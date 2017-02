Jedan je arheolog objavio studiju o prostituciji s početka 20. stoljeća

Alexandre Dupouy je arheolog seksualnosti. Taj je francuski kolekcionar potrošio svoj cijeli život na nešto što on definira “erotičkim i pornografskim smećem”. Ponosni je vlasnik radnje koja je specijalizirana za prodaju fotografija, slika i seksualnih objekata već gotovo pola stoljeća. Gotovo bismo mogli reći da se radi o malom muzeju koji pravi povijest seksa u Francuskoj.

Pred 40 godina od jednog je prijatelja dobio poziv u kojem mu je rečeno da postoji jedan stariji gospodin koji mu želi pokazati nešto jako zanimljivo. Radilo se o luksuznom automobilu čiji je prtljažnik bio do vrha ispunjen fotografijama golih nasmiješenih prostitutki iz tridesetih godina. Monsieur X, tako ga povijest pamti, objasnio je Dupouyu da je on snimio većinu tih fotografiju u jednom pariškom bordelu. Kako je shvaćao da mu se bliži kraj, pristao je svoje bogatstvo podijeliti s javnošću pod uvjetom da ostane anoniman – stoga i naziv Monsieur X.

Alexandre Dupouy je gotovo četiri desetljeća nakon tog fatalnog susreta odlučio neke od fotografija iz te impresivne zbirke sabrati i objaviti u knjizi naslovljenoj “Zločeste djevojke”. Osim sebe kao autora naveo je i Monsieura X-a. Tu knjigu zapravo možemo smatrati vrlo detaljnom sociokulturološkom studijom koja baca neko sasvim drugačije svjetlo na povijest seksualnosti.

O povijesti pariške prostitucije

Tipični profil pariške prostitutke bila je djevojka koja je došla u Pariz kako bi prehranila svoju obitelju koju je ostavila za sobom u provinciji. Često izgladnjele i nezaposlene takve bi djevojke nalijetale na neku od mnogih voditeljica bordela, kolokvijalno zvanih madame. Nerijetko bi se pronašle u društvu 10 do 15 drugih djevojaka u sličnim situacijama. U to vrijeme prostitutke zaposlene u bordelu bila je i deseterostruko veća od one običnog radnika.

Život prosječne pariške prostitutke s početka 20. stoljeća bio je usporediv s onim profesionalnog sportaša. Nakon dvije do tri godine bile bi već toliko potrošene da su se morale povući u mirovinu. Spolno prenosive bolesti bile su svakodnevna pojava, a kondomi, iako su postojali, nisu bili dio obavezne opreme. Djevojke bi za svoju zaštitu koristile higijenske spužvicekoje su, naravno, bile apsolutno neučinkovite.

Možda niste znali da je prostitucija u Francuskoj bilo posve legalna sve do početka ove moderne republike kakvu mi danas znamo. Sudeći prema najnovijim statistikama stope prostitucije nisu se niti najmanje spustile, a broj broj prostitutki zaraženih nekom od spolno prenosivih bolesti i dalje je u stalnom porastu.

Fotografije koje ćete vidjeti u nastavku nisu odraz seksualne revolucije ludog prijeratnog vremena, već lažna slika sjaja i bijede pariških kurtizani.