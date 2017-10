Netflix je započeo kao streaming i video-on-demand usluga, no otkako su se prihvatili produciranja vlastitih TV serija i filmova, redovito izbacuju vlastite hitove. Započelo je 2013. s preradom BBC-jeve mini serije House of Cards. Američka Netflix verzija je briljirala i zaradila visoke ocjene kod kritičara, a Kevin Spacey i Robin Wright dobili su Zlatne globuse u kategoriji glavnih glumaca.

Nakon iznenadnog uspjeha House of Cards, Netflix praktički štanca nove serije kao na traci. Neke su odlične, neke malo manje, ali uglavnom se mogu pohvaliti prepoznatljivom kvalitetom. Obzirom da ih je već ozbiljno puno, složili smo pregled Netflixovih originalnih serija, rangiranih od najlošije do najbolje, kako bismo vam olakšali izbor. Lista je složena prema postotku pozitivnih kritika s eminentnog sajta Rotten Tomatoes, na kojem se nalaze ocjene gledatelja i kritičara.

24. Iron Fist

Ocjene kritičara: 17 posto

Ocjene gledatelja: 77 posto

Danny Rand pojavljuje se niotkud nakon što se 15 godina pretpostavljalo da je mrtav. Nakon smrti roditelja odrastao je u azijskom hramu gdje je učio borilačke vještine. Ondje je otkrio sposobnost da svoju šaku pretvori u željezno oružje. Sada se vraća kako bi povratio svoju prošlost i ispunio svoju sudbinu uz pomoć moći koju mu daje Željezna Šaka.

23. Between

Ocjene kritičara: 22 posto

Ocjene gledatelja: 71 posto

Nakon što misteriozna bolest pobije sve žitelje starije od 22 godine, preživjeli se moraju brinuti sami o sebi u malom gradiću, nakon što ih vlada stavi u karantenu.

22. Marco Polo

Ocjene kritičara: 24 posto

Ocjene gledatelja: 93 posto

Postavljena u svijet pohlepe, izdaje, rivalstva i seksualnih intriga, Marco Polo je priča bazirana na avanturama čuvenog istraživača za vrijeme njegovog boravka na dvoru Kublaj-kana, unuka velikog Đingis-kana. Serija je prepuna spektakularnih pejsaža Mongolije, ima uvjerljive kostime, daje jednostavan uvid u mongolsku i kinesku kulturu tog vremena i glumci su kvalitetni. No, serija pati od ponešto sporog tempa.

21. Gypsy

Ocjene kritičara: 25 posto

Ocjene gledatelja: 85 posto

U ovom napetom prihološkom trileru terapeutkinja Jean Holloway (Naomi Watts) postaje previše upletena u živote svojih pacijenata time što stvara intimne, ali i opasne odnose s prijateljima i obiteljima svojih pacijenata.

20. Hemlock Grove

Ocjene kritičara: 38 posto

Ocjene gledatelja: 70 posto

Tinejdžerka je brutalno ubijena u malom gradiću u Pennsylvaniji, nakon čega kreće lov na ubojicu. No u Hemlock Groveu svatko skriva neku tajnu. U glavnim ulogama su Famke Jannsen i Bill Skarsgård kojeg trenutno gledamo kao Pennywisea u obradi romana Stephena Kinga It.

19. Marseille

Ocjene kritičara: 40 posto

Ocjene gledatelja: 67 posto

Marseille je priča o moći, korupciji i iskupljenju u pozadini francuskog lučkog grada kojom upravljaju bogataši. Dugogodišnji gradonačelnik Marseillea (Gérard Depardieu) spreman je svojoj štićenici predati ovlasti gradonačelnika, no umjesto toga naći će se u iznenadnoj u brutalnoj borbi za prevlast nad kontrolom grada.

18. Bloodline

Ocjene kritičara: 52 posto

Ocjene gledatelja: 82 posto

Obitelj sad već odraslih braće i sestara zakopala je svoje tajne i ožiljke duboko u prošlost. No tajne njihove sada ugledne obitelji izaći će na vidjelo kad se pojavi odmetnuti brat koji je crna ovca u obitelji.

17. Ozark

Ocjene kritičara: 64 posto

Ocjene gledatelja: 93 posto

Financijski savjetnik (Jason Bateman) odvlači svoju obitelj iz užurbanog Chicaga u mirni gradić Ozark u Missouriju. Zapravo bježi od meksičkog narko kartela za koji je godinama prao novac dok se spletom okolnosti dogovor nije pretvorio u fijasko s gomilom mrtvih. U strahu za svoju obitelj i vlastiti život, osmislio je plan kako će u Ozarku, malom gradiću skrivenom od javnosti, oprati 500 milijuna dolara u roku od pet godina kako bi isplatio narkobosa koji ga želi kazniti.

16. The Defenders

Ocjene kritičara: 75 posto

Ocjene gledatelja: 78 posto

U još jednom Marvelovom spin-offu, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist udružuju snage protiv zajedničkih neprijatelja i pritom otkrivaju zlokobnu zavjeru koja prijeti New Yorku.

15. The OA

Ocjene kritičara: 76 posto

Ocjene gledatelja: 74 posto

Mlada i slijepa djevojka nestaje iz svog doma. Nakon sedam godina se iznenada vraća, a vratio joj se i vid. Mnogi mještani smatraju da se radi o čudu ozdravljenja, no drugi strahuju da bi mogla biti opasna.

14. The Get Down

Ocjena kritičara: 76 posto

Ocjene gledatelja: 90 posto

U New Yorku 1977. grupica talentiranih dečki i djevojaka ganja svoje snove pokušavajući izraziti svoju individualnost i kreativnost kroz improvizirane break-dance korake, hip-hop pjesme i šaranje grafita po zidovima. The Get Down je serija temeljena na istinitoj priči o tome kako su klinci iz Bronxa utjecali na začetak i razvoj hip-hopa, ali i punka i disca u Americi, stvarajući na svoj način glazbenu povijest.

13. 3%

Ocjena kritičara: 80 posto

Ocjene gledatelja; 84 posto

Ova triler serija je postavljena u svijet oštrih razlika između razvoja i propasti, u kojem svatko ima šansu ući u duštvo u kojem su spašeni od jada i bijede, ali samo 3 posto od njih uspije.

12. Sense8

Ocjene kritičara: 80 posto

Ocjene gledatelja: 92 posto

Od tvoraca Matrixa i Babylon 5 dolazi napeta serija u kojoj osmero ljudi proživljava međusobne živote kroz telepatsku vezu.

11. House of Cards

Ocjene kritičara: 82 posto

Ocjene gledatelja: 89 posto

Nemilosrdni političar Frank Underwood (Kevin Spacey) ne staje ni pred čim da ostvari svoje političke ciljeve kao predsjednik Amerike. Kasnije se stvari zakompliciraju kad njegova vlastita žena Claire (Robin Wright) razvije osobne političke embicije.

10. 13 Reasons Why

Ocjene kritičara: 83 posto

Ocjene gledatelja: 80 posto

Nakon neshvatljivog samoubojstva tinejdžerice Hannah Baker, klinac iz njezinog razreda koji je potajno bio zaljubljen u nju, pokušava otkriti pravu istinu o njezinom samoubojstvu. Misteriozno dobiva niz audio kaseta koje bacaju novo svjetlo na samoubojstvo njegove prijateljice.

9. Daredevil

Ocjene kritičara: 86 posto

Ocjene gledatelja: 95 posto

Kao klinac je ostao slijep, no nije dopustio da mu to ograniči život. Matt Murdock je tijekom dana uspješan odvjetnik, a preko noći postaje Daredevil, osvetnik u njujorškom zloglasnom Hell’s Kitchenu.

8. Anne with an E

Ocjene kritičara: 87 posto

Ocjene gledatelja: 89 posto

Serija prati avanture Anne, djevojčice koju su napustili roditelji pa traži sreću na Prince Edward Island, otoku nadomak kanadske obale. Živahna djevojčica ondje će naći dom uz staru usidjelicu, u seriji koja je temeljena na djelima spisateljice L.M. Montgomery, najpoznatijoj po serijalu romana Anne of Green Gables.

7. The Crown

Ocjene kritičara: 89 posto

Ocjene gledatelja: 93 posto

Netflixova drama The Crown prati političke i ljubavne intrige britanske kraljice Elizabete II., te događaje koji su za vrijeme njezine vladavine oblikovale povijest.

6. Narcos

Ocjena kritičara: 89 posto

Ocjene gledatelja: 95 posto

Jedna od najuspješnijih Netflixovih serija prikazuje život i naslijeđe legendarnog kolumbijskog narkobosa Pabla Escobara, od njegovih početaka kao sitnog kriminalca, do uspona do statusa jednog od najbogatijih ljudi na svijetu te do ubojstva.

5. Orange Is The New Black

Ocjene kritičara: 92 posto

Ocjene gledatelja: 87 posto

Mlada Njujorčanka koja se uvijek pridržava zakona spletom okolnosti završi u zatvoru nakon što se otkrije da je prije mnogo godina počinila zločin. Priča prati njezin dolazak i život u zatvoru te živote drugih zatvorenica.

4. Jessica Jones

Ocjene kritičara: 92 posto

Ocjene gledatelja: 95 posto

Još jedna od Marvelovih serija, jedna od boljih, prati Jessicu Jones koja je prekinula svoju nekadašnju superherojsku karijeru kako bi postala privatna istražiteljica. U skladu sa svojim prijašnjim iskustvom, u svojem istražiteljskom poslu najviše se bavi ljudima koji imaju posebne sposobnosti, a pritom i njezine moći dolaze do izražaja.

3. A Series of Unfortunate Events

Ocjene kritičara: 94 posto

Ocjene gledatelja: 80 posto

Nakon što im roditelji stradaju u požaru, djeca obitelji Baudelaire usmjere se na potragu za obiteljskim tajnama u kojima će im se prepriječiti zli grof Olaf (Neil Patrick Harris).

2. Stranger Things

Ocjene kritičara: 95 posto

Ocjene gledatelja: 95 posto

Kad jedan dječak nestane, njegovi prijatelji, majka i policija bacaju se u potragu za njim. No kroz tu potragu otkrivaju zastrašujuće nadnaravne sile i tajne eksperimente kroz koje se moraju probiti kako bi povratili svojeg prijatelja. Serija je izuzetno cijenjena zbog svog retro ugođaja koji gledatelja vraća u osamdesete, a pored Winone Ryder, najveće zvijezde serije su klinci naturščici koji su odradili odličan glumački posao.

1. Luke Cage

Ocjene kritičara: 96 posto

Ocjene gledatelja: 79 posto

Luke Cage, obični frajer u majici s kapuljačom, bivši robijaš koji se samo želi riješiti svoje prošlosti i živjeti normalno, nađe se u situaciji da se ponovno mora boriti. Na nesreću njegovih protivnika, propali eksperiment u kojem je sudjelovao dao mu je nadljudsku snagu i neprobojnu kožu. Primoran je boriti se kako bi spasio svoj kvart, Harlem, od zlikovaca, ali to je tek početak, jer se u Defendersima udružio s Daredevilom, Jessicom Jones i Iron Fistom.