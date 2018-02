Crtica iz malog mjesta: gradonačelnik Visa se inatio pa grad mora jedan puteljak platiti milijun kuna

U sudskom sporu zbog jednog običnog puta Grad Vis mogao bi ostati bez 1,2 milijuna kuna, nakon što isplati odštetu vlasnici maslinika do čije parcele sporni put nije izgrađen. Naime, gradonačelnik Ivo Radica jednostavno gradnju tog puta nije odobrio, već je vlasnici poručio: “Neka me slobodno tuži”. Ona je to i učinila, te dobila spor na Trgovačkom sudu u Splitu. Za Vis, čiji gradski proračun iznosi oko 25 milijuna kuna ovo bi mogao biti priličan financijski udarac.

Parcelu na Visudo koje je vodio sporni put Aleksandra Vidović, predstavnica tvrtke Alkemist, inače slovenska odvjetnica, kupila je još u svibnju 2011. godine od Ante Brajčića. Željela je na tom južnodalmatinskom otoku posaditi masline. Sasvim običan malopoduzetnički pothvat pretvorit će se u idućih nekoliko godina gotovo u noćnu moru, te će zaprijetiti potpunom propasti njezinog ulaganja. Iako se i s vlasnikom zemljišta, prije nego što ga je kupila, jedva probila do mjesta na kojem je planirala sadnju, baš nitko ju nije upozorio da bi problem s pristupnim putom mogao eskalirati. Radilo se, naime, o javnom putu koji je doduše bio obrastao, ali je iz zemljišnih knjiga bilo sasvim jasno da je riječ o putu u vlasništvu Grada Visa. Grad je prema Zakonu o cestama bio obvezan održavati tu nerazvrstanu prometnicu kojom se i prilazilo parceli što ju je kupila slovenska odvjetnica, kao i okolnim terenima. Međutim, u posljednje vrijeme put je bio potpuno zapušten i nije više mogao služiti svrsi.

Vlasnica parcele proživjela je dramatične godine na Visu

“Planirala sam ondje posaditi 520 stabala maslina, a nakon par godina izgraditi i cijelo seosko domaćinstvo što je i dozvoljavala prostornoplanska dokumentacija Grada Visa. Ali sa sadnjom nisam mogla započeti jer jednostavno do zemljišta nisam mogla. Nudila sam gradu da o svom trošku uredim put, ali me gradonačelnik Ivo Radica u više navrata odbio. Ni vlasnici susjednih parcela nisu mi dozvoljavali da prođem preko njihovog zemljišta, a jedan od suvlasnika je na kraju jednostavno ogradio dio puta žicom i zaprijetio mi da nikada tuda neću proći. Radica je na sve to samo uzvratio: “Ne zanima me, slobodno me tužite”. Dao mi je tako jasno do znanja da nema namjeru primjenjivati zakonsku obvezu održavanja prometnica”, navela je u tužbi Aleksandra Vidović tražeći odštetu jer je bila onemogućena u korištenju zemljišta u gospodarske svrhe.

Budući da sama nije mogla odmah procijeniti koliku zaradu je izgubila zbog ovakvog ponašanja gradonačelnika Visa, Trgovački sud u Splitu angažirao je vještaka. On je pak procijenio da je u pitanju iznos od 1.044.562 kune što ih je izgubila zbog nemogućnosti eksploatacije maslinika. Utvrdio je kako je tvrtka Alkemist tražila 862 tisuće kuna kredita od Splitske banke što je trebao biti realiziran kroz potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Bio je donijet i plan ulaganja, te program podizanja nasada na 2,6 hektara zemljišta na Visu. Tamo je trebalo biti posađeno 619 stabala maslina.

Predstavnici Grada Visa tužbu su ocijenili posve neosnovanom. “Sporna čestica uopće nije put. Tim dijelom se posljednji put prolazilo prije 40 godina, i tada su tamo išli samo konji”, uvjeravali su naglašavajući kako očito nije bilo nikakve potrebe za njegovim korištenjem. Osim toga, prema njihovim je tvrdnjama slovenska odvjetnica imala drugi put kojim je mogla do svog zemljišta. Ni gradsko vijeće nije u svom Programu gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture predvidjelo održavanje ovog puta. Ipak, na kraju je Aleksandri Vidović dozvoljeno da o svom trošku uredi put, ali to se dogodilo tek u svibnju 2015., godinu dana nakon što je podnijela tužbu protiv Grada. Odlučila ju je ne povlačiti već ustrajati u naplati odštete zbog novca kojeg je u tom periodu izgubila. I uspjela je.

Susjed prijetio bagerom, komunalac, kaže, nemoćan

No, prije toga proživjela je najrazličitije neugodnosti od mještana i gradske uprave. “Jednom, kad sam se vraćala sa svoje parcele, susreo me Mićo Bralić. Rekla sam mu da planiram urediti put, a on mi je poručio da tuda put neće proći dok je on živ. Rekla sam mu da je u pitanju javni put, no ni nakon toga nije odustajao. Rekao je da tim putem neću prolaziti ni ja ni vlasnici ostalih zemljišta u blizini. Upozorio me da ću, ako pokušam nešto napraviti, proći kao Vlado Brzica, također jedan od vlasnika tamošnjeg zemljišta, koji je napravio put, ali mu ga je Bralić bagerom uništio.

Bila sam šokirana, pogotovo što je Bralić ubrzo postavio tu i bodljikavu žicu. Sve sam to prenijela gradonačelniku Radici, kao i policiji. Ali, ništa se nije dogodilo. Komunalni redar rekao mi je kako jednostavno ne može ukloniti žicu dok mu grad to ne odobri. Gradonačelnik mi je još jednom poručio da ga taj put ne zanima. Preko drugog zemljišta jednostavno nisam mogla, jer mi je vlasnica to zabranila. Trajalo je to pune četiri godine.

Je li gradonačelnik štitio nečije privatne interese?

Ranije se ovim putem normalno prolazilo. Koristili su ga vlasnici vinograda i svi koji su imali obradiva zemljište. Tim se putem, pričaju mještani, odlazilo u lov. Bio je to jedini put prema uvali Rude u kojoj su se nalazile i ribarske kućice. Godinama je taj isti put koristila i vojska bivše države, JNA. Uvijek je bio širok barem tri do pet metara. No, 2011. godine Bralić, čije je zemljište jedino u tom dijelu bilo građevinsko, potpuno ga je zatvorio. Postavio je betonske stupiće i bodljikavu žicu. Pisali su, potvrdili su na sudu, peticiju gradonačelniku, kao i gradskom vijeću. Ali, kao ni Aleksandra Vidović, odgovor nisu dobili.

A sud je, u nepravomoćnoj presudi, zaključio kako je Grad Vis na čelu s Radicom napravio propuste koji će ga sada stajati 1,2 milijuna kuna. Toliko naime za sada iznosi odšteta za tvrtku Alkemist, sa sudskim troškovima. Grad nije poštivao vlastitu Odluku o komunalnom redu niti Zakon o cestama. Prema tom Zakonu lokalna samouprava dužna je održavati nerazvrstane ceste kako bi one služile svojoj svrsi. No, Radica nije naložio ni čišćenje puta, niti uklanjanje Bralićeve bodljikave žice. “Grad Vis nije imao ni razumijevanja ni volje da postupi po Odluci o komunalnom redu ni zakonskim obvezama”, zaključuje se u nedavno donijetoj presudi na koju je grad već uložio žalbu Visokom trgovačkom sudu RH.