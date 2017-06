Što je sve Star Wars posudio iz Valeriana, SF stripa čija filmska verzija za koji tjedan dolazi u kino

Jedan od najiščekivanijih filmova ove ljetne kino sezone je Valerian i grad tisuću planeta redatelja Luca Bessona, koji u našim kinima igra od 27. srpnja. Riječ je o filmskoj adaptaciji popularnog znanstveno fantastičnog francuskog strip serijala koji je započeo 1967. godine u časopisu Pilote, a sam Besson je priznao kako je odrastao uz Valeriana te da ga je serijal inspirirao za jedan od njegovih najvećih uspjeha, Peti element. Međutim, jedan filmski serijal mnogo toga je uzeo od Valeriana za kreiranja vlastite mitologije: Ratovi zvijezda. Neki od najprepoznatljivijih vizuala Ratova zvijezda zapravo su, blago rečeno, posuđeni od Valeriana.

Scenarist Pierre Christin i ilustrator Jean-Claude Mézières, autori stripa Valerian i Laureline, odavno su potvrdili kako su svjesni svega što su Ratovi zvijezda uzeli od njih, do te mjere da su to čak referirali u kasnijim epizodama svojeg serijala. Iako im je laskalo što je George Lucas očito bio inspiriran njihovim stripom, zamjerali su mu činjenicu što to nikad nije javno priznao. Millennium Falcon Hana Soloa, Princeza Leia kao ropkinja, maska Dartha Vadera, brojne vanzemaljske vrste i razni planeti samo su dio stvari koje je Lucas pokupio od Valeriana. Izvukli smo neke najočitije primjere Valerianovih motiva u Ratovima zvijezda.

Millennium Falcon Hana Soloa

Svemirski brod švercera Hana Soloa, Millennium Falcon, uvijek vežemo uz Star Wars, ali činjenica je da izgleda jako slično letjelici koju koriste intergalaktički agenti Valerian i Laureline. S Millennium Falconom gledatelji su se prvi put susreli 1977. godine u Novoj nadi, ali gotovo identični svemirski brod – Astroship – koji koriste Valerian i Laureline prvi se put pojavio u epizodi njihovog stripa pod naslovom Welcome to Alflolol – i to pet godina ranije. “Lucas nas je mogao kontaktirati, mogao je barem reći hvala”, komentirao je Christin u intervjuu za Die Welt 2015. godine, ali znao je da tako Hollywood radi. Njihovi filmaši iz raznih izvora bez pitanja uzimaju ono što im se svidi.

Princeza Leia kao ropkinja

U priči World Without Stars iz 1972., Valerian i Laureline putuju na kameniti planet Zahir, čiji trajno sukobljeni stanovnici žive podijeljeni prema spolovima u podzemlju planeta, bez da su ikad izašli na površinu i vidjeli zvijezde. Na tajnom zadatku, Laureline je primorana prerušiti se u ropkinju, u zarobljeništvu debelog despota koji sliči na Jabbu the Hutta. A odjevena je skoro isto kao Leia u Povratku Jedija, koji je snimljen jedanaest godina kasnije. Lein bikini je dizajnirala kostimografkinja Aggie Guerard Rodgers, koja je rekla da ju je zapravo inspirirao ilustrator Frank Frazetta, SF i fantasy umjetnik koji je, između ostalog, definirao izgled filmske verzije Conana.

Vaderova kaciga i unakaženo lice

Darth Vader poznat je po svojem robotiziranom oklopu kojim dominira kaciga i maska koju nosi preko čitavog lica, a vrlo slično izgleda i glavni negativac stripa The Empire of a Thousand Planets (na čemu je uvelike baziran Bessonov film) iz 1971. godine. Kaciga skriva unakaženo lice, isto kao Darth Vader. Valja napomenuti da možda nije George Lucas onaj koji je krao od Valeriana za Ratove zvijezda, moguće je da je krivac Ralph McQuarrie, konceptualni umjetnik koji je osmislio većinu vizualnog identiteta Lucasove franšize. Nakon što su pogledali prvi film Ratova zvijezda, Christin i Mézières su pokušavali kontaktirati Lucasa, u nadi da će priznati što je sve posudio od njih, ali bez uspjeha.

Vanzemaljac Watto

Pripadnik vanzemaljske vrste Toydarian, leteći vanzemaljac Watto neumoran je trgovac. Isto se može reći i za vrstu Shingouz koju su Christin i Mézières predstavili u Valerijanovoj priči Ambassador of the Shadows iz 1975. godine – oni su pohlepni trgovci informacijama. Watto se prvi put pojavio u Fantomskoj prijetnji 1999. godine. Malenog je rasta, ima kožnata krila i surlu, mnogo gestikulira rukama i misli samo na biznis, jednako kao pripadnici rase Shingouz. “Naša inspiracija bili su Ray Bradbury i Isaac Asimov, vjerujem da je i Lucas čitao Asimova, i tako to ide u znanstvenoj fantastici – kopiramo jedni od drugih”, priznao je Christin.

Zarobljavanje u karbonitu

Svi pamtimo depresivnu scenu iz Imperij uzvraća udarac, trenutak kada Han Solo, nakon što ga izda Lando Calrissian i preda lovcu na ucjene Bobi Fettu koji radi za Vadera, biva uronjen i zarobljen u karbonitu. Valerian je prošao sličnu situaciju, samo što nije bio zatočen u karbonitu, već u plastici. Sa sličnom robom i frizurom kao Han Solo, Valerian je bio zarobljen u The Empire of a Thousand Planets 1971. godine, dok je Solo upao u filmu Ratova zvijezda iz 1983. godine. “Obojica su heroji nastali sedamdesetih godina, zato imaju jednake frizure, ali i smisao humor”, komentirao je Christin.

Planeti Tatooine, Hoth, i Yavin

The Empire of a Thousand Planets je očito strip epizoda iz koje su Ratovi zvijezda izvukli najviše toga, uključujući tipove planeta. U toj priči, Valerian i Laureline posjećuju tri planeta – pustinjski, ledeni i svijet prekriven džunglom, koji neodoljivo podsjećaju na planete Tatooine, Hoth i Yavin iz Ratova zvijezda. No to nisu svi posuđeni motivi i krajolici, jer Yodin dom izgleda kao da je posuđen iz Valeriana, dizajn Cloud Cityja već je viđen u stripu, kao i Star Destroyer.

Vojska klonova

U epizodi On the False Earths iz 1977. pojavljuje se vojska Valerianovih klonova. Vojsku klonova prvi put vidimo u Ratovima zvijezda 2002., u filmu Klonovi napadaju. Međutim, sam pojam ratova klonova spominje se u Novoj nadi koja je izašla iste godine kad i On the False Earths. Treba uzeti u obzir činjenicu da je Lucas, dok je snimao prva tri filma Ratova zvijezda, znao da specijalni efekti nisu dovoljno razvijeni da prikažu sve što je imao na umu. Neke detalje ubacivao je naknadno u obnovljene verzije originalne trilogije, a za klonove je zasigurno čekao pravi trenutak, odnosno, dovoljno kvalitetne vizualne efekte.

Autori stripa ipak su prozvali Lucasa

Mézières je neko vrijeme bio osobito ljut na Georga Lucasa. U jednom intervjuu 1983. godine, na upit kako se osjećao nakon gledanja Ratova zvijezda u kinu, rekao je da je bio “ošamućen, ljubomoran, i ljut” te da je siguran da je Lucas čitao njegove stripove. Budući im Lucas nije odgovarao na pisma, odlučili su se našaliti na cijelu tu situaciju. Iste godine kad je izašao Povratak Jedija, Christin i Mézières su za časopis Pilote napravili ilustraciju koja prikazuje Princezu Leiu i Lukea Skywalkera kako u baru susreću Valeriana i Laureline. Leia komentira da je zanimljivo što su se tu sreli, na što Laureline odgovora: “Dolazimo na ovo mjesto već neko vrijeme”.

Ne zaboravimo Peti Element

“Luc nam je rekao kako je praktički naučio čitati preko Valeriana”, ispričao je Christin u jednom intervjuu, stoga gledatelje ne bi trebala iznenaditi vizualna sličnost između šarenog Petog elementa i francuskog stripa. Osim toga, Besson je angažirao crtača Mézièresa da dizajnira vizuale za Peti element. Besson je godinama čekao da razvoj specijalnih efekata dođe na razinu kvalitete koja će mu omogućiti što bolju adaptaciju stripa. Jedan od kino postera za Valerian i grad tisuću planeta sadrži referencu na Peti element: natpis KORBEN’S (iako se vidi samo “OBREN’S”), a to je ime glavnog junaka kojeg je glumio Bruce Willis – Korben Dallas.

also, since Valerian's artist worked closely w/Besson on the Fifth Element, you can see its influence there too: pic.twitter.com/g9FSHwEiNE — shrill 🇺🇸🌲🏀 (@theshrillest) May 13, 2015

Ovo je samo dio onoga što su Ratovi zvijezda preuzeli od stripa Valerian, koji je u manjoj ili većoj mjeri utjecao i na druge filmaše, poput Ridleya Scotta i njegovog Blade Runnera. Na ovim prostorima, Valerijana smo čitali još prije nekoliko desetljeća u Stripoteci i sličnim publikacijama, postoji i novije izdanje na srpskom, a englesko izdanje možete naručiti preko Amazona. Rijetko koji strip serijal je toliko originalan, maštovit i utjecajan kao Valerian, i sigurno ga vrijedi provjeriti prije odlaska u kino na Bessonovu adaptaciju.