Aleksandar Stanković danas je u Nedjeljom u 2 ugostio bivšeg ministra unutarnjih poslova i nekadašnjeg člana Mosta Vlahu Orepića. Iz intervjua se nema, iskreno, puno za prepričati; Orepić je uglavnom neodređeno odgovarao na voditeljeva pitanja, objašnjavajući da “ne želi sudjelovati u političkom ogovaranju”. Nešto otvorenije je ipak komentirao slučaj ministra Medveda koji je urgirao na HRT-u da se zaustavi prikazivanje filma Ministarstvo ljubavi.

“I ja sam branitelj, ali ja sam se borio ne samo za slobodnu domovinu, nego za slobodu u domovini. Taj ministar mora odmah otići, to ne možemo dozvoliti”, rekao je. Pričao je i o svom mandatu u Saboru, za koji je rekao da ga nema namjeru vratiti Mostu jer ga je “svojim radom opravdao”. Iako ga Stanković nije ni pitao za predsjednički mandat, rekavši samo kako je to već nekoliko puta demantirao, teško je oteti se dojmu da se Orepić još uvijek ne poigrava tom idejom, budući da je veliki dio intervjua, u kojem je stalno ponavljao tezu o svojoj “politici za narod”, zvučao upravo tako, kao da je u predsjedničkoj kampanji.

Na kraju podigao natpis

Ipak, možda najzanimljiviji dio Nedjeljom u 2 zbio se kad je intervju s Orepićem završio, a Stanković je izveo mali performans u kojem se bavio, kako je to nazvao, mržnjom u medijima.

Njegov monolog smo transkribirali: “Nije normalno da se nekome psuje majka u javnom prostoru, nije normalno da se nekome prijeti klanjem i vješanjem, da nitko na to ne reagira. Čak i vi koji slušate i čitate, pa vam je to smiješno, dajte razmislite što vam se to događa u glavi. Najjača sorta su mi ovi fakultetski obrazovani krkani koji bace na fejs neko malo huškanje pa uživaju kad kojekakvi besprizornici odobravaju, vrijeđajući, nabijajući na kolac izmišljene neprijatelje.

Dajte bar malo razmislite tko vas je naučio da drugima psujete majke, prijetite ubojstvom. Jesu li vas to učile vaše majke, vaše unuke s kojima se slikate ujutro u parku, te slike ponosno stavljate na Facebook i onda se na tom istom Facebooku iživljavate na drugima. Jesu vas učila vaša djeca, koja nedjeljom ugostite u svom toplom domu, pa kad ih izljubite na vratima, skoknete na Facebook i bacite se na sadističko masakriranje drugih i drukčijih. A kada govorimo o medijima, portali koje prenose prijetnje država može i mora sankcionirati. Država laže da tu ne može ništa, jedino ako joj odgovara da se svi međusobno mrzimo, da ne vidimo lopovluk i korupciju. I evo prijedloga, kad se kuška, kad se prijeti, zabranite komentiranje na mjesec dana ispod svih tekstova. Ako se opet ponovi, kazna za nakladnika 100 tisuća kuna. Neće se više ponoviti. Ovo je apel Saboru, Vladi, političkim strankama, da Zakon o elektroničkim medijima konačno zaživi.” Emisiju je priveo kraju u rukama držeći natpis ‘Zaustavite mržnju u medijima’. Naravno, društvene mreže su podivljale: