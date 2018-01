A stvarno jadan taj Bernardić; sad ga i Di su pare na Instagramu zezaju zbog blama s Di su pare

Možda ste pratili, predsjednik SDP-a ovaj je tjedan na aktualnom satu u Saboru premijera u nekom trenutku pitao: ‘Di su pare’? Time je aludirao na popularnu stranicu koja je nedavno uklonjena s Facebooka. Započeo je njihov mali verbalni duel; premijer je objašnjavao da i on voli satiru i tako dalje, a onda mu je gospodin Bernardić replicirao kako “ne može satiru podvući pod govor mržnje i cenzurirati društvene mreže”.

E sad, ljudi su se masovno smijali gospođi Markić kad je nedavno pompoznim pismom tražila od premijera da urgira kod Facebooka da prestane brisati postove o Slobodanu Praljku; istup šefa oporbe koji tvrdi da premijer cenzurira privatnu američku kompaniju ne čini se bitno mudrijim. Vjerojatno je aludirao na to da su HDZ-ovi trolovi masovno prijavljivali satiričnu stranicu pa ju je Facebook zato uklonio, no to je nemoguće dokazati stoga je u Saboru ostavio dojam kao da je iskliznuo u vrlo banalne teorije zavjere.

Imali su nekoliko smiješnih objava

Dan kasnije reagirali su ljudi iz Di su pare koji su, nakon što ih je Facebook skinuo, otvorili profil na Instagramu. Za profilnu fotku stavili su gospodina Bernardića i otad ga dosta kvalitetno trolaju.

Kroz objave su se nastavili zezati na Bernardićev račun pa su prvo podijelili screenshot Telegramovog teksta ‘Mjesec dana nakon što je nestala s fejsa, Bernardić se kod premijera interesirao gdje je stranica Di su pare’. Objava je skupila više od 2300 lajkova, a nakon nje autori stranice objavili su i video trenutka iz Sabora kada je Bernardić premijeru znakovito dobacio: ‘Di su pare’.

U četvrtak je objavljena još jedna, čini nam se najzabavnija objava na Bernardićev račun. Ekipa iz ‘Di su pare’ nazvala ju je ‘ono kad si hit na instagramu’: