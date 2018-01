Ovo je fora; čuvena njujorška MoMA priprema veliku izložbu o arhitekturi u Jugoslaviji

Njujorški muzej moderne umjetnosti MoMA priprema izložbu posvećenu arhitekturi bivše Jugoslavije nazvanu Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980. Izložba će biti otvorena 15. srpnja, na njoj će biti predstavljena arhitektonska ostvarenja Bogdana Bogdanovića, Vjenceslava Richtera, Borisa Magaša, Svetlane Kane Radević, Milice Šterić, Jurja Neidhardta, Jože Plečnika, Edvarda Ravnikara, Ivana Štrausa, Zlatka Ugljena i mnogih drugih.

Prema najavi muzeja na izložbi će biti predstavljeno više od 400 crteža, modela, fotografija te nekoliko filmskih vrpci koje su muzeju ustupili općinski arhivi, obitelji koje čuvaju zbirku i muzeji iz čitave regije. “Riječ je o arhitekturi nastaloj tijekom razdoblja Jugoslavije, to je manifestacija radikalnog pluralizma, hibridnosti i idealizma koji je karakterizirao samu jugoslavensku državu”, stoji u najavi objavljenoj na stranicama MoMA-e.

Građevine koje će biti na izložbi

Izložba će obuhvatiti najznačajnija ostvarenja važnog razdoblja za Balkan među kojima su unutrašnjost Bijele džamije smještene u ruralnom dijelu Bosne, rekonstrukcija Skoplja nakon velikog potresa bazirana na dizajnu Kenza Tange, ljubljanski Trg Republike Edvarda Ravnikara, unutrašnjost beogradskog Sava centra kojeg je dizajnirao Stojan Maksimović, ali i djela jednog od najpoznatijih hrvatskih arhitekata Vjenceslava Richtera i drugih.

Izložba se, dakle, kako opisuju na stranicama MOMA-e, bavi “arhitektonskim ostvarenjima nastalima u doba Jugoslavije, smještene između kapitalističkog Zapada i komunističkog Istoka, postratnom arhitekturom koja je slična arhitekturi tog doba iz ostalih krajeva svijeta, no opet toliko različita od bilo čega nastalog u Europi u to vrijeme”. Kako je najavljeno, trebala bi ostati otvorena do 13. siječnja 2019. godine.