Kreću nominacije, a kritičari misle da ovih 7 filmova ima najviše šansi osvojiti Oscara za najbolji film

Ovogodišnja, devedeseta ceremonija dodijele Oscara održat će se 4. ožujka u holivudskom Dolby Theatreu. Službeno glasanje za najbolje filmove u svim kategorijama, a u kojem sudjeluju članovi Američke filmske akademije, počinje 5. siječnja. Finalna lista nominiranih bit će objavljena 23. siječnja.

Do objave finalne liste nominiranih ima još više od dva tjedna tako da su spekulacije o dobitnicima već počele. Najinteresantnija kategorija, kao i svake godine, je ona za najbolji film. GoldDerby, stranica koja se bavi predviđanjima pobjednika na Oscarima, složila je popis od 29 filmskih kritičara s poznatih svjetskih sajtova poput IMDB-a, Rolling Stonea, Varietyja, Rotten Tomatoesa, Vanity Faira i drugih koji su svaki iznijeli svoju listu top 10 filmova s najboljim izgledima da osvoje Oscara za najbolji film.

Donosimo vam listu sedam filmova koji imaju najveće šanse osvojiti Oscara za najbolji film prema mišljenju kritičara. Filmove smo rangirali po tome koliko ih je kritičara stavilo na prvo mjesto najizglednijeg dobitnika Oscara

Get Out (8 glasova)

Od 29 spomenutih eminentnih kritičara, najveći broj njih predviđa da će ove godine Oscara za najbolji film odnijeti Get Out, točnije njih osam. Što je prilično neočekivano.

Naime, u dosadašnjoj praksi, filmovi izdani početkom godine se u većini slučajeva ignoriraju (Get Out je izašao 24. veljače). Horori nikad ne osvajaju Oscara za najbolji film (Silence of the Lambs je 2002. postao prvi i ostao jedini horor koji je osvojio Oscara za najbolji film). Debitantski redatelji u pravilu imaju minimalne šanse.

Novopečeni redatelj Jordan Peele srušio je sva navedena pravila. Njegov horor s primjesama humora je zapravo pametno osmišljena satirična kritika modernog društva. Zasad već ima dvije nominacije za Zlatni globus, mnogima nečekivano u kategoriji za najbolju komediju, te za najboljeg glumca u komediji (Daniel Kaluuya).

Dunkirk (7 glasova)

Drugi film koji je najveći kandidat za osvajanje Oscara prema mišljenju kritičara je Nolanov ratni spektakl Dunkirk. Christopher Nolan se dosad pokazao kao vrlo uspješan redatelj, još uvijek je na prvom mjestu redatelja s najviše filmova na IMDB-ovoj ljestvici najboljih 250 filmova, a Dunkirk mu je prvi film koji je snimio prema istinitom događaju.

Priča je već poznata, film obrađuje povijesni događaj spašavanja gotovo 400.000 savezničkih vojnika u okruženju njemačke vojske iz Dunkirka, gradića na francuskoj obali. Nolan je i ovu temu obradio na svoj specifičan, i pomalo neobičan način.

Naime, film je vrlo siromašan dijalozima i karakterizacijama likova. Umjesto toga, Nolan je želio postaviti kameru u samu žižu akcije kako bi gledateljima pokušao prenijeti osjećaj toga kako je izgledalo zaista biti tamo, bez previše objašnjavanja događaja. Neki od gledatelja su kritizirali taj pristup, no kritičari su ostali prilično impresionirani njegovim gotovo lirskim pristupom. Dunkirk je mogao biti još jedan u nizu ratnih filmova, no umjesto toga se zapravo radi o intenzivnoj drami o preživljavanju usred ratnih zbivanja.

The Post (5 glasova)

Kad god Steven Spielberg snimi novi film, za očekivati je da će biti konkurent za Oscara u nekoliko kategorija. Ništa drukčiji slučaj nije ni s The Post, za koji petoro kritičara prognozira da će osvojiti Oscara za najbolji film.

Spielberg je dokazao da se ne boji kompliciranih tema. Ovog puta prenosi istinitu priču o neobičnom partnerstvu između Katharine Graham, izdavačice Washington Posta (i prve žene na izdavačkoj poziciji) i urednika Bena Bradleeja. Oboje će riskirati svoje karijere, ali i slobode, u pokušaju raskrinkavanja vladinih tajni koje se provlače kroz tri desetljeća i mandate četiri američka predsjednika.

Najveći aduti filma su Meryl Streep i Tom Hanks u glavnim ulogama, a iako se radi o povijesnoj drami, film na suptilan i subverzivan način progovara o aktualnim političkim problemima.

Lady Bird (5 glasova)

Redateljski prvijenac Grete Gerwig oduševio je kritičare, o čemu dovoljno govori fantastičnih 99 posto pozitivnih kritika na Rotten Tomatoes, a donedavno je bio najbolje ocijenjeni film u povijesti te stranice. Lady Bird je dirljiva drama s elementima komedije o odrastanju djevojke i njezinom odnosu s majkom, inspirirana vlastitim životom redateljice, za koju je napisala i scenarij.

Kritičari ističu kvalitetnu glumu Saoirse Ronan u glavnoj ulozi, no najviše su impresionirani režijom Grete Gerwig. Iako nikad nije išla u filmsku školu, postoji mogućnost da za svoj redateljski prvijenac osvoji Oscara, čime bi postala tek peta žena u povijesti s osvojenim zlatnim kipićem za režiju.

The Shape of Water (2 glasa)

Guillermo del Toro snimio je još jednu fantastičnu bajku u njegovom prepoznatljivom i vizualno impresivnom stilu. Radnja filma smještena je u Ameriku za vrijeme Hladnog rata. Elisa je gluhonijema čistačica koja radi u vrlo strogo čuvanom vladinom postrojenju.

Život joj se dramatično promijeni kada otkrije da vlada u tom postrojenju u tajnosti provodi eksperimente na čudnom čovjekolikom podvodnom biću. Stvari se dodatno zakompliciraju kad se Elisa zaljubi u neobično biće.

Ovakve bajkovite priče obično ne prolaze dobro na Oscarima, ali del Toro je već ranije dokazao da zna kako potaknuti članove Akademije da glasaju za njegove filmove. Naime njegov Panov Labirint je bio nominiran za Oscara za najbolji scenarij. No obzirom da je osvojio više nominacija za Zlatni globus od svih ostalih filmova u konkurenciji (njih sedam), The Shape of Water je ozbiljan kandidat za ovogodišnjeg Oscara.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (1 glas)

Redatelj Martin McDonagh već je osvojio Oscara za najbolji kratki film svojim Six Shooter, a osvojio je i nominaciju s In Bruges za najbolji scenarij. No izgledno je da će se Three Billboards Outside Ebbing, Missouri pokazati kao vrhunac njegove karijere.

Crnohumorna komedija prati nastojanja majke, čija kćer je ubijena, da natjera lokalnu policiju da se angažira oko slučaja i pronađe ubojicu. Da bi ih natjerala na akciju, postavi tri jumbo plakata na ulasku u njihov gradić, na kojima javno proziva šerifa i njegovu inertnost.

Glavni adut filma je odlična glumačka postava: upornu majku glumi oskarovka Frances McDormand, a šerifa i njegovog zamjenika koji joj stvaraju probleme glume Woody Harrelson i Sam Rockwell. McDonaghov film malo kaska za The Shape of Water, zaradio je šest nominacija za Zlatni globus.

Call Me By Your Name (1 glas)

Novi film redatelja Luce Guadagnina romantična je, iako kontroverzna priča nastala prema romanu Andréa Acimana. Radnja je smještena u ruralnu Italiju u ljeto 1983. gdje 17-godišnji Elio provodi svoje dane s obitelji u starinskoj vili, i očijuka sa zgodnom susjedom Marziom. Stvari se zakompliciraju kad se pojavi Oliver, prijatelj Eliovog oca.

Iako je Oliver znatno stariji od Elia, među njima se počnu razvijati osjećaji, kroz koje Elio otkriva vlastitu seksualnost. Radi se o ljubavi muškarca i tinejđera, a kritičari se slažu da se riječ o melankoličnom i moćnom prikazu prve zaljubljenosti.

Call Me By Your Name je jedan od najbolje ocijenjenih filmova ove godine s visokih 97 posto pozitivnih kritika na Rotten Tomatoes, a upečatljive uloge su ostvarili Armie Hammer kao Oliver, te mladi Timothée Chalamet kao Elio.

Svaki od 29 kritičara iznio je svoju listu top 10 filmova koje smatraju kandidatima za Oscara za najbolji film. Iako ih ni jedan kritičar nije izabrao za najizglednijeg kandidata, među njima su se našli i Darkest Hour, Phantom Thread, The Florida Project, The Big Sick, Mudbound i Wonder Woman. Kompletan popis možete pogledati OVDJE.