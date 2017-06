Cijenjeni profesor artikulira tezu koju mnogi ljevičari spominju: zašto bi koalicija HDZ-HNS mogla biti OK

NOVO S profesorom Jovićem smo razgovarali prije odluke Središnjeg odbora HNS-a da stranka ide u koaliciju s HDZ-om. Središnji odbor nije prihvatio odluku Predsjedništva da nema koalicije s Plenkovićem.

Nakon što je predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak mjesecima uvjeravao javnost da neće koalirati s HDZ-om, da bi na kraju u HNS-u pokušao progurati ideju koalicije s Andrejom Plenkovićem, kritike lijeve i liberalne javnosti prilično su se žestoko okrenule prema njemu. S druge strane, primjerice, istaknuti ljevičar Dejan Jović, politolog sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti ima sasvim druge stavove. Dapače, smatra da bi koalicija HDZ-a i HNS-a značajno pridonijela smanjenju desnog radikalizma u Hrvatskoj.

“To je bila dobra prilika da se politika Vlade usmjeri prema centru, a to bi značilo napuštanje nekih postupaka i politika koje je HDZ vodio u doba dok je bio u koaliciji s Mostom i dok su na njegovu politiku utjecali radikalniji zastupnici poput Hasanbegovića, Glasnovića i Esih“, kaže Jović. Dodaje kako bi od svih mogućih Vlada koje bi HDZ vodio, ona s HNS-om bila naliberalnija.

Dekaramarkizacija HDZ-a i Hrvatske

“S obzirom da je ključ tipa politike kakva će se voditi u Hrvatskoj, s obzirom na izborne rezultate, još uvijek u HDZ-u, koalicija s HNS-om bi pridonijela povratku liberalnijeg HDZ-a kakav je bio za vrijeme premijera Sanadera i premijerke Kosor. To bi za liberalnu Hrvatsku bio dosta značajan korak u dekaramarkizaciji HDZ-a, a time i Hrvatske. Posebno ako bi u toj Vladi bili predstavnici manjina ili ako bi je podržavali, a koliko vidim oni su to bili prilično spremni napraviti”, kaže Jović.

Smatra kako je HDZ napravio dosta velik otklon od svojih nekadašnjih politika, samim time što je HNS-u ponudio koaliciju. “To je bilo potpuno nezamislivo za vrijeme Karamarka koji je izjavljivao ‘nikad više sramotne koalicije s SDSS-om’. Plenković je značajno promijenio ili barem pokazao spremnost da promijeni taj tip eksluzuzivističke, nacionalističke i radikalne politike koja je u HDZ-u vođena za vrijeme Karamarka”.

Što je alternativa koaliciji HDZ- HNS?

Mnogi su i, s lijevice i s desnice tvrdili kako su HDZ i HNS politički nespojiva kombinacija. Jović se s time ne slaže. “Ideološki i politički ne vidim prevelike razlike između Plenkovića i Vrdoljaka. Ne znam zašto bi takva Vlada, principijelno gledano, bila nespojiva. Plenković je liberalni konzervativac, a Vrdoljak konzervativni liberal, to mi se čini potpuno kompatibilno.”.

Jović postavlja pitanje što je alternativa spomenutoj varijatni. “Ako ljevica misli da možda može iskoristiti ovu priliku da pobijedi na izborima i formira neku drugu Vladu, onda bi bilo opravdano protivjeti se koaliciji HDZ-a i HNS-a i liberalizaciji desnice. No, skeptičan sam prema tome. Kada pogledate stanje u drugim partijama i rezultate lokalnih izbora, malo je vjerojatno da SDP i HNS zajedno mogu pobijediti”, kaže Jović.

Strukturne Plenkovićeve promjene u HDZ-u

Navodi primjer Anke Mrak Taritaš, koja se nakon Vrdoljakove ostavke spominje kao moguća nova predsjednica HNS-a. Ona je, kaže Jović, postigla dobar rezultat, ali svejedno nije uspjela pobijediti. A ako ne može pobijediti Bandića u 6. mandatu sa svim aferama koje ga prate, i to u Zagrebu koji je jedan od liberalnijih gradova, teško je vjerovati da može pobijediti na nacionalnoj razini. “Čini mi se da se tu radi o jednoj pogrešnoj kalkulaciji. Rezultat toga bi mogao biti da se HDZ ponovno okrene desnim radikalima ako želi ostati na vlasti, što je, prema mom mišljenju, pogubno i loše za Hrvatsku.”

Gledajući interese Hrvatske, Jović smatra da je odluka HNS-a da ne idu u koaliciju bila loša. “Čini mi se da HNS nije do kraja shvatio značaj tih promjena u samom HDZ-u, koliko je komplicirano nekom tko je tek postao lider stranke da prvo izbaci Most, a onda dovede Hasanbegovića i Esih do situacije da sami izađu iz stranke, odnosno vladajuće većine. Takve se promjene nisu dogodile niti u jednoj drugoj stranci, pa ni u HNS-u.”

Novi izbori konveniraju HDZ-u

Telegramov sugovornik kaže kako političke stranke moraju voditi računa o realnosti. odnosno o tome što je moguće. Politika u kojoj ne želite koalirati je, kaže, nepolitična, komentirao nam je Jović odluku Predsjedništva HNS-a. “Ako imate priliku nešto promijeniti, naravno bez ikakve izvjesnosti, možda na kraju nećete promijeniti ništa, i ako inzistirate na nekim pitanjima poput kurikularne reforme, onda biste trebali prihvatiti šansu. Imali su šansu da mogu uvjetovati pod kojim će uvjetima ući u Vladu. To je dosta dobar potencijal koji se morao iskoristiti”, smatra Jović.

Napominje kako je HNS mala stranka koja je u ovoj situaciji dobila nevjerojatnu mogućnost i moć. “Ne razumijem do kraja zašto male partije to ne bi iskoristile. Čini mi se da se ovdje radi o nekom animozitetu prema potencijalnim partnerima, a opet niste dovoljno jaki da sami formirate Vladu”.

Nakon odluke Predsjedništva HNS-a, izbori su se činili kao realna mogućnost, sada nešto manje. No, s kakvih startnih pozicija bi u te eventualne prijevremene izbore ušle političke stranke, pitam Jovića. U gotovo svima, HDZ-u, SDP-u, HNS-u i HSS-u ima unutarstranačkih problema, kaže. HDZ, ohrabren rezultatima lokalnih izbora ima bolju poziciju. “Čini se da je sada Plenković u dobrom trenutku, ne toliko zbog toga što je HDZ toliko kompaktan i jak, već zbog toga što su mu protivnici, između ostalog SDP, u lošijoj poziciji zbog unutrašnjih problema i rezultata lokalnih izbora”, zaključuje.