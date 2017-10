Češka je dobila svog Donalda Trumpa: na parlamentarnim izborima uvjerljivu pobjedu odnio je medijski tajkun Andrej Babiš, star 63 godine, drugi najbogatiji državljanin Češke, čije se bogatstvo procjenjuje na četiri milijarde dolara. Njegova stranka ANO, što na češkom znači da, osvojila je 29,6 posto glasova pa je sasvim izvjesno da će Babiš postati novi predsjednik Vlade.

Babišovoj pobjedi u velikoj mjeri doprinijeli su mediji čiji je vlasnik: to su dvije glavne češke novine i dvije popularne radijske i televizijske postaje koje su tijekom cijele predizborne kampanje objavljivale ankete u kojima se najavljivala njegova velika pobjeda. Babiš će se unatoč uvjerljive pobjede ipak susresti s dva velika problema: morati će sastaviti koalicijsku vladu s velikim brojem stranaka, pa je pitanje koliko će dugo ta histerična i turbulentna koalicija, sastavljena od stranaka ljevice i desnice, moći preživjeti.

Da stvar po Babiša bude gora njegovi bivši koalicijski partneri Socijaldemokrati i Kršćanski demokrati već su odbili ideju da budu u vlasti s premijerom koji je pod policijskom istragom. Ideju o koaliranju odbili su također i Građanski demokrati, no to ga, kaže Babiš, previše ne brine jer je siguran da će na kraju upravo on sastaviti vladu.

Češka će zabraniti ulazak muslimanskih imigranata

Druga stranka po broju osvojenih glasova su oporbeni konzervativci Građanski demokrati koji su dobili 11,3 posto glasova. Piratska stranka koja se zalaže za izravnu demokraciju preko Interneta jer smatra da će njegovo korištenje doprinijeti jačanju demokracije, dobila je 10,8 posto, a radikalno desna Stranka slobode i izravne demokracije (SPD) Tomija Okamure osvojila je 10,6 posto glasova.

Do sada vladajući socijaldemokrati osvojili su jedva 7,3 posto glasova i šesto mjesto, najmanje od razlaza sa Slovačkom 1993, iako je za njihove vlasti došlo do ozbiljnog gospodarskog rasta, državni proračun napokon je uravnotežen, a Češka ima najnižu stopu nezaposlenosti u EU i najbrži rast plaća u posljednjih deset godina.

Odmah poslije proglašenja pobjede Babiš je objavio da neće koalirati ni s komunistima ni s ekstremno desnom strankom Sloboda i izravna demokracija. Tako će zagonetni oligarh, koji je svoje agrarno i medijsko carstvo stvorio na ruševinama sovjetskog političkog i ekonomskog sustava, koji u svemu oponaša Trumpa, posebice u njegovoj populističko-nacionalističkoj retorici, postati najmoćniji političar Češke Republike.

‘On je poput Trumpa, zaista’

“On je poput Trumpa, zaista”, izjavio je Jiri Pehe, politički analitičar i direktor akademskog centra Sveučilište New York u Pragu. “Možete ga gledati i vidjeti kako se dosađuje i pati u parlamentu kad mora slušati druge govornike. “Babiš je u predizbornoj kampanji najavio da će zabraniti ulazak u zemlju muslimanskim imigrantima, za koje je kazao da moraju ostati daleko od Češke, obećao je da će iskoristiti svoje poslovne vještine za smanjenje birokratskog državnog aparata i njegovo pretvaranje u efikasan sustav, da će iskorijeniti korupciju, promijeniti izborne zakone te ukinuti Senat. Njegova je temeljna poruka bila: “Želim poraziti ovaj klijentelistički-korupcijski sustav”.

S obzirom na sveopću svijest građana Češke da su njihove političke elite korumpirane i nesposobne, Babišu zapravo nije bilo teško ponuditi pobjedničku alternativu. Njegova je teza bila da su svi stari političari lopovi ili nesposobni, a da će on, kao uspješan poslovni čovjek, svoje iskustvo i znanje, iskoristiti da bi modernizirao Češku. U kampanji je također najavljivao da će pomesti tradicionalne stranke, potaknuti ulaganja, a migrante ostaviti pred zatvorenim vratima.

Poznate teze o političarima lopovima i zatvaranju vrata migrantima

To mu je donijelo široku biračku potporu, posebice glasove starijih čeških birača, kojima je dosta korupcijskih skandala i neispunjenih obećanja. U svojoj knjizi “O čemu sanjam”, Babiš je žestoko kritizirao sporost i nesposobnost prethodnih vlada, a kao primjer naveo je nedopustivo dugo planiranje, dobivanje raznih dozvola i izgradnju novih cesta. Nazvao je sramnim da se slavi završetak autoceste čija je gradnja trajala 37 godina. Pokazalo se da je njegov jednostavan i neodređen slogan “Stvari će biti bolje” ipak bio dovoljno jak i upečatljiv da mu donese pobjedu.

Zanimljivo je da je ovog proljeća protiv Babiša, koji je bio ministar financija u koalicijskoj vladi vladajućih socijaldemokrata i manjinskih kršćanskih demokrata, kada su mu ankete počele davati prednost pred ostalim političarima i strankama, pokrenut postupak zbog utaje poreza. Zbog toga je smijenjen, a parlament mu je ukinuo zastupnički imunitet. I neposredno prije samog glasovanja optužen je za zloporabu subvencija Europske unije.

Smijenjen s ministarske pozicije zbog utaje poreza

Unatoč svega toga uvjerljivo je pobjedio, a predsjednik Miloš Zeman, populist sklon Moskvi, izjavio je prije izbora da će, ako ANO osvoji najviše glasova, imenovati za premijera Babiša – čak i ako on bude u zatvoru. Premda su se protiv njega ujedinile sve stranke od komunista do Okamurine stranke, nisu ga uspjele izbaciti iz izborne utrke.

“Sretan sam što češki građani nisu vjerovali dezinformativnoj kampanji protiv nas te su nam ukazali povjerenje”, izjavio je Babiš u svom pobjedničkom govoru u sjedištu stranke. “Mi smo demokratski pokret, mi smo proeuropska i pro-NATO stranka, i ne razumijem zašto nas netko označava kao prijetnju demokraciji”.

Na prethodnim parlamentarnim izborima u 2013. g. Babiš je priredio prvo iznenađenje kad je sa svojom strankom ANO, koju je osnovao samo godinu dana ranije, osvojio drugo mjesto te tako postao dio vladajuće koalicije i ministar financija. “Premda su ga njegovi protivnici na sve način pokušali uništiti, obični ljudi nisu nasjeli na njihove političke igre”, izjavio je Petr Sebor, 70, koji je u petak donio na izborno mjesto svoju 91-godišnju majku Zdenku Sebor.

Naglo jačanje ekstremne desnice

Kršćanski demokrati i socijalni demokrati, koji su bili vodili Češku četvrt stoljeća, doživjeli su pravi potop. Drugo veliko iznenađenje izbora predstavlja ekstremno desna stranka Sloboda i izravna demokracija, koju vodi Tomi Okamura, mješovitog češkog i japanskog podrijetla, koja je osvojila drugo mjesto s 11 posto. Ta stranka osvojila je dvostruko više glasova nego na prošlim izborima.

Okamura je tijekom predizborne kampanje otvoreno kritizirao sve one stranka koje su se, po njegovu mišljenju, “zalagale i branile EU, multikulturalizam i Islam”. On se deklarirao kao protivnik Bruxellesa i Islama kao ideologije koju je proglasio najvećom prijetnjom češkoj kulturi.Njegova je temelja poruka bila “Želimo sačuvati Češku koje se sjećamo iz naših djetinjstva. Što nije u redu s tim?”

Analitičari su upozorili da su ispitivanja javnog mijenja podcijenila izbornu bazu Okamure jer nisu uzela u obzir da neki birači nerado priznaju da podupiru tako kontroverznu stranku.

Češka će se ideološki približiti Poljskoj i Mađarskoj

U Bruxellesu, Moskvi i Washingtonu sada se analizira kako će se pobjeda Babisa odraziti na odnos Češke s EU, Rusijom i SAD-om, no pravog i sigurnog odgovora još nema. No posve je izvjesno da će se u ideološkom i političkom smislu Češka i Babiš približiti, kako ističu zapadni analitičari, nacionalističkoj i populističkoj vlasti u Poljskoj i Mađarskoj što će to još više produbiti razdor unutar Europske unije između takozvanih starih članica i nekih bivših komunističkih država. Opći je dojam da Babiš namjerava popraviti odnose s Rusijom, a držati se podalje od EU.

U intervjuu agenciji Reuters Andrej Babiš je najavio da će članice Višegradske skupine, Češka, Poljska, Mađarska,Slovačka potražiti saveznike, pa i nove članice među državama srednje i jugoistočne Europe kako bi zajednički branili svoja stajališta o brojnim pitanjima, od migracija do kvalitete hrane. U političkim krugovima u Hrvatskoj odmah se počelo nagađati da bi i Hrvatska mogla dobiti poziv da se priključi Višegradskoj skupini, ako, dakako, Mađarska i na to ne stavi veto.

Hrvatska bi mogla biti pozvana u Višegradsku skupinu

U Bruxellesu je posebnu zabrinutost izazva Babisova izjava kako Prag treba razviti bliže veze sa svim potencijalnim trgovinskim partnerima, uključujući Rusiju. Babiš je također najavio da u Bruxellesu ne želi razgovarati o “Europi dviju brzina” koja bi mogla gurnuti Češku i dio istočnih zemalja na političku marginu. “Nije istina da smo nekakva prijetnja EU. Mi smo proeuropljani i spreman sam boriti se za naše interese u Bruxellesu”, zaključio je Babiš.

U godini u kojoj je Europa prolazila kroz niz dramatičnih izbora – u Nizozemskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj, a prošli vikend i u Austriji – ishod čeških parlamentarnih izbora, procjenjuje se u Berlinu i Parizu, samo će još više produbiti pukotina između naprednijih država zapadne Europe i sve autoritarnijih zemalja bivšeg komunističkog bloka.

Jedino je još otvoreno pitanje, kažu, hoće li Babiš do kraja slijediti i realizirati sve ono što je u Mađarskoj napravio Viktor Orban ili Jaroslaw Kaczynski u Poljskoj te odustati od Češke kao sekularne i izrazito prozapadnjački orijentirane države.