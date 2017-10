Prvi put otkako više nismo klinci, odvela sam mlađeg brata u kino; OK, pronašla sam super akciju za karte

Imam mlađeg brata i dobri smo si, ali nije da se baš nešto družimo. Recimo, nismo zajedno bili u kinu otkad su nas roditelji, zajedno s najstarijom sestrom, vodili kao klince. Pa sam ga odlučila odvesti ovog ponedjeljka, kad u CineStaru vrijedi akcija Mastercarda. Tada za cijenu jedne karte dobiješ dvije.

Iako je sve počelo s natezanjem oko toga koji ćemo film gledati (on je pobijedio), a završilo tako da sam nam slučajno kupila ljubavna sjedala, bilo je super. Ako ništa drugo, zato što smo prvi put, otkad smo oboje odrasli, napravili nešto zajedno, samo nas dvoje. Evo kako je bilo.

1. Odlučila sam mlađeg brata odvesti u kino. To nam je bio prvi zajednički odlazak otkad smo bili klinci

Karlo ima 22 godine, mlađi je od mene pet godina. Okej se slažemo, ali naš odnos se uglavnom svodi na svađanje oko toga tko će se javiti na kućni telefon (uglavnom se na kraju nitko ne javi) i tko će prošetati psa. Odlučila sam da je vrijeme da napravimo nešto zajedno, samo nas dvoje. Pa sam ga odvela u kino.

2. Do zadnjeg trenutka smo se svađali što ćemo gledati. Stigli smo nekoliko minuta prije početka filma

Ja sam htjela gledati Američkog plaćenika, ali Karlo je malo snob po pitanju filmova, pa gleda samo one koji su dobro ocijenjeni na IMDB-u. Plaćenik je imao samo 6,6, tako da nije dolazio u obzir, te je, vrlo demokratski, odlučio da ćemo gledati Tragove u snijegu, jer imaju 8,0. Naravno, natezali smo se oko filma do samog kraja, tako da smo u kino u Branimir Centru stigli u zadnji tren.

3. Ali nema veze, sve je bilo okej – jer sam platila jednu, a dobila dvije karte

Ponedjeljkom, naime, u CineStaru za svaku 2D ili 3D ulaznicu kupljenu beskontaktnom Mastercard i Maestro karticom dobivate drugu ulaznicu na dar. Tako sam znala da ću dvije karte, umjesto 72, platiti samo 36 kuna.

5. Kako cijela stvar točno funkcionira

Recimo, ako obična karta košta 32 kune, vi ćete za tu cijenu dobiti dvije. Dodaci za 3D, eXtreme, VIP i Love box sjedala se naplaćuju, ja sam platila dodatne četiri kune. Važno je da se ne zeznete, pa dođete s karticom koja nije beskontaktna. Dakle, akcija vrijedi samo za plaćanje beskontaktnim Mastercard i Maestro karticama, isključivo na prodajnom mjestu, odnosno, blagajnama CineStara.

5. Odjurili smo gore

Jurili smo, ostalo nam je nekoliko sekundi do početka. Većina ljudi pokušava preskočiti reklame, ja ih volim. Volim gledati foršpane za sve filmove koji dolaze.

6. Morali smo još kupiti grickalice

Gospođa kod koje smo naručili strpljivo nam je složila meni kako bismo što manje platili. Karlo je uzeo kokice, ja tacose. Naravno, pojela sam mu pola kokica.

7. Odjurili smo u dvoranu u kojoj ovako kasno nije bilo gotovo nikoga

Što je super, jer smo cijelo vrijeme mogli bez grižnje savjesti glasno komentirati film.

8. A onda sam shvatila da sam nam kupila ljubavna sjedala

Naime, nas dvoje smo htjeli sjediti u zadnjem redu, ali nisam imala pojma da to znači da sjedimo u Love boxu. Dosta sam sigurna da Karlo ovako nije zamišljao idealnu večer, ali meni je bilo super. Bez obzira na to što sam morala gledati film koji je on odabrao.

Sponzorirani sadržaj donosi vam Mastercard