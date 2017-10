Prekjučer je počeo Kongres kineske komunističke partije, koji se održava svakih pet godina. Održan je u Pekingu, a radi se o događaju koji je iznimno bitan u političkom životu Kine, na kojem članovi partije odlučuju o državnom vodstvu i smjeru u kojem će djelovati u narednih pet godina.

Naravno, ključan događaj je bio govor kineskog predsjednika Xija Jinpinga koji je trajao više od tri sata, ali sigurno ne i najzanimljiviji. Za to se pobrinuo 91-godišnji bivši predsjednik Jiang Zemin, koji je morao nazočiti cijelom događaju i koji je bio daleko najzabavnija pojava na kongresu. Naime, kamere su ga snimile kako, tijekom gotovo tri i pol sata govora, odolijeva starosti i umoru i izdržava pratiti sve što se događa oko njega.

Jiang Zemin speaks for all of us. pic.twitter.com/y0RTf88io6

91 year-old Jiang Zemin, listening attentively to Xi Jinping’s 3+ hour speech, is destroying the PRC Internet today.

(*I owe this to Jambo.) pic.twitter.com/dt5yH9vDC2

— Pádraig Belton (@PadraigBelton) October 18, 2017