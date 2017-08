Za čitavu priču vezanu uz divljačke prijetnje koje je donedavni vijećnik HDZ-a u splitskom Gradskom vijeću i visoki dužnosnik gradske organizacije te stranke, Hrvoje Marušić, uputio Inicijativi mladih za ljudska prava bitno je znati genezu njegovog političkog i javnog djelovanja te usporedit ga s djelovanjem Inicijative koju tako strastveno mrzi. Inicijativa mladih za ljudska prava, sve od kad se pojavila u javnom prostoru prije nekoliko godina, pokušava društvo suočiti s vlastitom nečistom savješću.

To ponajprije pokušava spominjanjem civilnih žrtava Oluje i pokušajima da društvo prvo osvijesti, a potom i afirmira sve postojeće kulture sjećanja, s obzirom da to predstavlja jedini put ka pomirenju i ozdravljenju čitavog društva. Kao i sve organizacije tog tipa, na jednak način se odnose prema nacionalističkim i ratnim politikama svih država nastalih po raspadu Jugoslavije, o čemu svjedoči njihova nedavna reakcija i javno pismo srbijanskom ministru Vulinu u kojemu ga upozoravaju na njegovu licemjernu reakciju povodom ploče u Jasenovcu.

Slikanje s Hasanbegovićem i Podrugom

Iako su u otvorenom pismu Vulinu jasno rekli kako smatraju da je ideološki bliži ovima koji su tu ploču postavili i da je licemjerno da se nad njom zgraža, nacionalisti Marušićevog tipa to će naprosto prečuti. Takva dosljedna antinacionalistička pozicija je nešto što ovdašnja desnica uopće nije u stanju shvatiti pa se pravi da ona ne postoji i potpuno je prešućuje. Samo zbog toga moguće je optuživati Inicijativu za nekakvo antihrvatsko djelovanje ili slično. No pravi razlog ovakve bijesne reakcije nije u činjenici što Marušić i njemu slični misle da mladi izmišljaju, već upravo suprotno. Što znaju da su u pravu, ali odobravaju to što se nakon Oluje dogodilo.

Kako Marušiću ovo nije prvi eksces, pobrojit ćemo ključne momente njegovog političkog i javnog djelovanja. To je čovjek koji se pred posljednje izbore slikao s nekadašnjim zapovjednikom bojne Rafael Boban, Markom Skejom, Zlatkom Hasanbegovićem i Lukom Podrugom, što je bila javna poruka HDZ-u, da treba skrenut još više udesno. Radi se ujedno o čovjeku koji je u više navrata kompletnu modernističku arhitektonsku baštinu Splita opisao kao bezvrijednu, predloživši čak i rušenje poljudskog stadiona, s obzirom da bi se tu mogli izgraditi skupi stanovi.

Predlagao je čak i rušenje Poljuda

Na kraju krajeva, napravio je sve da progura novi gradski GUP, koji bi mu dopustio da unakazi jedan od najljepših i najočuvanijih gradskih kvartova, Trstenik, gotovo potpuno očuvani dio projekta Splita 3. Pojednostavljeno govoreći, on bi na mjestu parkinga i sportsko-rekreacijske zone podigao poslovni-stambeni kompleks. Imajući sve ovo u vidu, ali i svijest o kontinuitetu ovakve politike na svim poljima u režiji HDZ-a, jasno je da Marušić predstavlja tek jedan od vidljivih simptoma dominantnog stanja svijesti, kako vladajuće stranke, tako i nacionalističkog doživljavanja društva. Poruka je otprilike sljedeća.

Uvest ćemo verbalni delikt i pozivati na javno smaknuće svih onih koji ne misle kao mi, a usude se javno izreći svoju mišljenje. Usput ćemo veličat ustaštvo i ponašat se kao da je svijet počeo od nas, na način da ćemo nastojat upropastit svjetsku arhitektonsku baštinu i nešto što Split čini grad vrijednim življenja u njemu, spustit ćemo kvalitetu života njegovim građanima, da bismo iz svega toga izvukli privatni profit za sebe. Sve nabrojano govori o tome kako je riječ o školskoj definiciji totalitarističkog ponašanja i maltretiranja nezaštićenih građana s pozicija moći.

Urbanističko nasilje nad Trstenikom

Iako bi vjerovatno i ove prijetnje prošle bez posljedica, kao i mnoge do sada, zbog ekspresne reakcije same Inicijative mladih koja ih je prijavila i profesionalnog izvještavanja medija, policija je morala reagirati na napisano. No pravi test društva i HDZ-ove politike u cjelini bit će donošenje novog splitskog GUP-a, što je posebno zanimljivo s obzirom na to da se gradonačelnik Opara ni na jedan način nije htio u kampanji izjasniti o Marušićevom projektu. Drugim riječima, dopusti li gradska vlast urbanističko nasilje nad Trstenikom, to će biti jasna poruka da se agresija u svakom smislu isplati.