Plenković upravo dokazuje svoju europsku i demokratsku orijentaciju: pokušava izvesti državni udar

Dvadesetog lipnja ove godine, Sabor Republike Hrvatske donio je odluku o raspuštanju. Za tu je odluku glasovalo 137 zastupnika, dakle gotovo svi sabornici. Odlukom o raspuštanju parlamenta, saborski su zastupnici vratili mandat građanima Republike Hrvatske, koji na novim parlamentarnim izborima moraju odlučiti o novoj vlasti u našoj zemlji.

Svaki drugi pokušaj formiranja vlasti poslije odluke o raspuštanju Sabora znači oduzimanje mandata građanima da odlučuju o vlasti. Riječ je, dakle, o brutalnom pokušaju državnog udara, kakav ne pamtimo u 26-godišnjoj povijesti neovisne Hrvatske.

Povratak mandata hrvatskim biračima

U baš se takav pokušaj upustio HDZ, koji, suočen s katastrofalnim anketnim rezultatima, ponovo pokušava formirati Vladu i parlamentarnu većinu, usprkos činjenici da su i zastupnici HDZ-a bili glasovali za raspuštanje Sabora i za povratak mandata hrvatskim biračima.

HDZ u ovu akciju ne bi ni pokušao ući bez blagoslova Andreja Plenkovića, novog predsjednika stranke. Što znači da je organizacija državnog udara prvi politički potez Andreja Plenkovića kao lidera HDZ a.

Tim je potezom Plenković poništio svoj demokratski legitimitet, te se pokazao još jednim tipičnim hadezeovskim zaplotnjačkim političarom. Uostalom, koji bi pristojan političar pristao na izbore bez protukandidata?

Vlast bez ikakvog legitimiteta

HDZ je novom preslagivačkom operacijom demonstrirao da je riječ o trajno malignoj stranci, koja se više ne može korigirati, dok je Most, samim pristankom na razgovore o formiranju vlasti mimo izbornog procesa, poništio ono malo legitimiteta što je vratio rušenjem Tomislava Karamarka.

Dođe li do formiranja vlasti mimo izbornog procesa, bit će to vlast bez ikakvog legitmiteta, čiji će svi predstavnici biti suodgovorni za državni udar. Jedina moguća reakcija SDP-a na takav eventualni ishod jest trajno bojkotiranje Sabora i svih drugih institucija vlasti, sve do rušenja kriminalno uspostavljene vladujuće većine.