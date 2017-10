Zašto su, prema praksi suda u Požegi, veliki izgledi da će Tomašević biti oslobođen

Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević (HDZ), koji se oglasio tek nakon dva dana skrivanja, unatoč afere s obiteljskim nasiljem, ima dva krupna razloga radi kojih ne bi trebao brinuti na svoju fotelju. Prvi je da su župani, zahvaljujući hrvatskim zakonima, gotovo nesmjenjivi. Drugi, da bi ga Prekršajni sud u Požegi, zbog pomanjkanja dokaza, lako mogao osloboditi.

Raspuštanje Županijskog odbora HDZ-a, potez koji je u utorak povukao predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, za Tomaševića ne predstavlja nikakav problem. On, čak i ako ga izbace iz HDZ-a, može ostati na čelu Županije jer ima izvorni mandat. Tomašević, tvrde oni koji ga dobro poznaju, neće samo tako odstupiti s funkcije župana, previše mu je važna i godi njegovoj taštini. Uostalom, da se ne kani povući jasno je rekao u svom priopćenju kojim se oglasio nakon gotovo dvodnevne šutnje, izbjegavajući novinare i njihove pozive da ispriča svoje viđenje događaja.

Sličan slučaj požeškog dogradonačelnika

Nakon Tomaševićevog priopćenja i tvrdnji da nije fizički nasrnuo na suprugu, sada je sve u rukama Prekršajnog suda u Požegi. A da bi taj sud lako mogao osloboditi Tomaševića, svjedoči nedavni slučaj požeškog dogradonačelnika Marija Pilona, također člana HDZ-a. Pilon je u travnju prošle godine, slično kao Tomašević sada, fizički napao svoju suprugu i nanio joj niz ozljeda. Policijska uprava Požeško-slavonska 8. travnja 2016. protiv njega Prekršajnom je sudu podnijela optužni prijedlog zbog fizičkog nasilja. On je tada, kao i danas, bio požeški dogradonačelnik, jer je na ovogodišnjim lokalnim izborima ponovno pobijedio kao kandidat HDZ-a za tu funkciju.

Kad se taj nemili događaj zbio u travnju prošle godine, neposredno pred lokalne izbore, činilo se da je sve potpuno jasno. Pilonova supruga imala je nalaz Odjela za hitnu medicinu Opće županijske bolnice u Požegi iz kojeg je vidljivo kako su joj ondje ustanovljene lakše tjelesne ozljede. Prema nalazu koji je potpisao dr. Albin Kapetanović ustanovljeni su joj natisak i ogrebotine na vratu, ramenima, podlakticama, nadlakticama, koljenima i obje dojke. Pilonova supruga na odjel Hitne medicine došla je u pratnji oca, 7. travnja 2016. u 22.15 sati. Liječniku je izjavila kako ju je suprug napao oko 19.30 sati ”nakon verbalnog okršaja”, tvrdeći da joj je stiskao ruke i stiskao je za vrat”. Liječnik je ustanovio i da je u bolnicu došla s ”reakcijom na stresni događaj”.

Sud oslobodio krivnje i Pilona i suprugu

Požeški dogradonačelnik tu je noć uhićen i proveo je pritvoru. Policija je, rekli smo, protiv njega podnijela optužni prijedlog, ali je optužni prijedlog podnijela i protiv njegove supruge, također za obiteljsko nasilje. Nije bilo svjedoka događaja u njihovoj raskošnoj obiteljskoj kući u požeškoj Ulici Svetog Leopolda Mandića; postojala je samo riječ Pilonove supruge protiv njegove. Oboje su svoje iskaze dali 8. travnja prošle godine, a glavna rasprava bila je zakazana za 25. travnja. No, odgođena je, pa je prvo ročište održano 6. svibnja.

Sudski postupak na Prekršajnom sudu u Požegi zaključen je 29. srpnja prošle godine, kada su i Mario Pilon i njegova supruga oslobođeni krivnje. Presudnu ulogu, vidljivo je iz spisa u Prekršajnom sudu, odigralo je medicinsko vještačenje, pa je sud zaključio kako nema dokaza da su Mario Pilon, ali i njegova supruga – jedno prema drugom – počinili obiteljsko nasilje! Takvu presudu potvrdio je i Visoki prekršajni sud u Zagrebu, pa je ona postala pravomoćna 5. svibnja ove godine.

Negirao da mu je supruga bila u bolnici zbog obiteljskog nasilja

Kad smo u srijedu razgovarali s aktualnim požeškim dogradonačelnikom o tom slučaju on je tražio da uredništvo Telegrama s portala ukloni informaciju kako je i on prošle godine (što su objavili i drugi mediji) sudjelovao u obiteljskom nasilju. Tvrdio je da je pravomoćno oslobođen i da nikakvog obiteljskog nasilja nije bilo. Na izričit upit je li njegova supruga ikada zatražila liječničku pomoć zbog obiteljskog nasilja, Mario Pilon, HDZ-ov dogradonačelnik Požege, odlučno je tvrdio kako se to nije dogodilo. ”Ne moja, supruga nikada nije bila u bolnici zbog obiteljskog nasilja”, rekao je novinaru Telegrama.

Telegram je, međutim, u posjedu dokumenta iz kojeg je vidljivo da je njegova supruga zatražila liječničku pomoć, da joj je ona pružena i da su tada utvrđene lakše tjelesne ozljede. Supruga Marija Pilona, dogradonačelnika Požege, inače, zaposlena je od kao stručna suradnica za projekte u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije. Osnivač te ustanove je Požeško-slavonska županija, a Pilonova supruga u spomenutoj je ustanovi dobila posao u veljači 2014., u vrijeme kada je Alojz Tomašević obnašao svoj prvi mandat župana.

Pred istim sudom vodit će se i postupak protiv požeškog župana

Sada, pred tim istim tim Prekršajnim sudom u Požegi, također za obiteljsko nasilje, vodit će se postupak protiv Alojza Tomaševića. Kada se nasilje dogodilo, u obiteljskoj kući Tomaševićevih u Ulici Dragutina Tadijanovića, također nije bilo svjedoka. Bit će dakle Tomaševićeva riječ, protiv riječi njegove supruge Mare. U sudnici Prekršajnog suda na jednoj će se strani naći župan, umirovljeni hrvatski general, na drugoj, njegova supruga, kuharica u požeškoj osnovnoj školi. Čijem će iskazu vjeru pokloniti sud, tim više što će kao svjedoci biti pozvani i članovi obitelji?

Mara Tomašević, županova supruga, tvrdi kako je obitelj već sada protiv nje, zamjera joj što je supruga prijavila policiji, naštetila njegovu ugledu (to spominje i Tomašević u svom priopćenju) i dovela u pitanje njegovu političku karijeru. Mara Tomašević u razgovoru za Telegram rekla je kako je njen suprug pomogao u zapošljavanju djece i njihovih supružnika (supruga jednog od Tomaševićevih sinova radi u gradskoj komunalnoj tvrtki) te da oni, na određen način, ovise o njemu.

Tomašević u iskazu optužio suprugu za ljubomoru

Već u iskazu koji je dao u utorak na Prekršajnom sudu u Požegi, Tomašević je zanijekao nasilje. Priznao je da verbalnih okršaja bilo, no kako je rekao ”to smatra normalnim za svaki brak”, i to ne doživljava kao oblik nasilja, već kao ”raspravu dvoje supružnika, koji su u braku 37 godina, o problemima koji se pojave”. Dodao je kako ”zbog položaja i zvanja često izbiva iz obiteljskog doma i da je često odsutan što je kod supruge unatrag nekoliko godina – a najviše posljednje dvije – počelo izazivati sumnju u njegovu vjernost, odnosno da ima ljubavnicu”. Dodao je kako su te insinuacije njegove supruge zasnovane na činjenici ”da se u svom radu svakodnevno susreće s osobama oba spola, što ona vidi na različitim portalima, novinama koji prate politička i društvena zbivanja”, a kada se on, u takvim situacijama, pojavljuje u ženskom društvu ”to kod nje izaziva veliku ljubomoru”.

Sporni događaj Tomašević je opisao kao ”izljev ljubomore” svoje supruge, koja ga je optužila za bračnu nevjeru. Priznao je da su on i supruga tada ”iznijeli više ružnih riječi, nakon čega je supruga rekla da će ga prijaviti policiji i uništiti mu političku karijeru”. Objasnio je i zašto je nakon događaja otišao u Bučje (gdje ima naslijeđenu roditeljsku kuću), kako bi izbjegao daljnji verbalni sukob kada se njegova supruga vrati s policije kamo ga je otišla prijaviti. Iskaz Mare Tomašević bitno je različit. Ona tvrdi kako ju je suprug fizički napao, više puta ošamario, te grubo gurnuo na radijator.

Slučaj, još uvijek, saborskog zastupnika HDZ-a

Koliko će u sudskom postupku koji će uslijediti ulogu odigrati činjenica da je Mara Tomašević još u svibnju ove godina na obiteljsko nasilje upozorila predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, kao i to da se Tomašević i ranije nasilno (doduše ne fizički, već verbalno) odnosio i prema bivšem ministru gospodarstva Tomislavu Paneniću, te jednom aktivistu Živog zida, obojicu grubo izvrijeđavši, te koliko će u svemu ulogu imati njena liječnička dokumentacija, naravno, procjenjivat će sud.

No, kako sudovi rade, vidi se i iz događaja koji su uslijedili nakon što je, sad već bivši predsjednik raspuštenog Županijskog odbora HDZ-a u Požegi, ali i dalje aktualni zastupnik u Hrvatskom saboru, Franjo Lucić, novinaru Telegrama, potpisniku ovog teksta, otvoreno nudio mito da ne piše o poslovanju njegovih propalih tvrtki. Istražni sudac Županijskog suda u Osijeku naime, odbacio je zahtjev USKOK-a za istragom nad Lucićem, tvrdeći da novinar, u obavljanju posla, nije ni odgovorna ni službena osoba, pa se nuđenje novca novinaru ne može smatrati pokušajem podmićivanja.