Ovaj četvrtak u naša kina dolazi Skrivena ljubav (Call Me By Your Name), romantična, ali i kontroverzna drama redatelja Luce Guadagnina. Film je snimljen prema romanu Andréa Acimana, a ove godine je nominiran za Oscara u četiri kategorije (najbolji film, najbolji glavni glumac, najbolji adaptirani scenarij i najbolja originalna pjesma).

Radnja je smještena u talijansko selo u ljeto 1983. gdje 17-godišnji Elio (Timothee Chalamet) provodi ljetne praznike u rustikalnoj vili sa svojom obitelji, te očijuka sa zgodnom susjedom Marziom. Stvari će se u potpunosti promijeniti kada se pojavi 24-godišnji Amerikanac Oliver (Armie Hammer), prijatelj i kolega Eliovog oca. Elio isprva zadirkuje Olivera, ismijavajući njegov američki naglasak, no s vremenom kreće izmišljati sve više razloga kako bi vrijeme provodio s njim.

Njihova prepucavanja uskoro poprime erotsku notu te se između njih počnu razvijati osjećaji. Elio kroz njihov odnos otkriva vlastitu seksualnost i po prvi puta se zaljubljuje… Kritičari su vrlo dobro prihvatili film i slažu se da se radi o romantičnoj priči o prvoj ljubavi, iako je tema odnosa između odraslog muškarca i tinejdžera sama po sebi kontroverzna. Prisjetili smo se još nekih filmova o zabranjenim ljubavima.

Lolita (1962)

Lolita Stanleya Kubricka bio je u svoje vrijeme jednako skandalozna kao i roman Vladimira Nabokova prema kojem je nastala. Radnja filma prati profesora Humberta Humberta (James Mason) koji se opsesivno zaljubi u svoju maloljetnu pokćerku Lolitu.

Neke scene koje su prikazivali intimniji odnos redatelj je morao izrezati. Što je razumljivo kad se uzme u obzir da je Lolitu glumila tada 14-godišnja Sue Lyon. Adaptacija Adriana Lynea iz 1997. je prikazala daleko više seksualne napetosti između Huberta (ovog puta ga je glumio Jeremy Irons) i mlade, vrckave, bezobrazne i seksipilom nabijene Lolite (koju je vrlo smjelo odglumila tada također 14-godišnja Dominique Swaine).

Kubrickova verzija smatra se malim remek-djelom obzirom da je vješto isprepleo erotski nabijenu radnju s crnohumornom komedijom (neki filmofili kažu da se Peter Sellers sporednom ulogom u Loliti pripremao za svoju legendarnu izvedbu u Dr. Lovestrange). Ipak, Lyneova verzija je danas češće spominjana upravo zbog svojih erotskih scena s maloljetnicom.

Brokeback Mountain (2005)

Ang Lee je svojom epskom pričom o ljubavi između dvojice kauboja stvorio jedan od najpamtljivijih filmova o zabranjenoj ljubavi. Priča prati Jacka Twista (Jake Gyllenhaal) i Ennisa Del Mara (Heath Ledger) koji se zaljube dok gone stoku kroz divljinu Wyominga. Radnja se zbiva u šezdesetima, vremenu i okruženju kada je takav odnos bio nepojmljiv. Ang Lee je i sam priznao da se prihvatio riskantnog zadatka, te da je bilo izuzetno teško spojiti žanr mačo vesterna s nježnom ljubavnom pričom između dva muškarca.

U tome je itekako uspio, uz pomoć scenarista Larryja McMurtyja i Diane Ossana (koji su za scenarij osvojili Oscara), što dokazuje i odličan prijem kod publike te osvojena tri Oscara. Za razliku od većine ostalih filmova gej tematike, koji prikazuju seksualnost glavnih likova kao glavnu prepreku da javno ostvare svoju ljubav, Brokeback Mountain se tom problematikom pozabavio na daleko kompleksniji način.

Ennis i Jack se osim netrpeljivosti i diskriminacije bore s nizom drugih problema koje stoje na putu njihove ljubavi. Obojicu muči problematična prošlost, neprestano krpaju kraj s krajem, istovremeno se brinu o vlastitim obiteljima, a sve ih to tjera na promišljanje budućnosti svoje veze. Brokeback Mountain je time više od klasične srcedrapateljne priče o neostvarenoj ljubavi, te je umjesto toga suptilna i lijepa priča lišena patetike koja razmatra žrtve koje smo spremni podnijeti kako bismo ostvarili ljubav.

The Reader (2008)

Žena kojoj sam čitao redatelja Stephena Daldryja još je jedan prikaz kontroverzne ljubavi između maloljetne i odrasle osobe. Priča je smještena u vrijeme nakon Drugog svjetskog rata i prati 15-godišnjeg Michaela Berga (David Kross) koji se upusti u neočekivanu i strastvenu vezu s dvostruko starijom Hannom (Kate Winslet). Hanna je opčinjena Michaelom dok joj čita razne knjige, a njihov fizički odnos se sve više produbljuje.

Unatoč njihovoj intenzivnoj vezi, Hanna jednog dana nestaje i ostavlja Michaela slomljena srca. Osam godina kasnije, Michael je student prava i prati suđenja nacistima. Hanna ponovno ulazi u njegov život kada se pojavi na optuženičkoj klupi, a Michael sazna da je njegova ljubav iz dječačkih dana okaljana strašnim zločinom. Kritičari nisu bili previše oduševljeni filmom, karakterizirajući ga kao tipični mamac za Oscara, koji igra na kartu golotinje uz dozu kontroverze. Nisu bili daleko od istine, gledatelji su bili zaintrigirani pričom o zabranjenoj ljubavi, a Kate Winslet je osvojila Oscara za najbolju glumicu.

Boys Don’t Cry (1999)

Drama Kimberly Peirce nastala je prema istinitom događaju, a obrađuje priču o Brandonu Teeni, koji je zapravo Teena Brandon, djevojka koja je odlučila živjeti kao muškarac. Njezina je odluka zbog nerazumijevanja okoline dovela do tragičnih posljedica. Hilary Swank glumi Brandona Teenu, koji se po dolasku u mali gradić u Nebraski vrlo brzo snašao. Popularan je u društvu koje ga smatra zavodnikom, druži se s frajerima koji piju i rade nepodopštine, a ubrzo započne ljubavnu vezu s Lanom Tisdel (Chloë Sevigny).

No mala sredina gradića Falls City nije spremna na istinu, a kada otkriju da je Brendon zapravo djevojka, njegovi prijatelj ga optuže za izdaju i polude od bijesa. Brendon postaje žrtva nasilja, silovanja i naposljetku ubojstva. Boys Don’t Cry je moćan prikaz posljedica seksualne represije i nerazumijevanja društva, ali istovremeno pokazuje da se strastvene veze i ljudske emocije izdižu iznad spolnog identiteta, bez obzira na moguće posljedice. Hilary Swank je za ulogu Brandona osvojila Oscara.

Carol (2015)

Carol je topla priča o zabranjenoj ljubavi između dvije žene, i jedan je od onih filmova koji vrlo vjerno dočarava onaj početni osjećaj zaljubljenosti. Radnja se odvija u New Yorku pedesetih godina prošlog stoljeća i prati Carol (Cate Blanchett), bogatu i elegantnu ženu koja je nesretna u svojem braku. U jednoj robnoj kući upoznaje mladu prodavačicu Therese (Rooney Mara) i između njih se odmah stvori posebna veza.

Nevinost njihovog prvog susreta nestaje te se prepuštaju neočekivanoj ljubavnoj vezi unatoč razlici u godinama i društvenom statusu. No, obzirom na društvene norme vremena u kojem žive, svoju vezu drže u tajnosti. Stvari se dodatno zakompliciraju kad se Carol razvede od muža, a on sazna za njezinu vezu s Therese. Optuži je da kao lezbijka nije sposobna biti majka te joj zaprijeti da će joj oduzeti djecu.

Film redatelja Todda Haynesa snimljen je prema romanu Patricie Highsmith The Price of Salt, a osim vjernih prikaza atmosfere tog vremena i uskogrudnog mentaliteta ljudi, na topao način dočarava ushit i patnju zbog neostvarive ljubavi.

Her (2013)

Spike Jonze svojom melodramom postavlja pitanje koliko je za ljubav bitan fizički aspekt. Sudeći po redatelju – nimalo. Film prati usamljenog i sjetnog Theodorea Twomblyja (Joaquin Phoenix), dobroćudnog pisca koji još uvijek pati nakon razvoda braka.

No, stvari se u njegovom životu drastično promijene kad nabavi računalo s operativnim sustavom napredne umjetne inteligencije. Samantha (Scarlett Johansson), kako se sustav zove, govori umilnim ženskim glasom, vodi s Theodoreom zanimljive razgovore, a on sve više shvaća da se zaljubio u nju. Napokon je ponovno sretan, i ne mari za to što nailazi na nerazumjevanje, podsmjehe i osudu svojih prijatelja. Stvari pođu po zlu kad Theo otkrije da on nije jedini korisnik koji ima intiman odnos sa Samanthom.

Mnogi će reći da Her nije ljubavna priča jer je nemoguće biti zaljubljen u računalo, no Jonze uspješno na topao i svima prepoznatljiv način pokazuje da ljubav ne poznaje granice, i da nitko ne može utjecati na to tko će osvojiti njihovo srce. Njegova ideja svidjela se i kritičarima, a za svoj originalni scenarij osvojio je Oscara.

Lars And The Real Girl (2007)

Lars And The Real Girl je svakako najneobičnija ljubavna priča na ovom popisu. Priča prati Larsa (Ryan Gosling), samozatajnog introventiranog mladića i njegov odnos s Biancom. Iako je njihov odnos platonski, Lars je strastveno zaljubljen u Biancu. Problem je u tome što je Bianka zapravo vrlo realistična lutka za seks.

Ideja se isprva čini apsurdnom, no redatelj Craig Gillespie je kroz tu neobičnu premisu prikazao toplu priču o ljubavi, bez obzira na njezinu formu. Ujedno, za razliku od ostalih filmova s ovog popisa u kojem se glavni protagonisti suočavaju s otporom i diskriminacijom, Gillespie je pokazao da i u neshvatljivim situacijama ipak može nadvladati razumijevanje.

Naime, iako je Lars djetinjast i u potpunosti u zabludi, suštinski je dobra osoba, a njegova obitelj ga prihvaća kakav je, zajedno s njegovom neobičnom “djevojkom”. Nancy Oliver nominirana je za Oscara za najbolji originalni scenarij.