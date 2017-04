O opozivu Petrova se mora glasati odmah. A ako ga smijene, na njegovo mjesto automatski, barem privremeno, dolazi Jandroković, kaže Branko Smerdel

Nakon što je HDZ prikupio glasove većine zastupnika, njih 79, koji podržavaju prijedlog o razrješenju predsjednika Sabora Bože Petrova, otvorilo se niz pitanja. Tko će predsjedati Saborom nakon eventualnog opoziva Bože Petrova? Kada bi Petrov trebao staviti na dnevni red opoziv samog sebe? Može li se o opozivu ministra financija Zdravka Marića može glasati prije opoziva predsjednika Sabora? Ta i još neka ključna pitanja oko ustavnih procesa ove političke krize postavili smo redovitom profesoru i predstojniku katedre za Ustavno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta Branku Smerdelu.

1. Kada bi Petrov trebao staviti na dnevni red glasanje o sebi?

“Petrov mora najprije staviti na dnevni red pitanje povjerenja sebi samom, a ne ‘tek kad dođe na dnevni red’, kako on najavljuje”, kaže profesor Smerdel. Dodaje kako je jedno od najstarijih pravila parlamentarne procedure da se, onog trenutka kad se dovede u pitanje povjerenje predsjedniku Sabora, ne može ići dalje dok se to ne riješi. “Ne može predsjedavati onaj za kojeg predviđeni broj zastupnika izrazi mišljenje da postupa nepravilno ili nezakonito ili je izgubio povjerenje većine”, kaže Smerdel.

2. Dakle, o opozivu Petrova bi se trebalo glasati prije nego o Mariću?

“Apsolutno”, odgovara Smerdel na pitanje treba li se, dakle, glasati prije o Petrovu, a tek onda o Mariću. No, Petrov je na dnevni red Sabora za 3. svibnja, tj. sljedeću srijedu, stavio kao točku raspravu o opozivu ministru Mariću. “Bojim se da će nastati džumbus, treba reći i da predsjednik ne utvrđuje dnevni red nego ga predlaže. To je tako po Poslovniku”, kaže Smerdel. Prema Poslovniku, na prijedlog dnevnog reda, zastupnici mogu podnijeti prigovor i to najkasnije dan prije početka sjednice Sabora. Ako se utvrdi da je prigovor opravdan, predsjednik Sabora temu će uvrstiti u dnevni red, stoji u Poslovniku, a ako nitko od zastupnika ne podnese prigovor, dnevni se red smatra utvrđenim.

3. Ako saborska većina opozove Petrova, tko postaje predsjednik Sabora?

Smerdel pojašnjava kako predsjednika Sabora, dok se ne izabere novi, mijenja potpredsjednik. S obzirom da je HDZ paralelno skupljao potpise za Gordana Jandrokovića, to bi dakle u ovom slučaju bio gospodin Jandroković. U saborskom Poslovniku stoji da ako predsjednik Sabora ne odredi ili ne može odrediti potpredsjednika, dužnost predsjednika obnaša potpredsjednik biran iz reda zastupnika parlamentarne većine. Potpredsjednici Sabora iz vladajuće većine su, osim Jandrokovića, i Milijan Brkić te Željko Reiner.

4. U kojem roku se treba izabrati novi predsjednik Sabora?

Na pitanje koliko bi Jandroković na taj način mogao biti predsjednik Sabora, dok se ne izabere novi, profesor Smerdel kaže kako ne postoji postoji točno određeni rok, nego za ovaj slučaj važi tzv. razuman rok. “To nije uređeno, no prije svega tu važi razuman rok. To važi i za običnu parnicu, pa sigurno i za postupanje Hrvatskog sabora. To se treba riješiti što prije, ja bih rekao i ranije od 30 dana.”.

Nije dakle, sasvim jasno koliko bi dugo Jandroković mogao obnašati dužnost predsjednika Sabora nakon eventualnog opoziva Bože Petrova. “Prema normalnom stanju stvari, ako je 79 zastupnika potpisalo zahtjev za opoziv, onda je za pretpostaviti da će Petrov biti opozvan i da će ubrzo biti prikupljeno dovoljno za novog predsjednika. Dotad postoji zamjenik”, kaže. No, ovu situaciju dodatno komplicira činjenica što je primjerice HNS potpisao za opoziv Bože Petrova, ali ne i za Gordana Jandrokovića kao novog predsjednika Sabora. Saborska većina za smjenu aktualnog predsjednika u ovom trenutku postoji, ali ne i većina za postavljanje novog.

5. Potpis za Petrova, dakle, automatski znači i izbor Jandrokovića?

U principu da, jer opozivom Petrova na čelno mjesto Sabora, doduše privremeno, dolazi potpredsjednik iz vladajuće stranke, to je u ovom slučaju HDZ i Jandroković za kojeg se i skupljaju potpisi. “Nećemo podržavati ni bilo koji prijedlog HDZ-a za budućeg predsjednika Sabora, a naše glasovanje za opoziv Bože Petrova ni u kojem smislu ne znači podršku HDZ-a”, kazao je predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak. No, opoziv šefa Mosta, ipak bi značio dolazak HDZ-ovog Gordana Jandrokovića na mjesto predsjednika Sabora, barem dok se ne izglasa novi predsjednik ili raspišu izbori.