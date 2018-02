Država je čovjeku ’92. oduzela 80.000 maraka, 12 godina kasnije vratili su mu 9500 kuna. Ustavni sud kaže da je to OK

Ustavni sud Republike Hrvatske ponovno je donio jednu kontroverznu odluku na koju su četiri ustavna suca iznijela suprotna, izdvojena mišljenja. Riječ je o sucima Goranu Selanecu, Lovorki Kušan, Andreju Abramoviću i Rajku Mlinariću koji su jasno napisali da odluku svojih kolega ne smatraju pravednom. Telegram donosi detalje ove odluke i očito velikog razdora na Ustavnom sudu.

Slučaj na kojem se Ustavni sud ponovno podijelio datira još iz 1992. godine kada je protiv velikogoričkog trgovca Franje Matkovića pokrenut kazneni postupak u sklopu kojeg mu je privremeno oduzeto tadašnjih 9,5 milijuna hrvatskih dinara. Svojim novcem Matković nije mogao raspolagati sve do lipnja 2002. godine kada je proces protiv njega obustavljen, jer je nastupila zastara. Kako mu krivnja nije dokazana tražio je da mu se novac vrati, no država to nije željela učiniti pa je on pokrenuo postupak na sudu. Osim tog svog novca tražio je i odštetu, jer je neko vrijeme nepotrebno bio u istražnom zatvoru. Cifra se, prema njegovoj računici u koju je ubrojio i zatezne kamate na iznos što mu je bio oduzet pa njime nije mogao raspolagati, u konačnici popela na 2,2 milijuna kuna.

Evo što je zaključila većina sudaca Ustavnog suda

No, sudovi su, u presudi koja je postala pravomoćna 2004., ocijenili da je Matkoviću novac oduzet u zakonitom postupku. Zato mu nisu platili odštetu, već su mu samo vratili njegov ranije oduzet novac. Međutim, iznos od 9,5 milijuna hrvatskih dinara koji je denominiran, sud je na kraju procijenio na 9500 kuna. Sudovi su samo, prema službenom tečaju zamjene hrvatskih dinara u kune od 30. svibnja 1994., tisuću kuna pretvorili u jednu kunu. No, sudac Ustavnog suda koji je ovih dana napisao izdvojeno mišljenje jer se ne slaže s većinskom odlukom svojih kolega, upozorava da je u trenutku oduzimanja, tih 9,5 milijuna hrvatskih dinara vrijedilo 80.000 njemačkih maraka.

Vraćena mu je i kamata koju je tražio, no obračunata od 2002. godine kada je postupak zbog zastare obustavljen – pa je iznosila 282 kune. Kako je od države tražio 2,2 milijuna kuna, a uspio je izboriti tek omanji iznos, Matkoviću je određeno da plati 150 tisuća kuna sudskih troškova. Iznos je toliki jer se troškovi u parničnim procesima obračunavaju po vrijednosti spora.

Doduše, dio njegove ustavne tužbe što ju je podnio zbog tih troškova, smatrajući ih nepravednima, Ustavni sud je prihvatio, pa će ih Županijski sud u Zagrebu morati ponovno obračunavati. No, na izgubljenu vrijednost novca koji mu je bio oduzet većina ustavnih sudaca nije imala zamjerki. Možda zato što je njegov odvjetnik Antun Šagovac, koji ga je zastupao u postupku pred Ustavnim sudom, tražio 2,2 milijuna kuna kao odštetu zbog nezakonitog procesa. Ocijenili su, sasvim opravdano, da je privremeno oduzimanje određene imovine u kaznenim postupcima zakonita mjera što ju država ima na raspolaganju. Međutim, na specifičnost ovog slučaja nisu se obazirali iako su u odluci kojom su odbili dio Matkovićeve tužbe naveli kako mu je 1992. godine oduzet iznos hrvatskih dinara koji se moga pretvoriti u nešto više od 80 tisuća maraka. No, da su njegov zahtjev prihvatili, osim što bi država morala platiti milijunski iznos, odluka bi postala presedanska. Na nju bi se mogli pozivati i ostali okrivljenici, čija zamrznuta imovina – pogotovo novac – gube vrijednost za vrijeme dugotrajnih suđenja.

Izdvojena mišljenja četvero ustavnih sudaca

Lovorka Kušan, Abramović, Selanec i Mlinarić smatraju da je Ustavni sud ipak trebao prihvatiti Matkovićevu tužbu i donijeti drugačiju odluku. Kako je izračunao sudac Mlinarić, Matkoviću je 1992. godine oduzet iznos od oko 80 tisuća tadašnjih maraka, dok je na kraju dobio protuvrijednost od 2.439 DEM. U računici je sudac u obzir uzeo srednji tečaj Hrvatske narodne banke iz lipnja 1992. godine. Tada je jedna njemačka marka vrijedila 120 hrvatskih dinara. Denominirani iznos koji je Matkoviću vraćen u veljači 2004., također iskazano kroz srednji tečaj eura i kune, iznosio je 9.565 kuna, odnosno 1.247 eura, odnosno 2.439 njemačkih maraka. Naime, jedan euro, kada je 2002. godine uveden vrijedio je 1,9 DEM.

“To pokazuje da je Matkoviću na očigled ugroženo pravo na vlasništvo, jer mu je 12 godina nakon privremenog oduzimanja vraćen novac znatno manje realne vrijednosti. Oštećen je za kunsku protuvrijednost od 77.272 DEM”, naveo je sudac Mlinarić.

I on i ostali suci koji se nisu složili s odlukom većine, upozoravaju kako je ova problematika podnormirana, što samo po sebi ugrožava Ustavom zajamčena građanska i ljudska prava.

“Novac bi u principu trebalo držati na računu, a ne u ladici ili sefu – to niti banke ne odobravaju. Kada bi novac bio položen na račun tada bi na taj iznos barem tekle kamate po viđenju, koje možda ne bi anulirale, ali bi svakako smanjile pad vrijednosti novca”, navode u zajedničkom izdvojenom mišljenju suci Lovorka Kušan, Abramović i Selanec. Primjećuju i kako se privremeno oduzeti novac po okončanju kaznenog postupka nekome mora vratiti – bilo državi kao oduzeta nezakonito stečena dobit, bilo okrivljeniku ako nije osuđen, bilo onome tko je oštećen kaznenim djelom. No, u svakom od tih slučajeva mora se osigurati njegova vrijednost ili se, kao u ovom slučaju, neće imati baš što za vratiti.

Sudovi moraju voditi računa o pravu na vlasništvo

“Jamstvo zaštite ustavnog prava vlasništva nalagalo bi obvezu pravosudnih tijela da s privremeno oduzetom stvarima postupaju s posebnom pažnjom i poštovanjem”, naglašavaju i predlažu da se taj problem riješi omogućavanjem oročavanja oduzetog novca kako bi se spriječilo propadanje njegove vrijednosti. Smatraju i da nije opravdano da mjera privremenog oduzimanja novčane imovine bude olako rastegnuta na cijeli kazneni postupak, do pravomoćne presude.

Svojim kolegama sudac Mlinarić posebno zamjera što su odlučivali samo o tome je li Matkoviću novac bio oduzet zakonito, bez da su razmotrili je li mu pri tome povrijeđeno ustavno pravo na mirno uživanje vlasništva.

“Kako se vrijednost novca prema drugim robama stalno mijenja, osobito protekom dugog vremena, kao što je ovdje slučaj, nije u skladu s ustavnim jamstvom prava vlasništva da se prilikom vraćanja privremeno oduzetog novca ne vodi računa o njegovoj realnoj vrijednosti u vrijeme oduzimanja i realnoj vrijednosti u vrijeme vraćanja”, zaključuje Mlinarić.