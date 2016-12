Nedavno je na naše tržište stigao Amazon Prime, proveo sam par dana istražujući ga. Dosta sam razočaran

Kad sam dobio zadatak da testiram Amazon Prime, koji je pred koji dan stigao na hrvatsko tržište, bio sam presretan. Dugo sam se, naime, već nabrijavao na novu seriju Crisis in Six Scenes Woodyja Allena koju je producirao upravo Amazon.

Postupak registracije je, inače, uobičajeno nezahtjevan, odnosno zahtjevan – ovisi koliko ste vični takvim stvarima. Uglavnom, sve što vam, zapravo, treba su broj kreditne kartice i email adresa. Prvih sedam dana korištenja usluge je besplatno, a kasnije će vas Amazon Prime koštati 3 eura mjesečno.

Ostanete li mu vjerni dulje od pola godine, Amazon će vam tu vašu vjernost napalatiti još dodatnih 4 eura mjesečno. Ne znam kako vi to doživljavate, ali mene je ta stavka odvratila već u samom startu.

Veliko razočaranje dočekalo me već na početku

Prije nego što krenemo dalje, priznat ću vam kako sam ja više čovjek od serija nego filmova pa mi je zato dosta važno što mi se nudi kad se od mene već očekuje da platim nešto što velika većina Hrvata još uvijek konzumira besplatno.

No, vratimo se na ono što je zapravo važno: sadržaj. Moram priznati da sam se gadno razočarao kad sam se konačno ulogirao i stao pretraživati što je to Amazon spremio za hrvatsko tržište. Allenovoj novoj seriji ni traga, ali me zato dočekala masa starih serija, kao što je Seinfeld (svaka je sezona izlistana zasebno – valjda, kako bi se korisnika zavaralo količinom ponude).

Okej, treba priznati da je od recentnijih televizijskih naslova dostupan hvaljeni The Grand Tour, ali to je u konačnici to. Preostaje nekoliko manje poznatih originalnih Amazonovih serija o kojima, priznajem, ranije nisam nigdje pročitao niti riječi iako gotovo fanatično pratim takve stvari.

Neviđeno loš originalni materijal

Na kraju sam odlučio dati šansu seriji The Night Shift. Radi se o Amazonovom originalu koji prati živote doktora koji su ujedno američki ratni veterani. Pojedina epizoda traje nekih 40-ak minuta, serijal je na IMDB-u ocijenjen s (previsokih) 7.4, a u castu nema niti prizvuka nekog poznatog imena što je, zapravo, dosta čudno jer su se u najnovije vrijeme poznati glumci počeli okretati televiziji, kao recimo Jane Fonda i Kevin Spacey koji igraju u nagrađivanim Netflixovim serijama.

Moram priznati da me produkcija i gluma nisu baš oduševili. I iako nisam neki stručnjak, moram reći da mi se obje stavke čine genijalne u usporedbi sa scenarijem. U prvom se planu serije, naime, nalazi prilično klišejizirani kirurg odmetnik koji vozi motor i operira u trapericama. Svako toliko zaljubljuje se u neku novu liječnicu (ili se, pak, vraća nekoj od starih ljubavi) što ujedno dramaturški goni cijelu radnju. Priznat ćete, dosta jeftin trik za nešto što pretendira biti ozbiljna dramska serija.

Da, gledali smo slične serije i ranije (mislim na Uvod u anatomiju i ER), ali su scenaristi melodramske ljubavne dionice ipak uspjeli nekako vještije upakirati. Vrhunac podilaženja mainstreamu je pak pokušaj homoseksualnog odnosa koji je prikazan toliko plitko, kao uostalom i sve drugo u ovoj seriji, da se toga ne bi posramili niti autori najlošijih meksičkih sapunjara. Glumci se nisu bili u stanju niti poljubiti, što je bilo dosta mučno za gledati – pogotovo za nekoga tko se deklarira kao homoseksualac.

Oduševio sam se serijom Flash and Bone

Serija se, inače, na moje veliko čudo, još uvijek snima, a zasad postoje tri sezone. Pogledao sam ih sve i uzalud potrošio jedan čitav, ali doslovno, čitav dan. No, tik pred odustajanje od Amazona naletio sam, na svoje veliko iznenađenje, na seriju Flesh and Bone produkcijske kuće Starz. Bio je to, usput, jedini naslov za koji sam već ranije čuo i to čak i neke dobre stvari.

Riječ je o seriji koja tematizira klasični, bijeli balet – onaj isti balet koji su propagirali Nureyev i Balanchine. U središtu radnje nalazi se mlada talentirana balerina koja se pod svaku cijenu želi priključiti renomiranoj baletnoj kompaniji. Jasno, suočava se sa svim onim predrasudama koje očekujemo od takvog svijeta, ali vrlo vješto izbjegava gubljenje svoje vlastite, prividne nevinosti.

Kažem prividne zbog toga što se na samom početku postavlja teza o zlostavljanoj ženi koja se, sasvim logično i razumljivo, pod svaku cijenu želi iščupati iz horora incesta. Njezin dramski luk jedini je, zapravo, koji u cijelosti pratimo i to od onog trenutka kad ona na sveopće veselje bježi iz svog provincijskog doma u metropolu koja joj nudi sve ono za čime žudi.

Neočekivani obrat radnje

Najbolja stvar u cijeloj seriji je ta što, prvi put otkako ja znam za sebe, dobivamo odličan uvid u prilično kompleksni i iznimno zahtjevni svijet bijelog baleta. Jasno, zavodljiva je i činjenica što se radi o dosta kompleksno raspisanoj glavnoj ulozi koja u tijeku od osam jednosatnih epizoda u potpunosti zamijenjuje svoju poziciju.

Zatječemo, naime, nevinu djevojku koja od samog početka zahtijeva naše sažaljenje dok se u konačnici rastajemo s fatalnom ženom čiji odluke nisu opravdane apsolutno ničeme ljudskim. Vjerujem da se to u najvećoj mjeri ogleda upravo u činjenici što ona krajnje hladno seksualno iskorištava svog brata, inače vojnika veterana, s kojim je nekad prije začela kćer.

Neću vam kvariti zabavu raspisavši se o detaljima radnje, ali ću vam otkriti kako ja dosad nisam gledao bolji primjer edipovske razrade neke serije. Da, epizodni likovi mogli bi biti mnogo bolje skicirani, ali na kraju dana čak i ovakvi dosta dobro podupiru glavnu dramaturšku premisu serije – činjenicu da pratimo razvoj socioptakinje koja ne zaslužuje ni trunku naše empatije.

Lošiju ponudu filmova nisam vidio u životu

Zaključivši ovaj dio, osvrnut ću se i kratko i na filmove koji se nude na Amazonu. Na moje veliko iznenađenje nisam zatekao niti jedan jedini božićni film, što bi se s obzirom na doba godine razumljivo moglo očekivati. No, još veći šok dočekao me kad sam, nakon izlistavanja tristotinjak naslova, koliko ih se zasad nudi Hrvatima, shvatio da ne postoji film noviji od 2008. godine.

Jasno, ukoliko vas zanimaju suvremeni klasici iz tog perioda, doći ćete na svoje, ali ja, na kraju dana, doista ne bih platio čak niti 20-ak kuna za servis koji nudi isključivo one naslove koje sam dosad imao prilike gledati na nekom od naših domaćih televizijskih programa. Pa ipak, valja priznati (i to je jedina prednost pred Netflixom) da Amazon nudi titlove na hrvatskom.

Ne znam za vas, ali ja nakon par dana avanture s Amazonom zaista ne bih izvojio čak niti tih par eura mjesečno kad mi Netflix za neznatno višu cijenu nudi neviđenu bolju uslugu, o kvaliteti da ni ne pričamo.