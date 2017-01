Dobili smo na uvid SMS-ove za koje USKOK smatra da dokazuju korupciju kod remonta MIG-ova

USKOK je, zbog navodne korupcije u slučaju remonta MIG-ova, nedavno podigao optužnicu protiv umirovljenog bojnika Josipa Čovića, jednog od članova MORH-ovog povjerenstva, i Ivice Josipovića, direktora tvrtke Aeropartner, zastupnika ukrajinskog Ukrspecexporta, koji je na kraju obavio remont. Telegram je dobio na uvid SMS-ove koje USKOK-ovi istražitelji smatraju jednim od ključnih dokaza.

Prema optužnici, bojnik Čović, koji je u to vrijeme bio jedna od glavnih osoba u povjerenstvu, mjesecima je tražio mito ne bi li podržao jednu od ponuda. USKOK ne zna koliki je bio iznos traženog mita, no poznato je da mu je lani Josipović u dva navrata platio po pet tisuća eura. Novac je pronađen na računu Čovićeve supruge.

Zahtjev za 50 tisuća eura mita

No istražitelji smatraju kako je bojnik istovremeno pokušavao izvući novac i od Đure Sesara, direktora tvrtke Flycom-ing, hrvatskog zastupnika konkurentskog Aerostara iz Rumunjske. Ta je tvrtka obavila remont borbenih zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva 2003. godine, no u posljednjem procesu javne nabave izgubili su posao.

Posao vrijedan 133 milijuna kuna u srpnju 2013. dobili su Ukrajinci koji su uz remont u tom trenutku mogli isporučiti još pet aviona što je MORH-u bio važan detalj u trenutku kada je trebalo zadržati borbenu spremnost HRZ-a. Đuro Sesar pak tvrdi da je Josip Čović od njegovih partnera tražio 50.000 eura mita.

U srpnju prošle godine, sa stotinjak dana zakašnjenja, Ukrspecexport konačno je isporučio sedam remontiratnih hrvatskih MiG-ova 21, te još pet identičih ukrajinskih letjelica – ukupno 12 MiG-ova 21 za eskadrilu HRZ-a.

Službeno otvaranje istrage

Iako su realizaciju ovog ugovora pratile brojne kontroverze – od spomenutog kašnjenja isporuke do sumnji u ispravnost ugrađenih dijelova, afera je kulminirala lani kada su MiG-ovi iznenada prizemljeni. To koincidira s početkom istrage slučaja koji je kao epilog zasad dobio tek optužnicu protiv Čovića i Josipovića. Podignuta je prošli mjesec.

Osim što je na računu Čovićeve supruge pronađeno spornih 10 tisuća eura koje mu je platio Josipović, čini se da temelj optužbe čine SMS-ovi koje je Čović slao Đuri Sesaru, zastupniku tvrtke koja je na kraju izgubila posao.

Sumnjive poruke

Prema informacijama do kojih je došao Telegram, jednu od sumnjivih poruka bojnik Čović napisao je Sesaru 3. srpnja 2012. godine. Čestitao mu je što je Aerostar dobio posao ‘remonta motora’, te dodao kako bi to mogla biti ‘ulaznica za remont migova’.

“Malo još poguraj ponudu, mi ćemo je podržati iako ima rizičnosti”, napisao je još Čović. Taj je SMS poslao Đuri Sesaru nedugo nakon što je u MORH stiglo anonimno pismo u kojem ga se prozivalo zbog nestručnosti. Sumnjao je da je pismo poslao upravo Sesar. Zato je, tvrdi, u poslanoj poruci bio pomalo ciničan ne bi li Sesara naveo na krivi korak, no istražitelji u to ne vjeruju.

Argument su im nove poruke koje je Čović poslao Sesaru 5. srpnja:

“Hoćeš li da podržim remont 3 motora i nabavu pd u Aerostar?”

“Pita zapovjednik je li to rizično, i kako braniti izbor, zbog štampe”.

“Što da se radi, imate li prijedlog”.

Isti dan, svega par minuta kasnije Đuro Sesar odgovorio mu je: “Aerostar je jedino i najbolje rješenje”.

‘Pogurajte malo da stvari budu uspješne’

Čović nakon toga nastavlja slati SMS-ove: “To je izvedivo. Potrebno je reći da je Aerostar matična tvrtka, provoditelj remonta i ona ima sve podatke o remontu motora. Da li da to objašnjavam?”

Sesar mu uzvraća podužim SMS-om: “Motori su i prvi put remontirani u AS (Aerostaru op.a.) i nije bilo ni jednog otkaza zadnjih deset godina. AS jedini u Europi ima živu liniju za remont motora. AS je po ugovoru jedini ovlašten za ugradnju i održavanje zapadne opreme, za što ima izrađenu projektnu i izvedbenu dokumentaciju. AS je u državi koja je član NATO saveza i EU”.

Čović na to odgovara porukom koju istražitelji smatraju iznimno važnom: “Svi o tome šute. Pogurajte malo stvari da budu uspješne”.

Bojnik Čović tvrdi da nije tražio mito

Gospodin Čović negira da je tražio mito i tvrdi da je odluku o ugovoru s tvrtkom Ukrspecexport donijelo povjerenstvo.

Gospodin Josipović, za kojeg istražitelji sumnjaju da je Čoviću isplatio mito, također negira optužbe. Tvrdi da je 10.000 eura, koje su istražitelji pronašli na računu Čovićeve supruge, uplatio zato što je od bojnika namjeravao kupiti oldtimer za svog sina.