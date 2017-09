“Ne isključujem mogućnost da se na sljedećoj konvenciji, koja će se održati u prosincu, SDP odluči za smjenu Davora Bernardića“, kazao je danas, u razgovoru za Telegram jedan od utjecajnijih članova potresene stranke. Kriza, koja već dulje traje, na sinoćnjoj je sjednici Kluba zastupnika eskalirala. Peđa Grbin ljutito je napustio sjednicu, nakon što je šefa stranke optužio da laže. Davor Bernardić je, s druge strane, nezadovoljnim zastupnicima koji su ga kritizirali, poručio da mogu otići.

“Kuha se već dugo, a sinoć se, doslovno, ni oko čega nismo mogli dogovoriti. Doista nije nezamislivo ni da neki ljudi odu, odnosno da se SDP raskoli”, kazao je Telegram sugovornik, potvrđujući da su mogući doslovno svi scenariji raspleta ovakve situacije.

Raspad sistema

“Zaprepaštena sam izjavom predsjednika stranke koji je zastupnicima u Klubu SDP-a, koji žele da rad Kluba bude bolji i ukazuju na probleme, rekao da – ako se ne slažu, mogu otići iz kluba i iz Sabora. Predsjednik je tu da okuplja, a ne da razdvaja članove stranke”, izjavila je za Telegram Milanka Opačić.

Nezadovoljni članovi Kluba s kojima smo danas bili u kontaktu objašnjavaju kako im je šef postavio ultimatum: “ili on ili oni”.

Procedura smjene

Do Bernardićeve bi smjene, dakle, teoretski moglo doći u prosincu, kada će se – kako nam je danas najavio visokopozicionirani član stranke – održati tematsko-izvještajna konvencija stranke. Na konvenciji, kao najvišem tijelu stranke, jedna od točaka dnevnog reda može biti raspisivanje stranačkih izbora ili glasanje o povjerenju predsjedniku stranke, a takav bi potez mogao rezultirati smjenom sadašnjeg vodstva.

No, da bi se uopće moglo glasati o bilo kojoj točki, prvo treba zadovoljiti uvjet da se na konvenciji pojavi najmanje polovica od oko 2000 delegata. I onda bi stranka, u slučaju da ova točka zaista i dođe na dnevni red i smjena gospodina Bernardića bude izglasana, u prvim mjesecima 2018. imala nove unutarstranačke izbore.

Naš drugi sugovornik, saborski zastupnik SDP-a za ovakvo stanje smatra odgovornim cijelo vodstvo stranke. “Ovo je jedna kriza vođenja, za koju nije odgovoran samo Bernardić. Vi tamo imate dva člana Predsjedništva i onda jedan kaže da su donijeli neku odluku, a drugi da nisu. Svi bježe od odgovornosti”, kaže Telegramov sugovornik, utjecajni saborski zastupnik. Zanimljivo je i da on za spomenutu konvenciju nije ni znao kada smo ga nazvali.

Sukob oko ustavnih sudaca i povjerenstva za Agrokor

Sukob, nakon kojeg je Peđa Grbin napustio sjednicu, eskalirao je oko stava SDP-a hoće li u Saboru nastaviti uvjetovati osnivanje istražnog povjerenstva oko Agrokora izborom ustavnih sudaca. Upravo je Grbin prošloga tjedna istupio s informacijom da SDP više neće vezati izbor ustavnih sudaca uz osnivanje istražnog povjerenstva. No, potpredsjednik stranke Zlatko Komadina to je jučer opovrgnuo.

Naši sugovornici tvrde da ta dva pitanja zasad ostaju vezana. Jedan od njih pojašnjava kako smatra da SDP sada ne smije mijenjati svoj stav. “Je li to bilo pametno ili nije, ne znam, ali ako smo jednom nešto rekli onda u situaciji kao sada, kad se ništa nije promijenilo, ne treba mijenjati stav,” kaže i dodaje da je Predsjedništvo samostalno donijelo takvu odluku u srpnju, a sad su na sinoćnjoj sjednici odjednom htjeli čuti i mišljenje Kluba zastupnika.

SDP-ovci su se sinoć uspjeli složiti jedino oko toga da Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika, razgovara s predsjednikom kluba zastupnika HDZ-a i pokuša dogovoriti da glasovanje o ta dva pitanja bude isti dan.

“To je bio zatvoreni sastanak i što se mene tiče – takav će i ostati. Postoji uzrečica ‘What happens in Vegas, stays in Vegas”, kazao nam je Bauk na molbu da prokomentira što se dogodilo na sinoćnjem sastanku Kluba zastupnika SDP-a. Dodaje kako nije i neće svoju političku karijeru graditi kao visokopozicionirani neimenovani izvor iz stranke. No, s tog su sastanka već poznati gotovo svi detalji.

‘Sve je otišlo predaleko’

Nakon burne sjednice, koja je trajala oko dva i pol sata, Ranko Ostojić objavio je blago dramatičan status u kojem piše da iz stranke neće izaći sam, nego ga jedino mogu izbaciti. Naši sugovornici smatraju da zasad neće biti izbacivanja iz SDP-a. Puno im je realnija opcija da će članovi stranke jednostavno početi odlaziti. Naš sugovornik kaže i kako je gotovo nemoguće da Bernardić uspije smiriti situaciju u stranci. “Prekasno je”.

“Bernardić se doveo u takvu poziciji da sada, što god učini, nije dobro. Nije iskoristio ovaj period da promijeni sliku o sebi, i dalje vuče nepromišljene poteze. Problem je i što su ljudi počeli razmišljati o promjeni i da, ako on i bude htio smiriti ovu situaciju, neće moći. Strah me da je sve otišlo predaleko”, kaže i dodaje da je jučerašnji dan slika stanja koje u stranci vlada posljednjih mjeseci.

Ljudi razmišljaju o odlasku iz stranke

Telegramovi suradnici potvrđuju kako su okršaji i tenzije u SDP-u u posljednje vrijeme vrlo učestali. U takvom ozračju teško je donositi ikakve odluke. “Oni koji donose odluke to ne rade, a ako i nešto odluče, vrlo brzo promijene stav. To je loše za stranku. Normalno je da ljudi razmišljaju može li se stanje popraviti ili će otići negdje drugdje”, rekao nam je jedan od sugovornika.

Smatra da bi SDP mogli spasiti samo neki potpuno novi ljudi. “Ovi sada jesu mladi, ali su već potrošeni”, zaključuje.