Doznali smo za nove neobične poteze direktora Plitvica, gospodina koji je bio u HDZ-u pa SDP-u i onda je prešao u Most

Nakon što je premijer Andrej Plenković istjerao iz vlade ministre Mosta te s društvom Bože Petrova raskinuo vladajuću koaliciju, mnogi su ljudi u Lici, bez obzira na stranačku pripadnost, odahnuli. Naime, svi oni očekuju da će nakon izbacivanja iz Vlade ministra zaštite okoliša Slavena Dobrovića, koji je na to mjesto zasjeo iz Mostove kvote, uslijediti i žurna smjena ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera Anđelka Novosela, koji je na tu funkciju imenovan početkom travnja ove godine i to na uporno inzistiranje ministra Dobrovića.

Novosela, koji obnaša visoke dužnosti u Parku Plitvička jezera još od 2012., drže, naime, najodogovornijim za cijeli niz propusta i neobjašnjivih odluka te devastaciju jednog od najljepših mjesta svjetske kulturne baštine. Ravnatelj Novosel “proslavio” se kad je na dramatičan način obavijestio javnost da je UNESCO zaprijetio kako bi mogao izbrisati Plitvička jezera s popisa svjetske baštine. To će učiniti, tvrdio je Novosel, zbog prevelikog broja posjetitelja.

Nije bilo nikakve službene prijetnje UNESCO-a

Ubrzo se pokazalo da je Novosel podigao lažnu uzbunu, da nije bilo nikakve službene prijetnje UNESCO-a. No, kad se saznalo da je UNESCO zaprimio anonimnu prijavu o ugroženosti Plitvički jezera, odmah se počelo nagađati kako je taj dopis možda napisao sam Novosel kako bi se predstavio kao brižan i odgovoran čuvar prirode. Premda je od 2012., od kad Novosel obnaša visoke funkcije u Parku prirode, došlo i do njegove najveće devastacije. Ali ne zbog turista, već zbog prekomjerne gradnje na Plitvicama.

Da bi potvrdio status čovjeka kojem je očuvanje okoliša na prvom mjestu, Novosel je vježbao strogoću na potpuno pogrešnim stvarima. Pa je tako, između ostalog, odbio prijedlog Hrvatske turističke zajednice da ove godine pokraj Plitvičkih jezera prođe etapa biciklističke utrke Tour of Croatia. Sve velike biciklističke utrke, poput Tour de France i Giro d’Italia, turistički djelatnici koriste kao priliku za reklamiranje ljepota svoje zemlje. Naime, televizijske kamere u stopu prate bicikliste, ali istodobno prikazuju prirodu i gradove kojima prolaze.

Nije dopustio ni snimanje za izbor Miss Bavaraske

Iako takve prijenose prate milijuni ljudi iz cijelog svijeta, Novosel je taj prijedlog hladno odbio. Kao uostalom i molbu HTZ-a i Riva Toursa, najvećeg turoperatora u Njemačkoj specijaliziranog za Hrvatsku, da se 25. travnja od 14:30 do 17:30 sati na Plitvicama obavi snimanje kandidatkinja za izbor Miss Bavarske. Riječ je o najstarijem izboru ljepote u Njemačkoj, a organizira ga Abendzeitung iz Munchena, dnevne novine goleme tiraže i utjecaja.

S obzirom da je to bila sjajna prilika za promociju Plitvica i hrvatskog turizma, HTZ i Riva Tours odlučili su uložiti novac u tu akciju koja im se višestruko isplatila kroz reklamu u iznimno utjecajnom mediju. Međutim doživjeli su pravi šok kada su pročitali pismo koje je potpisao Krešimir Čulinović, dipl. ing. šumarstva, u to vrijeme v.d. voditelja Službe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja. U njemu su navedeni razlozi zašto se ne dopušta samo tri sata snimanja.

Čudoredni branitelji morala

“Jedna od funkcija nacionalnog parka uz onu zaštite, je i odgojno-obrazovna funkcija te se Park može promovirati u edukativne svrhe, no nije prihvatljivo koristiti Park za snimanje u komercijalne svrhe i njegovu daljnju popularizaciju u svjetskim razmjerima na ovaj način. Budući da je Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“ već upozorena od strane UNESCO-a zbog prekomjernog posjećivanja i ugrožavanja jedinstvene prirodne vrijednosti.(…), Javna Ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“ ne može prihvatiti ovakav oblik promocije, a u cilju očuvanja statusa na Popisu Svjetske prirodne i kulturne baštine.

Nemamo praksu izdavati dozvole za snimanje sadržaja, čiji cilj snimanja nije u skladu s, niti je primjeren Plitvičkim jezerima kao zaštićenom prirodom (npr. snimanje filmova i video-filmova ili fotografija za potrebe promocije terenskih automobila ili lovačkih alata, reklamiranje duhanskih i alkoholnih proizvoda, erotskih sadržaja, prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih napitaka, akcijskog žanra, sadržaja vezanih za adrenalinske sportove, kao i promociju posjećivanja u zonama Nacionalnog parka gdje je posjet zabranjen, itd.), što bi moglo naštetiti ugledu Javne ustanove ili pak navesti gledatelja ili korisnika na pogrešan zaključak o primarnoj funkciji i važnosti zaštićenog područja, jer takav način promocije nije u skladu s edukativnom i zaštitnom funkcijom NP Plitvička jezera.”

Plitvice ne žele besplatnu promociju

Tako su, dakle, Plitvice postale jedino turističko mjesto na svijetu koje odbija besplatnu promociju, a uz to se još postavlja kao arbitar koji određuje što je moralno, a što ne, u promotivnim akcijama. Osim toga, u odgovoru je navedeno da su Plitvice ugrožene zbog prevelikog broja gostiju, a to nije istina – one su u opasnosti prije svega zbog prekobrojne gradnje, slabe organizacije i nedovoljnog ulaganja u zaštitu okoliša. Teško je, naime, objasniti na koji bi način biciklistička utrka koja prolazi pokraj Plitvičkih jezera ili pak fotografije odjevenih lijepih mladih djevojaka, ugrozile “edukativnu i zaštitnu funkciju NP Plitvička jezera”.

Još je manje jasno kako su u Upravi zaključili da je biciklizam adrenalinski sport koji bi naštetio ugledu Parka te kako bi to fotografije bavarskih ljepotica u prirodi spadale u erotski sadržaj. Teško je također shvatiti odbijanje sjajnih promotivnih akcija budući da se njima ne bi se samo reklamirale ljepote Plitvičkih jezera već i cijelog hrvatskog turizma. Uz to potpuno je nesuvislo objašnjenje kako Plitvicama nije potrebna reklama: upravo najpoznatije svjetske kompanije, unatoč tome što su globalni brandovi i što sjajno posluju, najviše ulažu u marketing. Tako Pampers godišnje investira u reklamiranje svojih proizvoda 8,3 milijarde dolara, Coca Cola 4 milijarde, Amazon 3,8 milijardi, Samsung 3,3 milijarde dolara…

Ponašanje Uprave NP Plitvice s jedne strane pokazuje potpunu nekompetentnost za posao koji obavljaju, a s druge bahatost i ignoranciju. Plitvice godišnje posjeti više od 1,3 milijuna turista, pa su zahvaljujući tome u 2016. imale proračun od 274 milijuna kuna, s time da im je višak prihoda iznosio 82 milijuna kuna. Tako velika zarada mogla se već godinama ulagati u izgradnju kanalizacije i pročišćivaća voda, umjesto da se čeka pomoć Europske unije. No, ravnatelj Novosel i dalje mirno uživa u brojnim beneficijama, među ostalim, ima kreditnu karticu, vozača i službeni automobil…

Jezero prepuno fekalnih voda

Istodobno već se godinama zna da je čuveni Veliki slap zagađen fekalnim vodama, a da do zagađenja dolazi dok voda prolazi kroz Plitvica selo, dakle, prije nego li se slije sa stijena. Ukupnoj devastaciji pridonio je Prostorni plan Plitvičkih jezera koji je donesen pod snažnim pritisokom raznih lobija pa je dopuštena gradnja apartmana u strogo zaštićenim zonama, u Plitvica selu i centralnom dijelu Parka. Unatoč tome što tamo nema kanalizacije, izgrađeno je još oko 400 smještajnih jedinica, koje su većinom u vlasništvu ljudi koji nisu iz Plitvica.

Neke analize pokazuju da se s nekoliko prodanih ulaznica mogu pokriti plaće jednog čuvara. No, nikome ne pada na pamet da zaposli više ljudi koji bi napravili red, tražili da se naprave rezervacije i utvrdi redoslijed ulaska na vrhuncu sezone. Zbog njegove goleme brige za moral, valja upozoriti na neobičnu političku i poslovnu karijeru ravnatelja Novosela. Njegov politički angažman započeo je ulaskom u HDZ, no kada se mogao nazreti izborni poraz te stranke, Novosel je odmah promijenio stranačke boje i upisao se u SDP.

Novoselu se promjena adrese dvostruko isplatila

Za uzvrat ga je 2012. Kukuriku koalicija, kao vijećnika SDP-a iz Rakovice, imenovala za člana Upravnog vijeća Parka. Mediji su kasnije objavili kako Novosel zapravo nije živio u Rakovici gdje je bio prijavljen na adresi Grabovac 220, kućnoj adresi tadašnjeg lokalnog šefa SDP-a Ivice Vukovića. Novosel je živio u Zagrebu, ali mu se promjena adrese dvostruko isplatila: plaćao je manji prirez nego u Zagrebu, a usput su mu se otvorila otvorila vrata karijeri na Plitvicama. Novosel je u Zagrebu imao udrugu “Društvo za ekološka istraživanja PAKS”, koju je vodio sa suprugom Majom.

Udruga je snimila promotivni film o Plitvicama “Put vode”, za što im je plaćeno oko 220.000 kuna. Taj DVD i dalje se prodaje u plitvičkim suvenirnicama, a od svakog prodanog primjerka Novoselovoj udruzi ide 70 posto prihoda, a Plitvicama 30 posto. Komentirajući za medije oktroirane dolaske podobnih političkih kadrova u Plitvice, gradonačelnik Boris Luketić kazao je kako mu je dosta onih koji dolaze izvana i koji se predstavljaju kao ljudi koji znaju bolje od domaćih, koji su tu rođeni i odrasli, što je dobro za Plitvice. “Takvi samo bildaju kojekakve studije i vrte se u krug, grade karijere i bogate si životopise, a Plitvice se pretvaraju u džunglu i močvaru.”

Zbog karijere promijenio tri stranke, HDZ, SDP i Most

Ubrzo se pokazalo da je ulazak u Upravno vijeće tek početni korak u Novoselovoj plitvičkoj karijeri. On se, naime, odmah kandidirao za stručnog voditelja Parka, a na tu funkciju ga je moralo potvrditi isto ono Upravno vijeće, u kojem je, gle čuda, sjedio sam Novosel. Kada se počelo naslućivati da će SDP izgubiti izbore, Novosel je ponovno bez okolišanja promijenio stranačke boje.

Znajući da se ravnateljske funkcije neće dokopati ako će biti na gubitničkoj strani, žurno je napustio SDP te je postao član Mosta. I odmah je uslijedila nagrada: Mostov ministar Slaven Dobrović imenuje ga najprije za v.d. ravnatelj Parka, a potom, nakon provedenog natječaja u travnju ove godine i za ravnatelja Parka. Novosel bi bio izabran već ranije, ali je natječaj, zbog pada Vlade Tihomira Oreškovića, morao biti ponovljen.