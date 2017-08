Država je 16 godina pokušavala dokazati da je bivši šef SIS-a kriv za Ahmiće. Sad mu mora platiti odštetu

Sud je ovih dana naredio Republici Hrvatskoj da plati odštetu Anti Sliškoviću, ratnom šefa SIS-a Srednja Bosna koji je svojevremeno bio uhićen zbog sumnje da je sudjelovao u pokolju u Ahmićima. Naime, prošle godine je nakon 16 godina i službeno obustavljena istraga protiv Sliškovića, nakon čega je odlučio tužiti državu i tražiti odštetu u iznosu od 75 tisuća kuna.

“Bilo mi je teško tužiti državu za koju sam se borio, a posebno zbog činjenice da me predsjednik Franjo Tuđman odlikovao najvišim vojnim odlikovanjima. No uhićenje pod sumnjom da sam ratni zločinac zbog čega mi je prijetilo i do 40 godina zatvora, boravak u pritvoru i činjenica da sam 16 godina bio pod istragom, bili su ključni da tražim odštetu od Hrvatske”, obrazložio je na sudu bivši šef vojne tajne službe.

Zloglasni sastanak u kući Darija Kordića

U Ahmićima, srednjebosanskom selu, 16. travnja 1993. godine postrojbe Hrvatskog vijeća obrane (HVO) pobile su 116 civila, od čega 32 žene i 11-ero djece. Sumnjalo se da je Slišković dan prije krvavog napada bio sa svim zapovjednicima specijalnih postrojbi na sastanku u hotelu Vitez, gdje im je Tihomir Blaškić, tadašnji zapovjednik operativne zone Srednja Bosna, dao upute za napad. Kako su tvrdili svjedoci sastanka, Blaškić je zabranio bilo kakav zločin.

No, zločin se dogodio jer su sudionici drugog sastanka, održanog u kući bivšeg predsjednika tadašnje Hrvatske Republike Herceg Bosne Darija Kordića, navodno inzistirali da se u Ahmićima ubiju svi muškarci. Blaškić zbog zločina u Ahmićima nije osuđen, već ga je sud u Haagu s devet godina zatvora kaznio zbog protupravnog zatvaranja Božnjaka, njihovog korištenja za kopanje rovova, te kao “živi štit”. Kordić je dobio 25 godina zatvora. Nakon što je odslužio dvije trećine kazne, pušten je na slobodu 2014. godine. Blaškić je izašao iz zatvora još u kolovozu 2004.

Živio u Hrvatskoj pod lažnim identitetom

U Ahmićima je većina žrtava ubijena iz neposredne blizine, a neki muškarci su ubijeni vezani. Oko dvadesetak osoba ubijeno je i u Donjim Ahmićima dok su pokušavale pobjeći. Neke žrtve su pronađene u neprepoznatljivom stanju te se pretpostavlja da su bile žive zapaljene, i to najvjerojatnije bacačima plamena. Sve muslimanske kuće u Ahmićima, ali i u okolnim selima, zapaljene su i uništene. U Ahmićima je 2010. godine tadašnji predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović uputio ispriku zbog svih zločina Hrvata u BiH.

Sliškoviću krivnja nikada nije dokazana. Istraga protiv njega službeno je obustavljena 13. siječnja 2016., gotovo 16 godina od kada su on i Tomislav Vlajić, njegov ratni pomoćnik, uhićeni u rujnu 2000. Obojica su, kako se tada doznalo, godinama živjeli u Hrvatskoj pod lažnim identitetom. Nakon šest mjeseci boravka u istražnom zatvoru pušteni su na slobodu, jer ih nijedan svjedok ispitan u dotadašnjem tijeku istrage nije teretio.

Istražitelji nisu uspjeli pronaći dovoljno dokaza

Iako su istražitelji došli i do svjedoka iz BiH, na kraju nisu uspjeli skupiti dovoljno dokaza da se protiv Sliškovića i Vlajića podigne optužnica. Zato je postupak obustavljen, a Slišković je, kako proizlazi iz nedavno objavljene nepravomoćne presude suda u Biogradu na Moru, odmah zatražio odštetu od države. “Istraga protiv mene vođena je neosnovano, a boravak u zatvoru izuzetno sam teško podnio. Zdravlje mi je zbog toga trajno narušeno”, naveo je Slišković u tužbi.

“U očima javnosti etiketiran sam kao ratni zločinac, moje ime i ugled su okaljani i niti jedna novčana naknada to ne može ispraviti”, tvrdio je Slišković. Ipak, od države je tražio da mu zbog neosnovanog boravka u istražnom zatvoru plati 75 tisuća kuna odštete. To je sud nedavno i prihvatio, dok mu je Ministarstvo pravosuđa prvotno nudilo 23.640 kuna.