Pogledao sam hrpu filmova pronašao 13 najbitnijih scena seksa koje su promijenile povijest filma

Koliko god vam se fraza full frontal činila privlačnom kad se poveže s filmskim platnom, ne mora tome baš uvijek biti tako. Pregledao sam stotine filmova koji su poznati po svojoj golotinji, ali nisu me svi oduševili. Tražio sam one najbolje.

Ovo je lista koja će vam pokazati da golotinja može konotirati gotovo svaki ljudski osjećaj; štoviše, u njemu ćete vidjeti sve kontekstualno uvjetovane varijacije na ovu eksplicitnu temu. Na kraju krajeva naturizam u filmu je samo još jedan alat koji redateljima omogućuje da se izraze.

1. M*A*S*H (1970.)

Spontanost i autentičnost bile su dvije stvari koje su filmski se Roberta Altmana činile jedinstvenim. Njegovi glumci, naime, ni u jednom trenutku nisu znali kad ih se točno snima, a kad ne. Za njih je to zasigurno značilo da su se cijelo vrijeme nalazili u izrazito napetim situacijama. Sally Kellerman tu je lekciju naučila na izrazito brutalan način.

Altman, naime, nikako nije bio zadovoljan njenim skidanjem. Nikako nije mogao uhvatiti dovoljno njezine kože jer bi uvijek bila prebrza u skrivanju svojih strateških mjesta. Riješio je to na krajnje zanimljiv način. Scena koju ćete vidjeti nastala je zbog toga jer je glumici ukrao taman dovoljno pozornosti da na trenutak zaboravi da stoji gola pred kamerom. Pitate se kako je to učinio? On i Gary Burghoff sami su spustili hlače netom prije što je zastor koji je trebao razotkriti Kellerman odletio.

2. Last Tango in Paris (1973.)

U Hollywoodu se na prijelazu iz šezdesetih u sedamdesete godina dogodila jedna zanimljiva stvar – redatelj je postao apsolutni kralj seta. Nakon filmova kao što su bili “Bonnie&Clyde” ili maločas spomenuti “M*A*S*H” rodila se neka nova generacija redatelja poznatih i kao The New Hollywood. Oni su se u studijima nametnuli kao ljudi koji kroje pravila, ljudi s apsolutnom kontrolom nad bilo kojim vidom umjetničkog rada.

Ovaj film Bernarda Bertoluccija zapravo je priča o anonimnom seksu jednog američkog udovca (Marlon Brando) i mlade Parižanke koju tumači Maria Schneider i u svojoj je osnovi najbolji dokaz za ono što sam napisao tri retka više.

3. Salo (1975.)

Ovaj je film u određenim dijelovima Zemlje još uvijek zabranjen, a što se njegove šokantnosti tiče čak ga niti “The Human Centipede” nije uspio nadmašiti – ipak je sam de Sade pisao scenarij. “Salo” golotinju koristi kao medij za istarživanje ideja korupcije, perverzije i fašizma.

Pier Paolo Pasolini svoju je priču ispričao kroz prizmu četvorice fašističkih moćnika koji su oteli 18 djevojaka i mladića kako bi se na njima iživljavali onako kako je to samo Sade mogao zamisliti. Uz pomoć četiri sredovječne prostitutke seksualna, fizička i mentalna zlostavljanja samo su dobila na nekom novom značenju.

Upozoravam vas, film obiluje stvarno gadnim scenama koje uključuju scat, skalpiranje i sve one druge gadosti o kojima niste još niti razmišljali.

4. Carrie (1976.)

Brian De Palma nekad je bio pravi pionir filmske umjetnosti, sjetite se samo “Carrie” – prve ekranizacije nekog romana Stephena Kinga. Ne samo da se Sissy Spacek u ovom filmu prvi put skinula, nego je zbog toga zaradila i svoju prvu nominaciju za Oscara. Pa nek onda netko kaže da horori nisu umjetnost.

http://www.xvideos.com/video20502459/sissy_spacek_in_carrie_1976

5. American Gigolo (1980.)

Ovo je prvi film u kojem se je neki ultra poznati holivudski glumac skinuo do kraja. Richard Gere tumačio je tad mušku prostitutku i odlučio je da u tome može biti uvjerljiv samo skine li se do kraja – a to čak nije bilo niti predviđeno scenarijem.

“Ako se dobro sjećam, to nije bilo predviđeno”, izjavio je Gere nedavno. “Bio je to dio prirodnog procesa rada na ovom filmu.”

6. Cannibal Holocaust (1980.)

Za početak, film o kanibalizmu nezamisliv je bez ogromnih količina mesa u prvom planu, a ovaj je film najbolji dokaz za to da golotinja može biti nekad sve drugo samo ne seksi. Radi se o filmu koji je Ruggero Deodato napravio kao neku vlastitu interpretaciju neke produkcije National Geographica ne bi li svijet upoznao s besmislom talijanske medijske scene.

Svašta je tu pošlo po zlu. U filmu je koristio profesionalne glumce koje je miješao s pravim pripadnicima nekih amazonskih plemena, a sve je skupa bilo toliko realistično da je Deodato u jednom trenu završio čak i zatvoru jer se vjerovalo da je radio pravi pravcati snuff.

Premda u filmu nije stradao niti jedan čovjek, nekoliko je životinja rasporeno mačetom pred kamerom. To ovaj film čini jednim od kontroverznijih s naše liste.

7. Porky’s (1982.)

Prije nego je postojala “Američka pita” postojao je ovaj film. “Porky’s” je ustoličio žensku svlačionicu kao raj za sve momke koji su se zakleli da će do kraja srednje škole izgubiti nevinost. Ovo je ujedno i prvi film u kojem se je Kim Catrall skinula pred kamerom, ali i pionir svih budućih erotskih filmova za tinejdžere.

8. Blue Velvet (1986.)

Da je Salvador Dali ikad radio neki noir film vjerojatno bio bio jako sličan ovom Lynchovom uratku. Isabella Rossellini do tog je filma bila poznata samo po tome što je bila dijete poznatog redatelja Roberta Rossellinija i legendarne glumice Ingrid Bergman.

Lik kojeg tumači Dennis Hopper oteo je njezinu obitelj i prisilio je da postane njegova seksualna robinja, a ostalo je filmska (a možda i pornografska) povijest.

9. Bad Lieutenant (1992.)

U nekom je samostanu brutalno silovana neka časna sestra, naš naslovni junak dolazi sve to istražiti. On je policajac koji se ne libi pušiti crack, vući bijelo, kockati, zabavljati se s kurvom ili dvije i masturbirati pred nekoliko djevojčica – naravno da se Harvey Keitel u nekom trenu trebao skinuti.

Da, film obiluje anatomski ispravnim prikazima muškog tijela, ali je redatelj, Abel Ferrara, navodno samo htio pokazati kako je jedini spas u Bogu.

10. Basic Instinct (1992.)

Forma ženskoga svoj je vrhunac u devedesetim godinama dostigla u liku i djelu Sharon Stone koja se nije sramila pokazati što joj je priroda dala. Scena u kojoj jednu nogu prebacuje preko druge postala je vjerojatno jednom od najupečatljivijih u cijeloj filmskoj povijesti.

Taj je Verhoevenov film postao jedan od najvećih hitova devedestih godina, a Sharon je Stone zbog njega postala jednom od plaćenijih holivudskih glumica.

11. Velvet Goldmine (1998.)

Postoje glumci koji imaju ugovore koji im garantiraju da se nikad neće pojaviti goli pred kamerom. Evan McGregor nije jedan od njih. On se u svojoj karijeri skinuo u gotovo svakom filmu i njegov je falus u nekom trenutku postao poznatiji od njegova lica. No, on golotinju smatra samo još jednim u nizu alata kojima glumac barata pa to i nije neki osobiti problem. Barem ne za njega.

12. Eastern Promises (2007.)

Viggo Mortensen u ovom je filmu bez pardona gologuz razvalio cijeli jedan ruski mafijaški kartel i ustoličio se kao apsolutni simbol muške snage.

13. Forgetting Sarah Marshall (2008.)

Golotinja u još jednoj komediji. Navodno je Jason Segel ovu priču o nesretnom prekidu izvukao iz svog osobnog iskustva.