali ga muči grižnja savjesti zbog turbulentne prošlosti.

Zajedno pokušavaju riješiti slučaj ubijene djevojke u indijanskom rezervatu. Za Coryja taj slučaj ima dodatni značaj, te se kroz rad na njemu pokušava iskupiti za događaje iz prošlosti za koje osjeća krivicu, a koji su doveli do tragedije.

Film je režirao Taylor Sheridan kojeg će mnogi prepoznati po ulogama u serijama, među kojima je vjerojatno najpoznatija ona šerifa u hit seriji Sons of Anarchy. Sheridan je također napisao i scenarij za Wind River. Autor je i scenarija za hvaljeni Sicario, a njegov scenarij za Hell or High Water priskrbio mu je nominaciju za Oscara.

7. Baby Driver

IMDB ocjena: 7.8

Baby Driver je dosad najveći hit britanskog redatelja Edgara Wrighta, koji nas je do sada već zabavio s nekoliko izvrsnih akcijskih komedija poput Shaun of the Dead, Hot Fuzz i Scott Pilgrim vs. the World.

Ansel Elgort glumi klinca koji ima problema sa sluhom, ali svejedno uživa u glazbi. Ona mu najviše pomaže u njegovom zanimanju, naime radi kao vozač za bandu pljačkaša banaka, koji najbolje vozi kad se nabrije s dobrom glazbom. Dakako, to znači da je film ispunjen odličnim soundtrackom.

Osim Elgorta, odličnu ulogu u filmu je ostvario sada posrnuli Kevin Spacey, a briljiraju i Jamie Foxx i Jon Hamm.

6. Guardians of the Galaxy Vol. 2

IMDB ocjena: 7.8

Prvi dio Guardians of the Galaxy je bio neočekivano zabavan i usput je postavio Chrisa Pratta za jednu od trenutno najtraženijih i najunosnijih akcijskih zvijezda (prije dvije godine je glumio u Jurassic World koji je u međuvremenu postao četvrti film s najvećom zaradom u povijesti).

Jednako kao u Baby Driveru, odličan soundtrack je jedna od glavnih karakteristika filma, s time da Guardiansi igraju na sentimentalnu notu s uspješnicama iz osamdesetih. Isti trend se nastavlja i u drugom dijelu, Star-Lord (Pratt) još uvijek sluša glazbu s kazeta dok pokušava otkriti tko su mu roditelji.

Osim Pratta, svoje uloge repriziraju i Zoe Saldana kao Gamora, Dave Bautista kao Drax, Bradley Cooper koji posuđuje glas animiranom rakunu Rocketu, te Vin Diesel kao Baby Groot. U nastavku imaju i pojačanje, pridružili su im se Sylvester Stallone u ulozi Stakara Ogorda, te njegov stari partner iz Tango & Cash Kurt Russell koji glumi Ega.

5. Thor: Ragnarok

IMDB ocjena: 8.1

Novozelandski redatelj Taika Waititi upoznao nas je sa svojim neobičnim, ali i šarmantnim humorom u svojim filmovima What We Do In The Shadows i Hunt For The Wilderpeople. Režija novog Thora mu je bio dosad najveći i najozbiljniji zadatak u karijeri, a i sam je priznao da je pomalo zastrašen toliko veliko produkcijom. No to ga nije obeshrabrilo da i Thora začini svojim prepoznatljivim humorom.

Krajnji rezultat je vrlo uspješan spoj pametno smišljenih duhovitih dijaloga i odlično izrežirane akcije. Waititi je uspio spojiti hrpu superheroja u vjerojatno najzabavniji Marvelov film do sada, stoga ne čudi da je njegov Thor: Ragnarok najbolje ocijenjeni Marvelov film od strane kritičara.

Za razliku od prethodnih Thor filmova, Ragnarok je daleko šareniji i epskiji u prikazu različitih dimenzija kroz koje se glavni likovi sukobljavaju, čime je Waititi postavio novi standard toga kako bi filmovi o Thoru trebali izgledati.

4. Logan

IMDB ocjena: 8.2

Najnoviji film u X-Men franšizi potpuno je drukčiji od svega što smo dosad vidjeli u ovom filmskom serijalu. Dosad smo navikli gledati X-Mene kao neuništive superjunake, no ovog puta upoznajemo Wolverinea (Hugh Jackman) i Professora X (Patrick Stewart) kao ostarjele i izmučene junake kojima je već dosta da dobivaju batine.

Wolverine je u ovom filmu samo umorni Logan, koji skrbi za bolesnog Professora X u zabačenom mjestu negdje na granici s Meksikom, gdje pokušava živjeti običnim životom, zarađujući kao vozač. Godina je 2029. i čini se da su mutanti iščezli sa svijeta te da je prošlost iza njih.

No pokazat će se da su u krivu, jer ih pronalazi misteriozna žena koja im daje zadatak da zaštite neobičnu djevojku. Film Jamesa Mangolda posljednji je u starom kanonu X-Mena s Hughom Jackmanom i Patrickom Stewartom. Novi serijal uspješno su preuzeli James McAvoy kao Professor X i Michael Fassbender kao Magneto, a novi nastavak X-Men: Dark Phoenix najavljen je za 2. studenoga 2018.

3. Dunkirk

IMDB ocjena: 8.2

Dunkirk je prvi film redatelja Christophera Nolana koji je snimio prema istinitom događaju. Dosad je nizao samo uspjehe, među kojima se ističu Inception i Dark Knight trilogija, a Dunkirk nimalo ne zaostaje za njima. Vrlo je vjerno prikazao dramu savezničkih vojnika koji su čekali spas na obali Engleskog kanala u Dunkirku, koji je bio u potpunom okruženju njemačkih snaga.

Film je prilično škrt s dijalozima i opisima događaja, razlog tome je što je Nolan želio gledatelja smjestiti u samo središte radnje i pokušati prenijeti osjećaj toga kako je izgledalo zaista biti tamo. Računao je s time da će se gledatelji poistovjetiti s likovima na temelju vizualnog iskustva.

I u tome uspjeva, ne samo sa scenama bombardiranja savezničkih vojnika, nego ponajviše s likom Toma Hardyja, pilota Spitfirea uhvaćenog u zračnoj borbi nad Dunkirkom. Te scene zračnih borbi su jedne od najuvjerljivijih i najrealističnijih dosad snimljenih, a za potrebe snimanja su umjesto pravih aviona vrlo vješto iskoristili makete na daljinsko upravljanje.

2. Blade Runner 2049

IMDB ocjena: 8.4

Nastavak kultnog SF klasika Ridleya Scotta iz 1982. dočekan je s puno očekivanja, ali i puno strepnje. Fanovi izvornog Blade Runnera su strahovali da nastavak ne može doseći kvalitetu i atmosferu Scottovog remek-djela žanra.

No redatelj Denis Villeneuve pokazao je da dijeli sličnu viziju s Ridleyem Scottom. Njegov Blade Runner 2049 odlično je replicirao atmosferu izvornika i svakako ga se može smatrati punokrvnim nastavkom, iako je od prvog filma prošlo punih 35 godina. Imao je daleko lakši posao od Scotta, obzirom da su današnji specijalni efekti neusporedivo napredniji od onih s kojima je baratao Scott u svoje vrijeme, no nije sve u efektima.

Villeneuve se pokazao kao vrlo vješt redatelj s istančanim osjećajem za to kako prenijeti nastavak priče na film. Dakako, jedan od mamaca za gledatelje i fanove originalnog filma je bila činjenica da se Harrison Ford vratio kao Rick Deckard.

1. Coco

IMDB ocjena: 8.8

Možda će mnogima biti nevjerojatno, ali stvarno je istina; najbolje ocijenjeni film za koji je glasalo više od 30 tisuća korisnika IMDB-a, je Pixarov novi animirani film Coco. Režirao ga je Lee Unkrich, redatelj posljednjeg filma u Toy Story serijalu.

Unkrich je već dugi niz godina opčinjen meksičkom kulturom, a posebno ga fascinira njihov festival Día de Muertos tj. Dan mrtvih, koji je svojevrsni pandan našim Svim svetima. No Meksikanci ga slave s puno više glazbe i veselja, što je Unkricha inspiriralo za ovu animiranu glazbenu priču.

Priča prati dječaka Miguela (Anthony Gonzales) koji želi postati glazbena zvijezda poput svojeg idola Ernesta de la Cruza (Benjamin Bratt), iako je u njegovoj obitelji već generacijama zabranjeno ikakvo bavljenje glazbom. Spletom okolnosti Miguel se nađe u Zemlji mrtvih u potrazi za svojim pradjedom, koji je nekoć bio legendarni pjevač.

Redatelj Unkrich na ovom filmu radi još od 2011. Kako bi što vjernije prenio lokalnu kulturu, otputovao je u Meksiko gdje je mjesecima dokumentirao običaje stanovništva. Trud mu je urodio plodom obzirom da je Coco u samo mjesec dana prikazivanja već zaradio gotovo 455 milijuna dolara. Valja napomenuti i da je u konkurenciji za Oscara za najbolji animirani film.

*Filmovi koje je šteta ne spomenuti

Nekoliko filmova nije ušlo u ovu 10 listu, ali su bili zaista veliki hitovi koji zaslužuju da ih se spomene. Tako je s ocjenom 7.6 svoje mjesto u top 10 propustio Wonder Woman, film koji su kritičari proglasili najboljim DC filmom dosad. S jednakom ocjenom joj uz bok stoji Spider-Man: Homecoming sa sličnim komentarima, obzirom da su izvedbu Toma Hollanda mnogi okarakterizirali kao najbolje uprizorenje Spider-Mana.

Keanu Reeves se vratio u drugom dijelu Johna Wicka, koji je zaradio ocijenu 7.5, jednako kao i War For The Planet Of The Apes, dosad najbolji nastavak Planeta majmuna. Dugo očekivani Justice League ponešto je podbacio u odnosu na konkurenciju, zaradviši ocijenu 7.1.