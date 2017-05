Čini se da se ovo ne poklapa: izvukli smo Plenkovićeve izjave da ima većinu i šefova HNS-a, HSS-a i IDS-a da neće s njim

U intervjuu koji je dao Večernjem listu premijer Andrej Plenković ponovno je poručio da su vrata HDZ-a otvorena HSS-u, a nije odbacio ni mogućnost razgovora s HNS-om i IDS-om. “Što se tiče HDZ-a, ne vidim ništa sporno u razgovoru s parlamentarnim strankama. Naprotiv, mislim da je zrelo raspoloženje i na Nacionalnom vijeću i u Predsjedništvu za razgovore. Kada pogledate strukturu HDZ-ovih partnerstva na lokalnim izborima vidjet ćete razne kombinacije”, izjavio je premijer i šef HDZ-a.

No, lideri triju spomenutih stranaka u nekoliko su navrata zadnjih mjesec dana, koliko je prošlog otkad je Plenković razriješio Mostove ministre, rezolutno odbijali mogućnost da sudjeluju u preslagivanju s HDZ-om. Ipak, obzirom da je Plenković uvjeren u to da će složiti parlamentarnu većinu, očito su neke opcije ipak otvorene. Obzirom da je mogućnost za suradnju sa SDP-om ili donedavnim partnerom Mostom, prilično nemoguća u ovim okolnostima, a odbacuje ju i sam Plenković, čini se kako će se izjave nekog od ovih lidera na kraju ispostaviti netočne.

Postoji i još jedno rješenje kojim bi se svi mogli relativno elegantno izvući iz situacije, a to je manjinska vlada. HNS, HSS i IDS u tom slučaju ne bi podržali direktno Vladu HDZ-a i ostali bi dosljedni svojim izjava, a HDZ bi pak mogao nastaviti vladati te bi mogao računati na podršku iz Sabora. Plenković bi, teoretski, mogao skupiti većinu i bez navedenih stranaka, ali bi bilo iznimno teško doći do podrške 76 zastupnika u Saboru, a vjerojatno još teže tu podršku održati. Izvukli smo sve izjave lidera HDZ-a, HSS-a, HNS-a i IDS-a o eventualnoj suradnji.

Andrej Plenković, HDZ

Ima većinu:

27. travnja 2017.,izvanredna pressica nakon smjene Mostovih ministara: “Ja imam apsolutno parlamentarnu većinu. Broj zastupnika koji je podržao rad moje Vlade, sve krupne korake koje ova Vlada radi, sve što činimo od samog početka ove Vlade, imao je puno širu podršku od samo trokuta partnerstva. To nije u pitanju i mislim da ćete vrlo brzo to vidjeti”

Imat će većinu:

27. travnja 2017., nakon sastanka Predsjedništva HDZ-a: “HDZ će ostvariti parlamentarnu većinu i nastaviti rad ove vlade.”

28. travnja 2017. iz Bruxellesa: “Moj je cilj što prije rekonfigurirati parlamentarnu većinu i nastaviti s radom. Činjenica je da sam danas imenovao državne tajnike s ovlastima da naprave primopredaju prema ministarstvima. Znači da Vlada funkcionira sasvim normalno i funkcioniranje države bez obzira jesu li na čelu nekog tijela ministri ili državni tajnici s ovlastima da upravljaju tim ministarstvima ništa ne mijenja. Prema tome, sve što je bitno je stabilno, ide dalje, a parlamentarna većina će biti tu, to možete biti sigurni.”

Većina nije tema:

4. svibnja 2017., presica nakon glasanja o Mariću: “Većina nije danas tema. Jedini trenutak u kojem će se vidjeti tko podržava moju vladu, doći će na red u zakonitom postupku i to kada se budu predstavljali novi ministri”, rekao je Plenković na upit novinara ima li većinu.

6. svibnja 2017., u Vinkovcima u kampanji za lokalne izbore: Na upit nisu li mu vezane ruke budući da bi izbacivanje Hasanbegovića iz stranke dovelo u pitanje većinu u Saboru, Plenković je ustvrdio da eventualni izlazak Hasanbegovića iz HDZ-a neće ugroziti većinu.

Ako neće imati većinu, ide na izbore:

17.svibnja 2017. , kampanja za lokalne izbore u Gospiću: “Ako razgovori s drugim parlamentarnim strankama o rekonfiguraciji parlamentarne većine ne urode plodom koji bi osigurao stabilnu političku vlast u Hrvatskoj, zaključak HDZ-a je da se ide na izbore.”

Razgovarat će o većini:

19. svibnja 2017., izjava za HTV: “Razgovori o stvaranju parlamentarne većine vodit će se nakon lokalnih izbora, dijalog sa svim parlamentarnim strankama da, velika koalicija – ne.”

22. svibnja 2017., izjava o rezultatima lokalnih izbora: “Koncentrirat ćemo se na taj uspjeh i paralelno ćemo voditi razgovore o tome kako pristupiti rekonfiguriranju parlamentarne većine. Oni koji su izašli na lokalne izbore vidjeli su kakve su im trenutno dionice i vjerojatno će dobro promisliti što im je prioritet. HDZ je spreman na sve scenarije.”

27. svibnja 2017., intervju za Večernji list: “Organizacija izbora košta, košta i sama kampanja. No, neovisno o tome, ako do njih dođe, HDZ je za njih spreman i ponovno će biti pobjednik. Dat ćemo šansu razgovorima, ali u tišini. Vrata HDZ-a i dalje su otvorena HSS-u, ali i razgovorima s HNS-om te IDS-om. Što se tiče HDZ-a, ne vidim ništa sporno u razgovoru s parlamentarnim strankama. Naprotiv, mislim da je zrelo raspoloženje i na Nacionalnom vijeću i u Predsjedništvu za razgovore. Kada pogledate strukturu HDZ-ovih partnerstva na lokalnim izborima vidjet ćete razne kombinacije.”

Tko vam je rekao da nema većinu?

27. svibnja 2017., izjava: Na upit novinara o parlamentarnoj većini Plenković je s Markova trga gdje je bio na jednoj ceremoniji kratko odgovorio: ”Otkud vam da nemam većinu”.

Krešo Beljak, HSS

29. travnja 2017., Dnevnik N1 televizije: “Postoje kontakti cijelo vrijeme, ali HSS u toj priči neće biti, niti sada, niti nakon izbora. Jasno nam je da smo opozicija i da ćemo to ostati. Sve do novih izbora kad se nadamo da ćemo obnašati vlast. Činjenica je da HSS ovih pet mandata duguje SDP-u. Novi izbori bi bili pogubni za Hrvatsku u mnogo pogleda, ali ako dođu spremni smo i nećemo sigurno varati birače.”

30. travnja 2017., komentirao Plenkovićevu izjavu da su HSS-u vrata otvorena: “HSS se već gura kroz vrata neko vrijeme u propast, tako da ne znam o kojim vratima govori premijer Plenković.”

1. svibnja 2017., izjava: “Mi imamo svoje partnere, opozicijska smo stranka i sve ostalo bi bila, na neki način, prevara birača.”

10. svibnja 2017., Dnevnik Nove TV: ” Mi smo stranka koja surađuje sa SDP-om – na lokalnoj razini i na lokalnim izborima. U najvećem broju županija, općina, gradova idemo sa SDP-om. S njima imamo strateški sporazum, ne trebaju nam pisani papiri. Ja nisam nikad nikog iznevjerio, pa neću ni koalicijskog partnera. Ostajemo sa SDP-om i pod cijenu da sutra HSS nestane kao stranka. Mi prije svega imamo svoj obraz koji ne namjeravamo prodavati.”

25. svibnja 2017., Telegram: “Nismo mi trgovačka stranka, ne mogu nam ništa ponuditi, mi imamo svoj obraz. U ovom trenutku bi bilo korektno da oni koji su dobili povjerenje na izborima prošle godine pokušaju sačuvati Vladu. To nisu napravili, posvađali su se. Mi smo na izborima bili kao dio Narodne koalicije i prebacivati lopticu na nas je vrlo nekorektno.”

26.svibnja 2017., predizborna kampanja u Koprivnici: “Ne može nas se niti umiliti, niti umiriti, nismo politički amateri, znamo gdje nam je mjesto, a sve što se, na žalost, događa u državi u posljednje dvije godine isključiva je odgovornost HDZ-a i Mosta, pa neka se oni s tim i bakću, ali bez nas. Možemo mi razgovarati, to uopće nije sporno, možemo mi razgovarati sa svima i treba razgovarati u politici. Ali jedno je razgovarati, a drugo dogovarati. Dogovora tu, što se tiče HSS-a, nema.”

Ivan Vrdoljak, HNS

Možda može Vlada nacionalnog jedinstva:

27. travnja, 24 sata: Ako Plenković ima ideju o vladi nacionalnog jedinstva u kratkom roku, ja ću biti spreman sjesti za pregovarački stol. Ne želimo sudjelovati ni u kakvim preslagivanjima. Vlada nacionalnog jedinstva je široka i okupljala bi brojne stranke. Dođe li do izvanrednih izbora, očito je da HDZ i Most više ne funkcioniraju, onda bi Most mogao u koaliciju sa SDP-om”

Neće u koaliciju s HDZ-om:

27. travnja 2017., izjava: “HNS uopće ne priželjkuje izbore. Svi smo žrtve neodgovorne politike HDZ-a i Mosta, a ovaj put nam je stabilnost prijeko potrebna. Vladu nacionalnog jedinstva spomenuli smo kao teorijsku opciju. Želimo dati svoj doprinos jasnom političkom porukom, da nam je na prvom mjestu naša zemlja, a vrijeme će pokazati kakvu većinu ima Plenković.”

27. travnja 2017., pressica: “HNS neće sudjelovati u Vladi RH. Prestanite nas gurati u tu priču. Očekujemo da će premijer Plenković potvrditi u kratkom vremenu da ima parlamentarnu većinu i bez Mosta. ”

28.4. 2017., gost Dnevnika Nove TV: “Dok Most mijenja svoje stavove nakon ručka ili večere kod Kolinde Grabar-Kitarović, dok mijenja svoje ministre i dok HDZ mijenja svoje predsjednike stranaka, mi jasno govorimo da želimo normalno funkcionirati, prezentirati politiku građansko-liberalnog centra u opoziciji i da ne ulazimo u nikakva preslagivanja niti s Mostom niti s HDZ-om. I ta naša pozicija je vrlo jasna već godinu i pol dana.”

29. travnja 2017., pressica: “Prestanite politički silovati HNS, dosta je politike alibija, jer kad nešto kažemo, iza toga stojimo svojim riječima, djelima i ponosni smo na to. Nemojte nam dirati no što je najvrjednijie – dosljednost i jasne poruke”, Rekao je i kako može u potpunosti isključiti mogućnost da će nakon izbora podržati manjinsku HDZ-ovu vladu.

2. svibnja 2017., objava na Twitteru: Negirao je tvrdnje Nikole Grmoje iz Mosta da je koalicija HNS-a s HDZ-om gotova stvar: “Ha ništa, idemo opet. NE”, napisao je Vrdoljak.

3. svibnja 2017., ponovno negirao tvrdnje Mosta o dogovoru HNS-a i HDZ-a: “Ako budem za 12 godina u Saboru i ako se tada dogodi 12 parlamentarnih izbora HDZ-a i Mosta, tada ćemo možda. Nema nakon lokalnih izbora, ne sudjelujemo u nikakvim preslagivanjima, ne sudjelujemo u ničemu jer mi je više muka od gnjusnih optužbi partnera Mosta i HDZ-a.”

6. svibnja 2017., intervju za tjednik Novosti: “Molim sve građane Hrvatske, kao i novinare i urednike, da prestanu politički silovati HNS. Kada netko deset puta kaže ‘ne’, a nakon toga se zaključi da je odgovor ‘da’, onda je to klasično političko silovanje. Nemojte nam to raditi… Ponovit ću: nema koalicije HNS-a, Mosta i HDZ-a niti ćemo ikada preslagivati. To smo govorili i kada je na vlasti bio Karamarko, a govorimo i sada. HNS ne sudjeluje u preslagivanju. Nema podrške!”

17. svibnja 2017., lokalna kampanja, Rijeka: “HNS nikada nije nacionalno koalirao s HDZ-om. Imamo 27 godina tradicije, borbe protiv HDZ-ovih politika i sad nam dolaze prosvjetitelji koji imaju punih 15 dana tradicije borbe protiv HDZ-a i dvije Vlade s njima, govoreći što ćemo mi raditi i sakrivati. Mi smo jasni od početka do kraja. Ako izlazimo na parlamentarne izbore, onda izlazimo sa svim onim progresivnim strankama koji žele modernu politiku, liberalnog građanskog urbanog centra, pristojnu, jasnu – to su naši partneri na ovim izborima.”

Boris Miletić, IDS

28. travnja 2017.,pressica: “IDS nikad neće biti dio desne Vlade i još jedanput ću ponoviti – nećemo dati podršku HDZ-ovoj Vladi. Naše vrijednosti dijametralno se razlikuju.”

30.travnja 2017., objava na Facebooku: “Da još jedanput ponovimo – IDS neće podržati ni MOST ni HDZ!…Naime, za sve one koji ne znaju – IDS je jedina stranka koja NIKAD nije koalirala s HDZ-om niti s bilo kojom drugom desnom strankom, na bilo kojoj razini. To, na žalost, nije slučaj s drugim strankama ljevice! IDS je dosljedan svojim vrijednostima već 27 godina i s razlogom smo sinonim za stabilnost i dosljednost u hrvatskoj politici. I to će tako ostati!”

2. svibnja 2017., intervju za Večernji list: “Nećemo dati podršku HDZ-u! Ponovit ću, IDS je jedina stranka koja nikad nije koalirala s HDZ-om niti s bilo kojom drugom desnom strankom na bilo kojoj razini. I to će tako ostati.Ponavljam, ne koaliramo sa strankama desnice. IDS je sinonim za dosljednost u hrvatskoj politici.”

4. svibnja 2017., intervju za Regional Express: “IDS je nakon vise od dva i pol desetljeća predanog rada ostao najstabilnija parlamentarna stranka u Hrvatskoj i izrastao u sinonim za političku dosljednost i vjerodostojnost, dok je Most u razdoblju od samo 4 godine postao sinonim za političko nasilje, nestabilnost i destrukciju. Ali ponovit ću još jedanput, samo za gospodina Grmoju– IDS je jedina stranka koja nikad nije koalirala s desnicom niti hoće. Dakle, nikakav HDZ niti bilo koja druga desna stranka ne dolazi u obzir!”

27.svibnja 2017., objava na Facebooku “Jasno mi je da je IDS svima poželjan partner zbog naše snage. Ali nama HDZ nije opcija pa ću ponoviti ono što sam nebrojeno puta do sada rekao – koalicija s desnim strankama NE DOLAZI U OBZIR! Niti pregovaramo, niti ćemo biti dio HDZ-ove većine. Ako premijer Plenkovic nema većinu – neka to jasno kaže pa idemo na izbore!”