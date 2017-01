Drago Hedl analizira što neobičan Glavašev manevar s imovinom HDSSB-a govori o situaciji u stranci

Skupina Glavaševih pristalica, koja sebe – nakon što se stranka dramatično raskolila – smatra legitimnim HDSSB-om, promijenila je 15. siječnja stranački statut i odlučila da sva imovina, u slučaju gašenja stranke, pripadne udruzi Pokret za Slavoniju i Baranju. U toj odluci ne bi bilo ništa neobično da na čelu udruge Pokret za Slavoniju i Baranju nije – Branimir Glavaš.

Ranijim testamentom, prije nego što je statut HDSSB-a izmijenjen, imovina stanke u slučaju njenog gašenja, trebala je pripasti Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU). No, novom oporukom HAZU više neće naslijediti nekretnine i pokretnine HDSSB-a, već će one pripasti udruzi koju vodi Glavaš. “U tome nema ništa neobičnog”, kaže za Telegram Dragan Vulin, kojeg je Glavaševa skupina 15. siječnja na njihovom saboru izabirala za predsjednika.

Udruga koja nije bila aktivna

“Pokret za Slavoniju i Baranju preteča je HDSSB-a, iz njega je stanka nastala, pa je logično da u slučaju prestanka rada HDSSB-a, imovina pripadne toj udruzi”. U Registru udruga, koje vodi Ministarstvo uprave, stoji da je Pokret za Slavoniju i Baranju osnovan 18. lipnja 2005. te da je predsjednik udruge Branimir Glavaš, a tajnik Dario Opačak. Njih dvojica, stoji u Registru udruga, jedini su ovlašteni za zastupanje udruge. No, udruga čija je nakana bila da ”organizira, potiče i podupire aktivnosti kojima se afirmiraju vrednote kulturne i povijesne baštine Slavonije i Baranje”, uopće nije bila aktivna.

U Registru udruga, naime, stoji da je i Glavašu i Opačku mandat istekao još 18. lipnja 2009. godine. Najkasnije tog dana trebala se održati izborna skupština udruge, ali iz Registra se ne vidi da je to učinjeno. Također, udruga je bila dužna uskladiti svoj statut s novim Zakonom o udrugama, što je trebalo uraditi najkasnije do 1. listopada 2015. Mada ni to nije učinjeno u Registru udruga Pokret za Slavoniju i Baranju vodi se kao aktivan. To znači da bi, dođe li do gašenje HDSSB-a, sva imovina legalno pripala Pokretu za Slavoniju i Baranju.

‘Beskrupulozno zgrtanje bogatstva’

“Spoznaja da je na tzv. Saboru HDSSB-a 15. siječnja 2017. godine na mala vrata, podmuklo prikriveno, promijenjen statut stranke na takav način da sva imovina HDSSB-a, od nekretnina preko pokretnina do novčanih sredstava i svega što u imovinu još pripada, u slučaju prestanka postojanja ili djelovanja stranke, pripadne udruzi Pokret za Slavoniju i Baranju, čiji je ovlašteni zastupnik, u funkciji predsjednika, nitko drugi do Branimir Glavaš, besramni je pokušaj zadovoljavanja nezasitne želje pojedinca za beskrupuloznim zgrtanjem bogatstva”, kaže za Telegram Dinko Burić, koji je 10. prosinca prošle godine, zajedno s Vladimirom Šišljagićem i većinom članova Glavnog odbora HDSSB-a, održao svoj izborni sabor stranke.

Oni su za predsjednika HDSSB-a izabrali Vladimira Šišljagića. “Takva odredba govori da Glavašu uopće nije cilj održati HDSSB nego čini sve pripremne radnje za njegovo gašenje. U ovom slučaju nemoguće je ne prisjetiti se ruske poslovice: Pohlepa je kao rijeka – što dalje, to šira”, nastavlja Burić. Dragan Vulin, koga Glavaševa skupina smatra legitimnim predsjednikom HDSSB-a, tvrdi pak da to nije tako. On podsjeća da su u udruzi Pokret za Slavoniju i Baranju, među osnivačima i članovima i Vladimir Šišljagić i Dinko Burić. No, ipak, ovlaštene osobe za zastupanje jedino su Glavaš i Opačak.

Plenkovićeva podrška Glavaševim ljudima

Pripremne radnje za gašenje HDSSB-a koje za Telegram spominje Dinko Burić poklapaju se s kuloarskim pričama da je Glavaš spreman ugasiti stranku koju je osnovao. On je to već jednom nudio Ivi Sanaderu, tadašnjem premijeru i predsjedniku HDZ-a, u završnici suđenja za ratne zločine, tražeći zauzvrat da mu se pomogne oslobađajućom presudom. Glavaša ove godine čeka ponovljeno suđenje. Posjedimo, Županijski sud u Zagrebu osudio ga je u svibnju 2009. zbog ratnih zločina u Osijeku na 10 godina zatvora, a Vrhovni sud kaznu smanjio na osam.

Glavaš je veći dio kazne izdržao u Zenici i Mostaru, a onda je Ustavni sud presudu ukinuo. Ponovljeno suđenje trebalo bi početi ovog proljeća. Dolaskom Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a i Hrvatske vlade, odnosi HDSSB i HDZ-a naglo su zatoplili. Kao što je Telegram već pisao, izborni sabor Glavaševe skupine došao je pozdraviti i Ivan Anušić, predsjednik županijske organizacije HDZ-a, rekavši kako to čini u ime predsjednika HDZ-a i premijera, Plenkovića. Ubrzo je Vulinu uslijedila i Plenkovićeva čestitka na izboru za predsjednika Glavaševe struje, što je bilo vrlo neobično, s obzirom da Ministarstvo uprave tek odlučuje koji je HDSSB – Glavaš-Vulinov ili Šišljagić-Burićev legitiman.

Mogući rasplet situacije u HDSSB-u

O zbližavanju HDSSB-a i HDZ-a i mogućem gašenju Glavaševe stranke govore i glasine kako će HDZ i HDSSB nastupiti zajednički na lokalnim izborima za osječko-baranjskog župana. Prema tim informacijama za župana će se kandidirati Ivan Anušić, prvi čovjek HDZ-a u Osječko-baranjskoj županiji, a za dožupana, na njegovoj listi kandidirao bi se Dragan Vulin.

Smatraju da bi samo tako mogli pobijediti aktualnog župana Vladimira Šišljagića, predsjednika HDSSB-a, koga podržava Dinko Burić i značajna većina Glavnog odbora te stranke. Gašenje HDSSB-a o čemu se u Osijeku govorka, značajno bi povećalo izborne izglede HDZ-a na lokalnim izborima u Osječko-baranjskoj, ali i tri ostale slavonske županije, s obzirom da je upravo HDSSB-a na ranijim izborima HDZ-u uzimao dobar dio glasova.