Čuli smo se s Alfijem Kabiljom, kaže kako nema šanse da Tvoja zemlja postane himna SDP-a

Jučer je u nekoliko medija objavljena informacija kako legendarna pjesma Tvoja zemlja, koja je najpoznatija prema izvedbi Vice Vukova, “postaje službena himna SDP-a”.

Objašnjavajući SDP-ovu odluku, Tportal je jučer objavio kako su “doznali da se SDP-ovci nadaju da će novi Statut moći definirati da odluku o himni može donijeti Glavni odbor, a ne Konvencija, koja je inače zadnja kada su u pitanju izmjene statuta”.

Vice Vukov bio je blizak SDP-u; 2003. godine kao nezavisni je kandidat ušao u Sabor s njihove liste, no nositelj autorskih prava skladatelj je Alfi Kabiljo s kojim smo se maloprije čuli. Gospodin Kabiljo kaže kako “nema šanse da ovu pjesmu bilo tko koristi u političke svrhe” . Iz SDP-a mu se još nitko nije službeno obratio, no ukoliko se to dogodi, on će ih, tvrdi, sigurno odbiti.

Zagrebački festival 1971. godine

“Prava bih dao jedino svjetskoj hedonističkoj stranci”, kazao nam je u kratkom razgovoru. Dodao je i kako mu se godinama javljaju predstavnici različitih političkih stranaka, najčešće u predizborno vrijeme, ali nikome nije dao dozvolu.

S Erste Bankom je u čijoj se reklami Tvoja zemlja ipak pojavila, objašnjava, postigao je poslovni dogovor. Dozvolio im je korištenje pjesme u reklami, a banka će zauzvrat kosponzorirati njegovu operu Casanova u Istri i mjuzikl Madame Hamlet.

Pjesma Tvoja zemlja nastala je 1971. godine i prvi ju je izveo Vice Vukov na Zagrebačkom festivalu. Tekst je napisao Drago Britvić, a kasnije su je izvodili brojni mnogi drugi muški izvođači izvođači. “Pjesmu, recimo, sjajno pjeva Đani Stipaničev“, dodao je gospodin Kabiljo na kraju razgovora.