Gospodin Bandić je, dakle, odustao od referenduma. Pobrojali smo kad je sve tvrdio da ga mora biti

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić bavi se pitanjem imena Trga maršala Tita već duže vrijeme, dapače godinama. I do sada se, redovito, izjašnjavao kako to pitanje želi riješiti isključivo referendumom kojim bi građani odlučili jesu li za promjenu imena trga, ili nisu.

Sada je, očito, odustao od referenduma, rekavši kako će predložiti da se trg preimenuje u Trg Republike Hrvatske, a mi smo potražili sve njegove prijašnje izjave u kojima je objašnjavao da je to jedini način da se takva odluka donese.

Prvi put je spomenuo referendum 2013.

U studenome 2013., na sastanku Odbora za imenovanje javnih površina, gospodin Bandić je pričao o tome kako želi čuti sve strane, i želi demokratsko donošenje odluke. “Mislim da imamo važnijih problema u gradu i državi, ali ako ćemo i dalje biti bombardirani tim zahtjevima, najbolje je da se građani izjasne na referendumu”, rekao je tada gospodin Bandić o Trgu maršala Tita. Odbor je tada odbio prijedlog HDZ-a da se Trg maršala Tita preimenuje u Kazališni trg.

Bandić je jednako mislio i nekoliko dana prije sastanka Odbora, i na otvorenoj sjednici svoje stranke vrlo decidirano izjavio: “Mislim da se na tome trebaju izjasniti građani na referendumu i to može biti peta kutijica na izborima 21. svibnja. To će biti stav moj i stav moje stranke. To nije dobro, a naročito osjetljiva pitanja gdje je javnost podijeljena. Radio sam anketu. U 0,5 posto je razlika između ‘za’ i ‘protiv’. Zamislite da dođe neka druga politička opcija za četiri godine pa ponovno vrate maršala Tita. Jedino građani mogu odlučiti, nema dva referenduma.”

Isto je ponavljao i 2016. godine

Krajem prošle godine, u vrijeme priprema za lokalne izbore, gradonačelnik je na press konferenciji odgovarao na novinarske upite o imenu trga, i potvrdio da je i dalje za referendum. ”Odmah iza izbora to treba napraviti, da li će biti na izborima ili poslije – to je irelevantno. Važan je stav. Sad ćete čuti moj stav, decidirano do kraja. Pogubno je da ova ili ona politička opcija imenuje ili preimenuje trgove”, rekao je Bandić u prosincu 2016.

… pa prije izbora ove godine

Prije drugog kruga lokalnih izbora u svibnju ove godine Bandić je ponovno objasnio zašto podržava referendum: “To je jedino moguće. Jer, ako mi sad promijenimo ime, a poslije dođe druga opcija na vlast u gradu – ona će opet promijeniti ime”.

… pa poslije izbora

Na presici održanoj 12. lipnja, kad je bio upitan o imenu Trga maršala Tita, Bandić je još jednom potvrdio kako će odluka o imenu trga biti donešena referendumom. “Ja sam to napravio ne konzultirajući nikoga. Rekao sam poslije izbora da ću na prvu sjednicu Skupštine uputiti prijedlog o referendumu. Moram biti dosljedan i prije izbora i poslije”, izjavio je tada Bandić.

Još do prije par dana tvrdio da je sve spremno za referendum

Prije nekoliko dana rekao je kako je referendum o imenu Trga maršala Tita oblikovan i stoji u ladici, što su mnogi protumačili kao odgovor Hasanbegoviću i Esih koji su rekli da je preduvjet oblikovanja nove većine u Gradskoj skupštini upravo preimenovanje trga.

“Da nije bilo antifašističke borbe i da nismo ’45. bili na strani pobjedničke koalicije, mi ne bi ovdje stajali. I predsjednik Tuđman je bio antifašist. I kvazidesničarima poruka da ne izdaju Tuđmana i branitelje, oni su ipak nazaslužniji za Hrvatsku neovisnu i demokratsku”, kazao je Bandić, a na pitanje je li to poruka Esih i Hasanbegoviću odgovorio je: “Ja govorim svima.” Rekao je ako se ne konstituira Skupština u zakonskom roku od 90 dana, kako će se održati novi izbori za gradske zastupnike. U međuvremenu je, očito, popustio i najavio novo ime trga.