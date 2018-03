Neki bendovi su na početku svojih karijera imali stvarno čudna imena, a ovo je 13 najneobičnijih

Jedna od najtežih odluka na početku karijere svakog benda je odabir imena. Mnogi od njih u tome potpuno zakažu i odaberu nelogična, teško pamtljiva ili jednostavno urnebesna imena.

No dok neki od njih tvrdoglavo ne odustaju od svojih zamisli, postoje bendovi koji su odabrali ime, odradili nekoliko svirki ili čak izdali demo album, da bi onda shvatili da moraju napraviti nešto po tom pitanju ako se misle ozbiljno baviti glazbom.

Mnoge grupe, poput Creedence Clearwater Revivala ili Green Daya, prošle su taj put. Počeli su sa prilično nesretno sročenim imenima koja su im mogla okončati karijeru na samom početku, da bi se predomislili na vrijeme i odabrali nazive koji se danas nalaze na majicama milijuna obožavatelja diljem svijeta.

Rolling Stone je napravio listu bendova čija su originalna imena (srećom) na vrijeme alterirana u mnogo prihvatljivija rješenja.

1. Tom and Jerry (Simon and Garfunkel)

Paul Simon i Arthur Garfunkel su već s 15 godina snimili svoje prve pjesme koje su pokušali prodati diskografima. Kad su shvatili da nemaju pretjerano atraktivna imena, odlučili su koristiti aliase; Simon je postao John Landis, a Garfunkel Tom Graph, a svoj duo su nazvali Tom and Jerry, očito bez straha od eventualne tužbe Hanna-Barbere. Pod tim imenom su čak uspjeli izdati i jedan manji hit naziva “Hey Schoolgirl”. Nakon toga je uslijeda pauza što se tiče komercijalnog uspjeha, a kad su se ponovno ujedinili za vrijeme studiranja odlučili su odbaciti aliase i uzeti ime po kojem ih znamo sve do danas.

2. Mookie Blaylock (Pearl Jam)

1990. jedan novi bend iz Seattlea održao je svoj prvi koncert pod imenom Mookie Blaylock. To ime su preuzeli od NBA igrača koji je u to vrijeme igrao za New Jersey Netse. Eddie Vedder je godinama kasnije priznao kako su imali previše posla oko snimanja pjesama da bi razmišljali o imenu. Dok su pod tim imenom mogli funkcionirati kao lokalni bend, kad je popularnost počela rasti i kad su morali snimiti album, postali su svjesni da trebaju novi naziv, i tad je nastao Pearl Jam.

3. On a Friday (Radiohead)

Članovi Radioheada su se okupili još tijekom svojih srednjoškolskih dana u Oxfordshireu. Nalazili bi se na probama petkom nakon škole, i zbog toga su odabrali svoje prvo ime. Kad su početkom 90-ih počeli svirati sve češće, zapazili su ih skauti iz diskografske kuće EMI koji su im odlučili ponuditi ugovor uz dobronamjeran savjet vezan za promjenu imena. Kako su svi članovi bili veliki obožavatelji grupe Talking Heads, inspiraciju za ime su pronašli u nazivu opskurne pjesme “Radio Head” iz 1986.

4. The Obelisk (The Cure)

Kad su se okupili polovicom 70-ih dok su još svi bili školarci, članovi budućeg benda The Cure su smatrali da bi se mogli nazvati po skulpturi falusoidnog oblika. Robert Smith je u to vrijeme bio samo klavijaturist, no u kasnijim godinama je preuzeo ulogu frontmana benda koji je odabrao konačno ime The Cure po kojem ih svi danas znamo.

5. Smile (Queen)

Smile je zapravo bilo ime benda u kojem su bili bubnjar Roger Taylor i gitarist Brian May. Vokalist te grupe, Tim Staffell, odabrao je to ime, a nako njegova odlaska Taylor i May su oformili novi bend zajedno s Freddijem Mercuryjem. Potonji im je nadjenuo ime Queen koje je bilo u skladu s njihovim glamuroznim imidžem.

6. Atomic Mass (Def Leppard)

https://www.youtube.com/watch?v=0UIB9Y4OFPs

Atomska masa je s jedne strane suma masa čestica koje čine atom, a s druge strane je jako loše ime za bend. To nije spriječilo grupu rokera iz engleskog grada Sheffielda da se tako nazovu, iako pod tim imenom nisu uspjeli bukirati niti jednu gažu. Pjevač Joe Elliot je s vremenom skužio da s tim imenom neće doći daleko, tako da je osmislio ime Def Leppard koje je postalo jedno od najprepoznatljivijih bendovskih imena iz tog vremena.

7. Kara’s Flowers (Maroon 5)

Adam Levine i njegova družina krenuli su prebirati po gitarama tijekom 90-ih kad su se još smatrali bendom koji svira alternativni rock. Ime su odabrali po jednoj ženskoj obožavateljici koja je navodno bila zaljubljena u sve članove. Kao Kara’s Flowers izdali su čak 2 albuma, koji nisu prošli zapaženo. Tek su s promjenom u Maroon 5 i s albumom “Songs About Jane” ostvarili prvi komercijalni uspjeh i započeli put prema jednom od najiritantnijih bendova današnjice.

8. Sweet Children (Green Day)

Billie Joe Armstrong i Mike Dirnt su 1986. u Kaliforniji počeli odrađivati prve svirke pod imenom Sweet Children. Tad su imali samo 14 godina, i uspjeli su stvoriti mini bazu obožavatelja koji su im priskrbili prvi ugovor s izdavačkom kućom. Nedugo nakon toga odlučili su promijeniti ime u Green Day kako bi izbjegli potencijalnu zbrku; naime, u isto vrijeme je postojao još jedan bend u Kaliforniji koji se zvao Sweet Children.

9. The Young Aborigines (Beastie Boys)

“Smatrali smo da glazba mora biti primitivna koliko je to moguće, i zato smo odabrali ime The Young Aborigines“, izjavio je jednom prilikom Jeremy Shatan koji je bio tadašnji basist ove grupe. Kad je on zbog selidbe bio prisiljen napustiti New York, Mike D, MCA i Ad-Rock odabrali su ime Beastie Boys, za koje danas još uvijek tvrde da je bilo “najgluplje moguće ime koje su mogli smisliti”.

10. Naked Toddler (Creed)

Kad se ova grupa okupila polovicom 90-ih, gitarist Mark Tremonti pokazao je ostalim članovima izrezani članak iz novina u kojem je bila opisana otmica golog novorođenčeta. On je bio uvjeren da je to odlično ime za njihov bend. Pjevač Scott Stapp je kasnije u svojoj autobiografiji napisao kako se to ime zapravo nikome nije svidjelo, a posebno je mrsko bilo curama koje je asociralo na pedofiliju.

11. The Polka Tulk Blues Band (Black Sabbath)

https://www.youtube.com/watch?v=NUJH7y1yK_E

Black Sabbath je vjerojatno najbolje moguće ime za prvi heavy metal bend na svijetu, no ono nije bilo njihov prvi odabir. Kad su se Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward prvi put okupili 1967. svirali su blues pod imenom The Polka Tulk Blues Band . Iommi je bio prvi koji je Ozzyju rekao kako je to ime “totalno sranje”, a nakon dužeg premišljanja prihvatili su Butlerov prijedlog i to ime zadržali zauvijek.

12. Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem (Red Hot Chili Peppers)

Ako ste mislili da je Red Hot Chili Peppers dugačko i komplicirano ime, onda niste upoznati s prvim nazivom ovog legendarnog benda iz Los Angelesa. Pod tim imenom odradili su samo 2 koncerta tijekom 1983., nakon čega su shvatili da moraju pronaći neku drugu soluciju.

13. Screaming Abdabs (Pink Floyd)

Screaming abdabs je izraz nekoć korišten u britanskom slengu, a opisuje stanje delirium tremensa. To je također bilo rano ime legendarnog benda Pink Floyd. No prije tog naziva postojalo je još jedno – Roger Waters i ekipa zvali su se Sigma 6.